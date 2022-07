Los cubanoamericanos se arriesgan en las carreteras: baches, accidentes, escasez de gasolina

Se les reconoce fácilmente, con las mejillas más llenas, las exigencias más altas en los servicios y tras el volante de vehículos más modernos: los cubanos emigrados llenan por estos días de vacaciones veraniegas las carreteras de la Isla. Pero a pesar de sus billeteras con dólares, también deben sortear los problemas con el combustible y el mal estado de los viales.

La mayoría de ellos residentes en Estados Unidos, inundan por estas fechas la autopista y la carretera nacional con autos alquilados, principalmente a la estatal Transtur, transportista del Ministerio de Turismo. Sacan a pasear a sus familiares, que ven en la llegada del pariente emigrado la oportunidad de moverse dentro del país u hospedarse en un hotel.

Aunque todavía el tráfico en estas carreteras no se compara al de años antes de la pandemia, el aumento de los tours –como se conoce popularmente a los vehículos destinados al turismo– es muy notable luego de que el pasado junio EE UU anulara las restricciones impuestas sobre las conexiones aéreas con las provincias cubanas. El alto flujo de cubanos residentes en el país del norte no se hizo esperar, impulsado por las ofertas de vuelos desde Miami.

La mayoría llega en visita familiar, cargados de equipaje y con una larga lista de pedidos que cumplir para agasajar a los parientes que se quedaron en la Isla. Es el momento de comprar ese refrigerador que lleva años pidiendo la madre, sacar a los sobrinos a darse un chapuzón en la playa o acarrear una caja de cerveza para la fiesta de un primo. Todo eso, sobre el tour que, por esos días, se convierte en camión de carga, casa de campaña y motel.

La mayoría llega en visita familiar, cargados de equipaje y con una larga lista de pedidos que cumplir para agasajar a los parientes que se quedaron en la Isla

Incluso, hay algunos emigrados que, para demostrar su procedencia, cuelgan las banderas de EE UU y Cuba en estos autos o andan con ropas que tienen estampadas la enseña estadounidense.

Y por si fuera poco, los choferes nacionales no solo reconocen a estas personas por estos detalles. Varios conductores residentes en la Isla con los que conversó 14ymedio refieren que los tours son un peligro en las vías debido a que no son conscientes de las malas condiciones en que están las carreteras cubanas, con muchos baches y estrechas, y viajan a alta velocidad (entre 120 y 180 kilómetros por hora), invaden sendas contrarias y "a la fuerza adelantan otros vehículos" en tramos muy peligrosos como curvas.

Varios accidentes donde han estado involucrados estos autos registran fallecidos. Uno de los más recientes sucedió el pasado 19 de junio, cuando murieron dos personas y otras cuatro resultaron heridas en un punto entre los municipios de Lajas, en Cienfuegos, y Ranchuelo, en Villa Clara.

Según reportaron usuarios en redes sociales, el siniestro tuvo su origen cuando el conductor de un vehículo de turismo, un Hyundai i10 surcoreano, intentó evitar un bache en las cercanías del kilómetro 225 de la autopista nacional, perdió el control e impactó contra un Moskvitch, de fabricación rusa.

A pesar de esos avatares, un 'tour' parqueado a las afueras de una vivienda cualquiera da realce económico a la familia que la habita

Además de las imprudencias y los accidentes, los emigrados también se topan con dificultades de todo tipo. Es muy común que durante el viaje hacia su destino final tengan que pasar horas para conseguir combustible. Muchos servicentros permanecen cerrados porque no hay electricidad debido a los largos apagones en todo el país.

La situación se repite en las provincias del centro de la Isla, zona en que muchos choferes intentan cargar combustible tras cientos de kilómetros recorridos, y luego, cuando encuentran una gasolinera prestando servicio, les toca hacer una larga cola, junto a los choferes de vehículos estatales, privados y taxis oficiales que se dedican al transporte de pasajeros entre distintas provincias.

Pero a pesar de esos avatares, un tour parqueado a las afueras de una vivienda cualquiera da realce económico a la familia que la habita. No importa si es alquilado, lleva el tanque de gasolina semivacío o no tiene rueda de repuesto, un auto así significa que algún pariente cercano logró el sueño de emigrar, de salir de la Isla y regresar con suficiente dinero para no tener que moverse en un Lada soviético o en un repiqueteante Chevrolet del siglo pasado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.