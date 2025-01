Sin cuerpos y sin explicaciones, habrá un homenaje oficial a los 13 militares muertos en la explosión de Melones

La Habana/El Ministerio de las Fuerzas Armadas informó este viernes que el próximo 20 de enero se realizará un homenaje póstumo a los 13 militares fallecidos tras varias explosiones registradas en un almacén de armamento en Melones, Holguín. La ceremonia se hará a las 9:00 am en la Plaza Calixto García de la cabecera provincial, según una nota oficial.

El Ejército declaró el pasado miércoles fallecidos a los militares desaparecidos en el siniestro, ocurrido el pasado 7 de enero, oficialmente a causa de "un fallo eléctrico provocado por un cortocircuito en el interior de la instalación", según las primeras investigaciones. Miguel Díaz-Canel, que se desentendió del caso y delegó su gestión en dirigentes locales, afirmó que los militares "murieron heroicamente" y que el Gobierno acompañaría a sus familias en el "dolor de la pérdida".

Según se informó el pasado miércoles, la comisión de investigación creada por el organismo concluyó que "es inaccesible el lugar del accidente y en consecuencia no existe posibilidad alguna de vida en el lugar". Horas antes del anuncio oficial de las autoridades, 14ymedio reportó que un familiar de los soldados –que rogó anonimato porque les han prohibido hablar con los medios o incluso publicar en redes–, informó que se usaron drones para “medir la temperatura desde el aire” y determinar si se podía acceder a la zona cero, donde ocurrieron las explosiones.

El informe explicó que no se había podido llegar hasta el lugar donde se encuentran los fallecidos debido a "la complejidad extrema que existe en el terreno producto de las explosiones, los efectos de los gases acumulados y los severos daños ocasionados". Además subrayó que en la zona de la explosión, una obra con material de guerra, hay "peligro real de derrumbes debido a las afectación estructural de la obra" que almacenaba material de guerra perteneciente a la Región Militar de Holguín, en el Ejército Oriental.

Julio César Guerrero Batista, padre del recluta José Carlos Guerrero García, de 19 años, denunció en redes sociales que las autoridades “nunca iniciaron la búsqueda (de los cuerpos) y mucho menos las investigaciones en el lugar de la explosión”.

En su mensaje detalló que en el parte que le daba cada día un oficial de las Fuerzas Armadas en su domicilio le informaron que “la búsqueda y la investigación no se podían iniciar porque en el lugar de la explosión seguían detonando municiones y no se podía poner en riesgo a los rescatistas, investigadores y peritos”. Agregó que, hasta la fecha, “a los familiares de las víctimas no se ha dado una explicación detallada de lo sucedido”.

Los daños abarcaron una gran porción del terreno. Una imagen satelital compartida por el periodista Mario Pentón, de antes y después del accidente en la base militar de Holguín, muestra la transformación de la zona, en la que el verde de la vegetación se convirtió en una gran mancha amarillenta.

Además de José Carlos Guerrero, otros reclutas del servicio militar obligatorio que murieron por las explosiones fueron Leinier Jorge Sánchez (de tan solo 18 años, e hijo de la secretaria del presidente Asamblea Municipal del Poder Popular de Rafael Freyre, Alexis Driggs Gómez, Gretel María Franco), Liander José García Oliva, Brian Lázaro Rojas Long, Yunior Hernández Rojas, Rayme Rojas Rojas, José Carlos Guerrero García, Frank Antonio Hidalgo Almaguer, Carlos Alejandro Acosta Silva y Héctor Adrián Batista Zayas, además de cuatro oficiales: Carlos Carreño, Orlebanis Tamé Torres, Yoennis Pérez Durán y Leonar Palma Matos.