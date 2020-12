Los cubanos expresan su ira por el aumento del precio de la electricidad

La subida de la tarifa de la electricidad amenaza con fastidiar las celebraciones revolucionarias del año nuevo si el Gobierno no rectifica. La medida ha caído muy mal en la población, incluso entre los más fieles al régimen, que han inundado Cubadebate con mensajes en los que se reprocha la traición a los principios revolucionarios que supone multiplicar por cinco los precios del suministro.

"El Estado no produce riquezas, las administra, es el pueblo el que produce esas riquezas y si el pueblo está en desacuerdo con la nueva tarifa eléctrica y desea que la riqueza que el mismo pueblo genera se emplee en un subsidio a la electricidad, ¿cuál es el problema? Somos nosotros los dueños de esa riqueza, ¿Alguien ha olvidado lo que es el socialismo?¿Alguien ha olvidado los principios de nuestra revolución? Estas medidas deben ser aprobadas por la ANPP (Parlamento), la representación del pueblo. Si de verdad nuestros dirigentes leen las opiniones en Cubadebate, ¿qué piensan de los comentarios publicados aquí (y los no publicados pero recibidos)? Esta es la opinión del pueblo, los que deciden lo que se hace en nuestro país", escribe uno de los más de 300 lectores molestos en el diario oficialista.

"Ah, para el 2030, no está mal, 10 añitos más. Increíble", ironiza un usuario

Cubadebate ahondó ayer en las declaraciones realizadas este viernes en la Mesa Redonda por la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, y el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, que explicaron los cambios de tarifas y trataron de justificarlos. Ya una nota anterior en la web oficialista sobre la emisión del programa acumuló más de 800 comentarios, pero las aclaraciones no han dado más que lugar a seguir alterar a la población.

Murillo trató de calmar a la opinión pública afirmando que en 2030 los precios bajarán en caso de lograrse (si tal cosa es posible) la generación de energías renovables planificadas, lo que supone un escenario de, al menos, nueve años pagando precios inasumibles para la población. "Ah, para el 2030, no está mal, 10 añitos más. Increíble", ironiza un usuario.

Las autoridades han apelado a la necesidad de ahorrar electricidad dándole un valor más elevado, pero esto también ha sacado de quicio a los cubanos, conscientes de que la Isla vive "un eterno verano". "Seguirán incitando a la población a tener que ir por el 2, ya que desgraciadamente tu salario no alcanza para vivir dignamente, que era el sueño de los trabajadores. Porque un aire en este país con tanto calor no es un lujo", lamenta otro.

La corrupción se ha colado en los comentarios de los lectores, que afirman sin tapujos cómo deberán pagar la luz a partir de ahora: "Pagaría la corriente como mismo pagaba la ropa que se compraba con un salario menor de 500 pesos, inventando".

Varios lectores han denunciado en sus comentarios las irregularidades cometidas por muchos cubanos en complicidad con los trabajadores estatales que leen sus metrocontadores.

"Lo que es abusivo es que ahora los cobradores de la luz, que tienen sus rejuegos con sus clientes van a estar mucho mejor. Yo ya he hecho tres denuncias aquí, en 'Cubadebate', y nadie hace nada al respecto

"Lo que es abusivo es que ahora los cobradores de la luz, que tienen sus rejuegos con sus clientes van a estar mucho mejor. Yo ya he hecho tres denuncias aquí, en Cubadebate, y nadie hace nada al respecto. En Santa Fe, Playa, todos los cobradores tienen sus clientes [a los] que les rebajan los kw, por un módico precio de 10 CUC al mes", escribe un lector.

"En Cuba hay muchos robando electricidad que se sabe muy bien que le pagan a los que leen los relojes eléctricos para que reporten menos consumo...eso lo sabemos todos. (...) los inspectores se hacen ricos y los que cumplimos con las normas y la legalidad pagamos las consecuencias. Quizás deberíamos pasarnos al lado oscuro para no desencajar", amenaza otro.

La excusa de que los salarios suben y debe hacerlo la electricidad o que esta energía está muy subsidiada en la Isla tampoco ha caído bien a muchos comentaristas que piden a los dirigentes que no hablen como si Cuba fuera equiparable a otros países donde cobran sueldos normales. "Que me paguen como profesional lo que pagarían en el mundo. Así pago el precio de la electricidad con mi salario y podría ir de vacaciones a algùn lugar de mi país, que no conozco y estoy a punto de jubilarme. Me molesta mucho que nos comparen con el mundo. Estoy irritada, muy molesta porque dentro de 10 años tendré casi 70 y me he pasado toda mi vida estudiando y trabajando, solo con un estipendio", se queja otra lectora.

"Entiendo el tema de que parte del pago de la electricidad es subsidiado según el costo de su producción teniendo en cuenta los precios mundiales, pero en Cuba un médico, teniendo en cuenta el salario que recibirá subsidia al Estado en proporción mucho mayor al no tenerse en cuenta el referente mundial de pago de este servicio como se hace con la electricidad", dice otro.

No faltan quienes estallan contra las autoridades por pedir que se hable de gasto por unidad familiar y no por persona, ya que en la Isla, por los problemas habitacionales que padece, muchos se ven forzados a vivir en familias extensas y, si bien pueden sumar varios salarios, también hay "pensionistas sin chequera" o niños y adolescentes que tampoco ingresan nada en el hogar.

"Me disculpa Murillo, pero mi madre pensionada también tiene derecho a dormir en aire acondicionado porque muchos años de trabajo que dedicó a esta Revolución"

A inicios de este siglo, Fidel Castro impulsó la llamada Revolución Energética, que no solo incluyó el reemplazo de viejos equipos electrodomésticos en los hogares y la puesta en marcha de miles de grupos electrógenos en el país, sino que también impulsó que una buena parte de las familias cubanas pasaran a cocinar con electricidad a partir de la distribución subsidiada de ollas arroceras y de presión eléctricas, además de cocinas de inducción.

La mayoría de los hogares donde se cocina con electricidad no tiene acceso al gas manufacturado ni licuado, por lo que dependen del suministro eléctrico para la cocción de alimentos, una situación que es más frecuente en los pequeños pueblos y comunidades alejadas de las cabeceras provinciales.

Las autoridades tienen motivos para preocuparse si atienden a la ristra de comentarios negativos de quienes más podrían ser su sostén. "Este país le debe a las personas revolucionarias y trabajadoras que hoy sostienen este país. Pensionados que dieron su vida por una ideología. No es justo que mis abuelos no puedan poner el aire". "Me disculpa Murillo, pero mi madre pensionada también tiene derecho a dormir en aire acondicionado porque muchos años de trabajo que dedicó a esta Revolución". "Es algo que no tiene ninguna justificación y es un abuso y una burla a este pueblo". "El grupo social de pensionados acaba de recibir un golpe demoledor a sus ingresos". "La mayoría de las personas hemos pasado por un momento difícil sicológico con el coronavirus, las medidas de Trump, los negocios afectados de los cuentapropistas y, para colmo, las amenazas de los terroristas (sic) del Movimiento San Isidro. No es el momento de subir tanto la tarifa eléctrica. Están provocando más descontento en nuestro pueblo".

Y así hasta diez páginas más de la web en las que se puede percibir el profundo malestar que ha provocado el aumento de un servicio tan básico como la electricidad. En otros países de América Latina, un aumento mínimo del transporte público suele provocar manifestaciones violentas. En Cuba, por el momento, la ira ha llegado hasta las páginas de la prensa oficial.

________________________