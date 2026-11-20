El procedimiento se alargó 16 minutos hasta la certificación de la muerte de Reinaldo Dennes, condenado por el asesinato de un joyero

La Habana/La ejecución del cubano Reinaldo Dennes, de 70 años, se convirtió este jueves en un procedimiento de más de una hora, marcado por las dificultades de los funcionarios penitenciarios para encontrar una vena adecuada y las reiteradas quejas de dolor del condenado. Dennes, declarado muerto a las 7:08 de la noche del jueves en la prisión de Huntsville, Texas, había sido sentenciado a la pena capital por el asesinato de un comerciante de diamantes durante un robo cometido en Houston en 1996.

”¡El dolor!”, exclamó el condenado poco después de comenzar el procedimiento, según el relato de Michael Graczyk, periodista de Associated Press que ha presenciado cerca de 500 ejecuciones desde 1983. Durante casi tres minutos, Dennes gimió repetidamente, se quejó de un intenso dolor en la pierna derecha y pidió a Dios que acabara con su sufrimiento. “No creo que esto sea normal”, llegó a decir.

Graczyk, que ha cubierto la aplicación de la pena capital durante más de cuatro décadas, aseguró que nunca había presenciado una ejecución semejante. Los periodistas aguardaron casi una hora antes de acceder a la sala, mientras el personal penitenciario intentaba colocar las vías intravenosas.

“Mi mano estuvo sobre el hombro de Reinaldo durante todo el tiempo que permanecí en aquella cámara”

Finalmente, las agujas fueron introducidas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello. El pentobarbital comenzó a administrarse a las 6:52 de la tarde. Aunque el procedimiento completo duró 63 minutos, transcurrieron 16 desde el inicio de la inyección hasta la certificación de la muerte.

El reverendo Jeff Hood, asesor espiritual del condenado y testigo de la ejecución, declaró a The Texas Tribune que el procedimiento había salido mal. Hood, presente en otras 15 ejecuciones, sostuvo que Dennes debía haber perdido rápidamente el conocimiento, algo que, según su testimonio, no ocurrió.

“Mi mano estuvo sobre el hombro de Reinaldo durante todo el tiempo que permanecí en aquella cámara”, afirmó el religioso este viernes, al rechazar la explicación ofrecida por las autoridades.

La portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Amanda Hernández, reconoció que los funcionarios realizaron varios intentos fallidos para encontrar una vena, aunque aseguró que se respetaron todos los protocolos. También sugirió que Dennes pudo haber exagerado o fingido el dolor, porque comenzó a quejarse antes de recibir el medicamento y señaló molestias en zonas donde no se habían colocado agujas.

La ejecución llega precedida de una controversia judicial sobre el uso del pentobarbital. Dennes había participado en una demanda que cuestionaba la procedencia y la posible caducidad de las sustancias utilizadas por Texas. El Tribunal de Apelaciones del Decimoquinto Distrito desestimó el recurso el pasado 9 de noviembre por falta de jurisdicción, sin resolver el fondo de las alegaciones.

Su muerte elevó a 39 las ejecuciones realizadas este año en Estados Unidos, de las cuales 20 corresponden a Florida

Texas mantiene bajo secreto la identidad de los proveedores de los fármacos utilizados en las ejecuciones desde una ley aprobada en 2015. Las organizaciones contrarias a la pena de muerte cuestionan esa falta de transparencia. El caso recuerda al de Christa Pike, quien sobrevivió recientemente a dos intentos de ejecución en Tennessee, también mediante pentobarbital.

Nacido en La Habana el 9 de febrero de 1956, Dennes había llegado a Estados Unidos durante su infancia y trabajaba como diseñador de joyas. Según su expediente penitenciario, fue condenado por el asesinato de Janos Szucs, un comerciante cuyo establecimiento se encontraba en el mismo edificio donde tenía su oficina.

El 24 de enero de 1996, Dennes y otros implicados ejecutaron un plan para apoderarse de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares y unos 200.000 dólares en efectivo. Szucs murió tiroteado y un vigilante de seguridad, David Copeland, sobrevivió a dos disparos. Las joyas nunca fueron recuperadas.

Su hermano, José Albert Dennes, también participó en el crimen. Fue condenado a 45 años de prisión y obtuvo la libertad condicional en 2019.

En una entrevista concedida a Telemundo en 2022, Dennes reconoció su responsabilidad en el asesinato y expresó arrepentimiento. Poco antes de morir, declaró que prefería la ejecución a continuar encarcelado. “Quiero ya salir de este mundo”, afirmó. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves su último recurso para suspender la sentencia.

Dennes fue el noveno ejecutado en Texas durante 2026. Su muerte elevó a 39 las ejecuciones realizadas este año en Estados Unidos, de las cuales 20 corresponden a Florida, que también aplicó este jueves la pena capital a Thomas Mitchell Overton.

Para Janice Copeland, viuda del vigilante herido durante el robo, la ejecución cerró una espera de tres décadas. “Finalmente, después de 30 años, se ha hecho justicia”, declaró a Associated Press.