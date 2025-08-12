La Dama de Blanco Aymara Nieto sale de la cárcel a cambio de su destierro a República Dominicana

En Cuba deja a una hija mayor que no pudo despedirse de ella, ya que las autoridades le negaron la última visita que tenía prevista, el pasado viernes 8 de agosto

La Habana/La presa política Aymará Nieto ha sido obligada a salir de Cuba y se encuentra en estos momentos con parte de su familia –dos niñas pequeñas y su esposo– en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. En Cuba deja a una hija mayor que no pudo despedirse de ella, ya que las autoridades le negaron la última visita que tenía prevista, el pasado viernes 8 de agosto.

Según han revelado fuentes cercanas a la situación, que han colaborado para su establecimiento en Dominicana, fue directamente conducida desde la prisión al aeropuerto y los teléfonos de sus allegados estuvieron intervenidos, sin dejar que entraran llamadas ni mensajes. “Esto no tiene otro nombre que el destierro”, ha advertido la activista Maria Regla Castro, que afirma que ha sido acogida por una familia en su destino.

Aymara Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y esposa del ex preso político Ismael Boris Reñí, cumplía su segunda sentencia consecutiva en la Prisión de Trabajos Forzosos Bella Delicia

Aymara Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y esposa del ex preso político Ismael Boris Reñí, cumplía su segunda sentencia consecutiva en la Prisión de Trabajos Forzosos Bella Delicia, en La Habana, donde estaba desde este mayo. Su primera condena llegó en 2018, cuando se le impusieron cuatro años por delitos de atentado y daño a la propiedad, pero, mientras cumplía la sentencia en la prisión de mujeres de El Guatao, fue procesada por, presuntamente, liderar un motín en la cárcel.

En ese momento, recibió una pena de cinco años y cuatro meses, y desde este abril podía solicitar un cambio de medida a un régimen de menor severidad. Sin embargo, el Tribunal Provincial aún no había tomado una decisión al respecto. La organización Prisoner Defenders había denunciado en varias ocasiones que el régimen condicionaba su libertad al destierro. “Aymara Nieto ha pasado un total de ocho años en la cárcel debido a razones relacionadas con su activismo por los derechos humanos”, denunció la organización.