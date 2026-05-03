Un cubano es condenado a 14 años de prisión por sembrar y vender marihuana

Sala Tercera de lo Penal y perteneciente a la Unidad Territorial de Investigación Criminal III de Banes.

El acusado fue detenido en mayo del año pasado cerca de un sembradío con 429 plantas de ‘cannabis’

La Habana/La Sala Tercera de lo Penal, en un juicio oral y público considerado ejemplarizante, sentenció a 14 años de prisión a un cubano por los delitos de siembra y venta de marihuana en Holguín. Según el expediente de Fase Preparatoria 567 del año 2025, el hombre llevaba varios años dedicado a la venta de droga en Jagüeyes de Puerto Rico, Banes.

Al acusado, del que se omitió su identidad y edad, se le procesó por el delito de tráfico de drogas debido a que el cannabis –legal en países como Uruguay o Canadá y varios estados de EE UU– está clasificado en el grupo de psicotrópicos alucinógenos que provocan dependencia. La vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de Holguín Yeisys González Escalona explicó que esta droga está sometida a fiscalización internacional según la Convención Única de 1961, en las listas I y IV de sustancias estupefacientes de la que Cuba es miembro signatario.

De acuerdo con las pruebas presentadas ante el tribunal, el acusado tenía oculto entre la maleza y delimitado por cercas con varas de madera y alambre, 429 plantas de marihuana con alturas de entre 14 y 77 centímetros. Durante un operativo realizado el 6 de mayo del año pasado se encontraron además del sembradío, 11.280 pesos cubanos.

En febrero pasado, la viceministra de Justicia Pilar Varona Estrada ratificó la política de tolerancia cero frente a las drogas en Cuba. Sin embargo, reconoció que se mantienen hechos de tráfico interno, el recalo de drogas en las costas de la Isla y la persistencia del cultivo ilegal de marihuana en algunas regiones del país.

La funcionaria precisó que Cuba se encuentra inmersa en el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Enfrentamiento y Prevención a las Drogas.

En marzo pasado otro cubano en Holguín fue sentenciado en un juicio ejemplarizante, a ocho años de prisión por vender droga. / Facebook

En marzo pasado otro cubano en Holguín fue sentenciado en un juicio ejemplarizante, a ocho años de prisión por dedicarse varios años a la venta de drogas. Según el comunicado del Tribunal Provincial de Holguín, el hombre adquirió marihuana “de manera no determinada” y medicamento Tramadol para su venta posterior, “los que introdujo dentro de un frasco de color blanco de Tramadol y lo escondió en el patio del domicilio de su madre residente en el municipio de Cueto”.

Las autoridades han recurrido a los juicios ejemplarizantes, algunos de ellos sin precisar los cargos, para fortalecer su retórica de cero tolerancia a las drogas. En septiembre pasado, un joven de 18 años fue condenado a ocho años de prisión por un delito vinculado a la posesión de la popular droga conocida como químico en Morón, Ciego de Ávila.

El muchacho tenía 206 papelitos del cannabinoide sintético, que circula por la Isla a un precio muy bajo. Aunque se ignora si el joven se dedicaba a la comercialización, la cantidad de droga incautada invita a pensar que así era.

En marzo de 2025, el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus sentenció a cinco personas por delitos vinculados con el tráfico de drogas y “sustancias similares”. En este caso, se hizo público el nombre y apellido de los infractores.

Efrén Arvelio González Cruz, Moisés Enrique Ferrán Peña, Elianis Daniela Olivares López, Leroi Martínez Rignak y Henry Javier Camejo Vale fueron sentenciados a 10 años de prisión por ser parte de una red de compraventa de drogas que se extendía por La Habana y Sancti Spíritus.