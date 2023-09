"Somos decenas los médicos 'regulados' en Guantánamo que queremos irnos de Cuba"

Aníbal lleva meses planificando su salida de Cuba. Un pariente en el extranjero le ayudará con el boleto a Managua y desde allí emprenderá el camino hacia Estados Unidos. Pero este médico guantanamero, de 29 años, se ha topado con un obstáculo que ha paralizado su partida: está regulado por el Ministerio de Salud Pública y no puede salir de la Isla.

"Me enteré cuando fui a hacerme el pasaporte y me dice la empleada de la oficina: 'Pipo, tú estás regulado por el Minsap (Ministerio de Salud Pública), tú no puedes ni tener pasaporte'. De eso hace como seis meses, y nadie me avisó con anterioridad", lamenta Aníbal, nombre cambiado para evitar represalias. "En Guantánamo somos decenas de doctores en la misma situación y nadie nos da una respuesta, solo recibimos evasivas".

Aníbal se graduó hace más de seis años en la Facultad de Medicina de la ciudad de Guantánamo, pero ahora ejerce por segundo año la Medicina General Integral (MGI), precisamente porque sabía que los especialistas estaban siendo regulados. "Como ya desde hace un tiempo sabía que quería emigrar, preferí trabajar como MGI", detalla a 14ymedio.

Aníbal ejerce por segundo año la Medicina General Integral, precisamente porque sabía que los especialistas estaban siendo 'regulados'

"Hice una reclamación al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud aquí en Guantánamo, pero todo sigue igual. Hace dos meses volví a comprobar que ni siquiera puedo hacerme el pasaporte", denuncia el joven galeno. "La jefa de ese Departamento se llama Margarita y es la que atiende a los regulados. Se supone que ella debe enviar correos electrónicos al ministerio en La Habana para destrabar nuestros casos, pero en eso llevamos meses y nada cambia".

La historia de Aníbal contradice una declaración realizada por el Ministerio de Salud Pública el pasado mes de agosto, cuando desmintió las informaciones que circulaban en redes sociales sobre supuestas nuevas regulaciones para la entrada y salida del país de los trabajadores del sector. Georgina Álvarez, directora de comunicación de la entidad, llamó entonces a no tomar como cierto cualquier rumor de ese tipo que no fuera confirmado por los canales oficiales.

Pero aquel desmentido no calmó los ánimos y destapó una ola de testimonios que indicaban justo lo contrario. "Llevo más de un año sin ejercer como doctora y al cabo de ese tiempo pedí la 'desregulación permanente' por reunificación familiar y me fue denegada", escribió una comentarista que se identificó como Beatriz al pie de la nota publicada en los medios oficiales.

Este diario intentó, sin éxito, obtener una respuesta sobre los médicos regulados a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud Pública en Guantánamo y otras provincias. La situación parece ser desigual en función del territorio y "los contactos que tenga el médico", considera Aníbal.

La situación parece ser desigual en función del territorio y "los contactos que tenga el médico", considera Aníbal

La oficina de Recursos Humanos de Guantánamo atiende cada jueves a los galenos que están en una situación similar a la de Aníbal. "Cada vez que voy, las colas son inmensas. Muchos de los que están ahí es para ese mismo trámite, así que calculo que somos decenas, si no más de un centenar los que estamos regulados en esta provincia", agrega. "Yo marco a las seis de la mañana y ya a esa hora hay gente".

"Es una arbitrariedad porque la mayoría de los que estamos regulados aparecemos en los papeles como si fuésemos especialistas o residentes de último año, aunque no lo seamos", cuestiona Aníbal. "A los que están en esa situación los tienen más que limitados para viajar, pero ahora la prohibición se ha extendido a otros que ni siquiera cumplimos esos requisitos".

El doctor reconoce también que muchos de sus colegas optan por dejar de trabajar en el sector por temor a no poder salir de la Isla: "Los que hacen la cola están para reclamar porque les impiden salir del país o para darse baja de Salud Pública, lo que es casi lo mismo, porque muchos piden la baja para poder luego emigrar".

A su juicio, la versión de la jefa del Departamento es falsa y la intención es evitar que los médicos sigan yéndose. "Pero no mejorando el salario o las condiciones de trabajo, sino por la fuerza, por obligación". Aníbal cuestiona también que sus colegas no se hayan unido para protestar ante las autoridades de Salud: "Aquí la vía que algunos hemos encontrado es denunciar en los medios de prensa independiente, pero nada más".

A su juicio, la versión de la jefa del Departamento es falsa y la intención es evitar que los médicos sigan yéndose. "Pero no mejorando el salario o las condiciones de trabajo, sino por la fuerza, por obligación"

"De mi año de carrera quedamos pocos en ejercicio y los que estamos trabajando como médicos estamos regulados. Los otros están vendiendo pizzas, viandas", explica. "Yo mismo debí incorporarme de las vacaciones, pero creo que no lo voy a hacer porque ya no puedo más. Me están empujando a pedir la baja. En estos momentos, estar trabajando en Salud Pública y querer viajar no es compatible".

En su caso, la decisión está tomada hace años: "Sinceramente, mi viaje es para emigrar. Pienso irme a través de Nicaragua, de ahí llegaré a México y, desde ese país, mi familia en Estados Unidos me ayudará a obtener el parole humanitario para llegar a Miami".

Anibal no pierde la esperanza, al ver que algunos de sus colegas han logrado resolver su situación. Es el caso de una nefróloga con más de 20 años de experiencia, que dejó de ejercer en 2020. "Ella sabía que para salir de aquí no podía seguir en Salud Pública", cuenta su hija Dayana. "Estuvo regulada por un buen tiempo pero ya hace unas semanas le dejaron que se hiciera el pasaporte, así que parece que va a lograr emigrar".

Dayana es estudiante de cuarto año de medicina, pero acaba de darse de baja de la facultad de Guantánamo. "Debí empezar mi quinto año ahora pero pero decidí no hacerlo porque todos en mi familia estamos esperando que nos llegue el parole y temía que se extendiera a los estudiantes la prohibición de salir del país".

