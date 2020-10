Un cubano pide asilo político en el aeropuerto de Barcelona

Luis Carlos Falcón Moreno, que asegura haber sido dibujante del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), solicitó esta semana asilo en España. Dice que en Cuba fue víctima de persecución por parte del Gobierno y que por eso dejó el país en busca de la libertad, hace casi cinco años.

"Me encuentro ahora en la sala de detención del aeropuerto de Barcelona. Todos los días me dan desayuno, almuerzo, comida, tengo mi habitación, las condiciones del lugar son muy buenas y la Policía me trata con mucho respeto. Ahora estoy con mi abogado solicitando el asilo político, no tengo ninguna queja del lugar. Todavía no puedo salir a la calle, pero por ahora todo está bien, luchando por mi libertad", declaró a 14ymedio.

Falcón Moreno, que tiene en España a una esposa georgiana y a su hijo pequeño con residencia legal, tiene fe en que su caso se resuelva favorablemente. "Esperemos que la democracia, las leyes y los derechos humanos prevalezcan, que es la razón por la que vine aquí, ya que en Rusia, Turquía y Georgia, donde estuve antes, no se respetan".

Según detalla a este diario, su historia de rebeldía con el Gobierno de la Isla comenzó cuando su abuelo, "que fue luchador en la Sierra con Fidel", cuenta, se enfermó de diabetes.

"El Gobierno no se hizo cargo de asegurarle una buena atención a mi abuelo. Le tocó a mi familia la responsabilidad de buscarle los medicamentos, nunca le brindaron el Herberprot que tanto podía ayudarlo. Eso coincide con mis tiempos en que trabajaba en el ICAIC y esa situación comenzó a afectar mi pensamiento. Mis ideas políticas cambiaron al ver que la Revolución no hacía nada por mi abuelo", narra el cubano, de 35 años.

Según explica, para sacarlo de su puesto de trabajo, los directivos del ICAIC inventaron sin prueba alguna la historia de un robo y luego de eso nunca más pudo regresar ni siquiera a recoger sus pertenencias.

Gracias a la ayuda de un amigo, pudo comprarse una cámara y comenzar de manera privada en el negocio de la fotografía, pero de igual manera el acoso de la Seguridad del Estado le impidió seguir adelante con esa empresa. Al ver todas las puertas cerradas compró un boleto hacia Rusia para buscar otra oportunidad.

Sobre su activismo político detalla que fue algo que hizo sobre todo en sus redes sociales, donde expresaba sus ideas "contrarias al Gobierno".

"En esa época no había internet como ahora y costaba enterarse de cualquier tipo de manifestaciones públicas, pero me sumaba a todo lo que llegaba a mi localidad. Desde el 2011 hasta el 2016 nunca tuve de nuevo la oportunidad de trabajar para el Estado. Estaba eliminado del sistema, nadie me quería contratar. Después de perder el trabajo, todo el acoso y la represión pasó a manos de los CDR, incluyendo la policía y un control que tenían de todos mis movimientos en el barrio".

"Seguiré aportando mi pequeño grano de arena para luchar por la libertad de Cuba. Si desde España encuentro la forma de hacerlo como lo hacen otros que están aquí me verás ahí con ellos."

