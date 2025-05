Cuba vuelve a la "normalidad" de los apagones después de la tregua del Día de las Madres

En los comercios que estaban abiertos, como La Economía, la oscuridad no permitía atender a los clientes.

La Habana/La tregua de apagones que tuvieron los cubanos con motivo del Día de las Madres, el domingo, fue muy breve. Acostumbrados a un déficit energético que no baja de los 1.500 megavatios (MW) desde hace meses, ese día, de manera excepcional, no pasó de los 1.074 MW. El lunes, sin embargo, las cifras volvían al estado que se ha vuelto habitual.

Bastaba un paseo por Centro Habana, un barrio al que por su densidad de población y movimiento comercial solían respetar los cortes eléctricos, para constatarlo. La falta de luz provocó el cierre de numerosos comercios, sin importar si eran privados o estatales, y en los que estaban abiertos, como La Economía, la oscuridad no permitía atender a los clientes.

“Ya hoy todo vuelve a la normalidad. El déficit vuelve a subir, ya todo el mundo festejó a las madres, la misma manipulación de siempre”, se quejaba una mujer disuadida de entrar en el local. “Ellos manejan el déficit a su antojo, un día tienen menos, cuando les conviene, otros días tienen más”.

Los puntos más peligrosos eran los cruces como el de Zanja y Belascoaín, por la falta de semáforos. / 14ymedio

Los bancos tampoco daban servicio. A las puertas del Metropolitano de Belascoaín y San Martín, los empleados estaban sentados conversando. Los puntos más peligrosos eran los cruces como el de Zanja y Belascoaín, por la falta de semáforos. “De noche corremos el riesgo además de caernos, o de que nos roben a punta de cuchillo”, comentaba un anciano que intentaba cruzar la calle. Con poca gente caminando por la calle, cabizbaja y resignada, la zona neurálgica de la capital por excelencia parecía un funeral.

La situación queda corroborada en números en el parte de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) de este martes. Ayer, dice el texto, “se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este martes”. Lo curioso es que la máxima afectación, de 1.535 MW, se dio a las 20:10, “no coincidente con la hora de máxima demanda”.

Otra excepcionalidad fueron las fallas de la señal televisiva en algunos puntos de La Habana. Un vendedor de antenas criollas aventuraba que el problema era la falta de combustible para las plantas supletorias de energía, incluso de instituciones como el Instituto Cubano de Radio y Televisión. “En mi casa se fue la televisión como diez minutos, volvió como cinco y se volvió a ir. Y cómo no va a pasar eso, si este país no tiene petróleo”.

La escasez de combustible es, precisamente, responsable de la falta de un total de 626 MW para este martes, de acuerdo al pronóstico de la UNE. Ello afecta a 70 centrales de generación distribuida (433 MW), a la Erol Bey, la central flotante turca de Regla, y a la Suheyla Sultan, de Melones.

Una sola chimenea, la número 6, funcionaba este lunes en la central flotante 'Suheyla Sultan', de Melones. / 14ymedio

Una sola chimenea, la número 6, funcionaba este lunes en esta última, aunque para hoy se espera que entren en funcionamiento sus 10 motores y que, en el horario pico, se recuperen 50 MW de centrales diésel.

A ambas patanas, no obstante, le quedan apenas días en la Isla. El pasado 10 de abril salió de Turquía el buque de carga pesada OK, que se emplea para transportar tonelajes extremadamente elevados, y debe llegar a La Habana el próximo 16 de mayo, según la información proporcionada a 14ymedio por el especialista de la Universidad de Texas Jorge Piñón. El OK se empleará previsiblemente para trasladar la Suheyla Sultan (la mayor de todas, con 12 chimeneas y una capacidad de 240 MW), ya que las dos restantes –Erol Bay y el barco de apoyo técnico Belgin Sultan– tienen sistemas de autopropulsión.

La retirada de las patanas turcas fue confirmada como “progresiva” por el ministro de Energía y Minas en una entrevista a Granma el pasado marzo, en mitad de la apuesta acelerada del régimen por los parques fotovoltaicos construidos con el apoyo de China.

Por avería o mantenimiento están fuera de servicio seis unidades de centrales termoeléctricas: dos de la Renté, en Santiago de Cuba; una de Felton, en Holguín, otra en Santa Cruz, otra en Cienfuegos y una más en Nuevitas.

Así las cosas, los apagones no darán mucha tregua este martes. Para una demanda de 3.320 MW en el horario pico, habrá una disponibilidad de 1.940 MW, es decir, un déficit de 1.380 MW. La afectación real será de 1.450 MW, de nuevo, cerca de los 1.500 “normales”.