Muchos cubanos con dengue se esconden en sus casas para no pasarlo mal en el hospital

El cansancio que sintió María el pasado miércoles no presagiaba nada bueno, aunque, al principio, pensó que había sido la caminata bajo el sol por todo Centro Habana en busca de pan. Más tarde, el malestar le hizo temer lo peor, de lo que no tuvo dudas al día siguiente, cuando amaneció con 38 de fiebre: tenía dengue.

La mujer, sin embargo, se niega a que se lo confirme un médico. "Tomo mucho líquido, vitaminas y paracetamol para la fiebre", cuenta a este diario. "Si vas al médico tampoco te dan nada". María recuerda que la última vez que padeció la enfermedad, hace 12 años, cuando se encontraba de visita en casa de unos familiares en provincia, "casi me traen a la policía porque yo me negué a ingresar al hospital".

En aquel momento, señala, internaban a la gente para evitar el contagio. Ahora, aventura, aludiendo a su céntrico barrio de La Habana, "esto debe estar cundido de dengue, porque hoy estaban fumigando las calles temprano y eso aquí jamás lo hacen".

"Si todos los que se enferman fueran al médico, las cifras oficiales serían mucho más altas; pero una buena parte de la población tiene miedo a que la ingresen, y no va", publica este mismo lunes la prensa oficial citando a una paciente de Pinar del Río.

"Tomo mucho líquido, vitaminas y paracetamol para la fiebre", cuenta a este diario. "Si vas al médico tampoco te dan nada"

En el mismo artículo, el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de esa provincia, Andrés Villar, ofrece la cifra de 1.457 focos del mosquito aedes aegypti solamente en la zona de Vueltabajo. Sin embargo, Granma no pasa de calificar la situación como un "panorama complicado".

En Ciego de Ávila, el diario Invasor se hace eco de que el índice de contagios en la capital provincial, de 0,43 –frente al 0,05 permisible– "enciende las alarmas".

Yordanka Hernández Rodríguez, subdirectora de Epidemiología en la Unidad Municipal de Higiene, informó de que la semana pasada, de 114 muestras analizadas en Ciego de Ávila, 48 resultaron positivas.

El Ministerio de Salud Pública, por su parte, no ha emitido ninguna nota de alerta ni cifras que engloben a todo el país. Su titular, José Ángel Portal Miranda, apeló a la "autorresponsabilidad individual y familiar" ante la expansión del virus.

El ministro también alertó de que los pacientes pueden evolucionar hacia la gravedad "de manera muy precipitada" y pidió acudir "de inmediato" a los servicios médicos "ante el más mínimo signo de alarma que pueda aparecer, sobre todo entre el tercer y el séptimo día de los primeros síntomas, como son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado".

Este domingo, al cuarto día de sus primeros síntomas, a María le aparecieron en las extremidades el sarpullido fino característico de la enfermedad. Ya no tiene fiebre, pero reza para que no se le complique a dengue grave, el hemorrágico, único caso en que acudiría a un médico: "Si voy, sólo los ayudo a ellos con la estadísticas; ellos no me van a ayudar".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.