Los cubanos podrán importar cinco celulares, tres ordenadores o dos 'motorinas'

Se han dado a conocer este jueves las nuevas disposiciones de la Aduana General de Cuba sobre las importaciones de particulares con carácter no comercial. La Gaceta Oficial precisa que los cubanos podrán importar hasta cinco teléfonos celulares –de dos que se permitían–, dos generadores eléctricos, dos motorinas y una tercera si es a través del envío de carga, además de dos bicicletas eléctricas.

"Eso no resuelve el gran problema de la economía. Debe ampliarse el carácter comercial a todas las personas que quieran establecer pequeños y grandes negocios con toda la libertad como existe en el mundo", comentó Pavel Otero, un músico de La Habana a la publicación en el medio oficialista Cubadebate. "Hay que pensar en grande y no en nimiedades".

Como parte de las disposiciones, que entran en vigor a partir del 15 de agosto próximo, se advierte de que el carácter no comercial de las importaciones tiene que ver con "las funciones de un artículo" y que la reiteración de las importaciones "no evidencie el fin comercial". En caso de incurrir en esta práctica, la Aduana General puede realizar el decomiso de los productos.

Esta medida resulta, además, un duro golpe para las mulas que viajan al extranjero para comprar todo tipo de productos y revenderlos en el mercado negro de la Isla. Pese a los precios muy elevados, este comercio informal ha dado un respiro a los cubanos. Los productos de aseo personal, alimentos y medicamentos están libres de gravamen hasta diciembre por una resolución del Gobierno que los liberó del pago de impuestos.

"Cómo se hacen los locos: 'No comercial' en un país que no hay de nada ni produce nada. Claro que la mayoría de esos artículos van a terminar en ventas de garajes y otros. Acaben de abrir por completo y no den más rodeos", comentó también en Cubadebate el internauta identificado como Altair Urizen.

En las nuevas regulaciones se ratificó lo anunciado por Gil sobre el aumento del límite de importación mediante envíos, de 10 a 20 kilos la disminución del arancel por kilo importado, de 20 dólares a 10 dólares, así como la exención de pago de impuestos hasta tres kilos para los artículos a los que se aplique el valor-peso y la reducción del 30% al impuesto aduanero, que actualmente es del 100%.

Sobre la importación de partes y accesorios de vehículos automotores, se especifica que la cantidad no debe exceder la que requiera un vehículo para su reparación y mantenimiento". En el caso de los neumáticos se admiten hasta cinco de auto ligero, siete de vehículos pesados y tres de motocicleta o ciclomotor.

La Aduana también permite hasta tres computadoras, laptops, tabletas y dispositivos para red incluyendo los accesorios o periféricos de equipos de cómputo (ratón, teclados u otros). "Para las memorias flash, las partes y piezas de computadoras, telefonía móvil y fija, impresoras, fotocopiadoras y demás equipos, se emplea la alternativa valor-peso, y siempre que se constate que existe diversidad en los productos".

La Aduana clasifica como "miscelánea": calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, perfumería y similares, y específica que su importación se permite solo si los productos son de diferentes tipos.

