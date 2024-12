Con la decisión de prohibir el comercio mayorista a los privados "se acabó la luna de miel con las pymes"

La Habana/El Gobierno cubano da este jueves un paso más en las restricciones a la libertad de empresa iniciadas con el megapaquete de medidas dictadas el pasado agosto. Una resolución publicada en la Gaceta Oficial establece lo que llaman “el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por los actores económicos no estatales”, que se traduce en la obligación para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de vender de manera mayorista con la mediación del Estado y la prohibición explícita de hacerlo para los trabajadores por cuenta propia.

Estas medidas están generando mucha molestia dentro del sector privado. En declaraciones a 14ymedio, desde el anonimato, el contable de una pyme que vende de manera mayorista algunos alimentos importados expresa su indignación. “Desde que se anunciaron en agosto las nuevas medidas nos estamos preparando. Ya pasó la luna de miel con las mipymes, ahora el Estado está mostrando su verdadero rostro abusivo con los privados. Mientras nos cierran a nosotros, permiten cada vez más empresas extranjeras, varias españolas, las ventas mayoristas”.

Los únicos actores no estatales que podrán dedicarse al comercio al por mayor –esto es, como intermediario entre el productor y el consumidor, vendiéndole a entidades minoristas o también mayoristas– son “los que tienen aprobada la producción como actividad principal”. Eso sí, siempre que se trate de “solo sus producciones” y “previa obtención de la licencia comercial, donde se especifica esta actividad”. No podrán, al igual que otros privados, comercializar otros productos “nacionales o importados”.

A las mipymes y a los trabajadores por cuenta propia sí se les permite seguir vendiendo de manera minorista “siempre que esté aprobado en su objeto social o proyecto, y cuenten con la licencia comercial para ello”.

A diferencia de la práctica habitual con los textos legales de la Gaceta, esta norma entra en vigor desde su publicación, es decir hoy mismo, lo cual explica la celeridad con que –también en contra de la costumbre– ha sido desgranada en la prensa oficial, que en otras ocasiones suele tardar días en hacerlo.

El “ordenamiento”, detallan, “se realizará de manera gradual”. Las mipymes y las cooperativas no agropecuarias (CNA) cuya actividad principal sea la comercialización mayorista tendrán un plazo de 90 días hábiles para ratificar que “continuarán realizando la actividad mayorista con la participación de entidades estatales”. Para ello deberán actualizar su objeto social y la licencia comercial, un proceso que las autoridades aseguran “se hará de forma expedita”.

Los que no lo ratifiquen, tendrán un plazo máximo de 120 días hábiles para “liquidar sus inventarios” que destinaban al mayoreo. Podrán, indica la resolución, “continuar la comercialización minorista, si la poseen definida en su objeto social y cuentan con licencia comercial”.

Aquellas pymes que tengan el comercio al por mayor como actividad secundaria dispondrán de hasta 120 días hábiles para la “liquidación de su mercancía con el fin mayorista”. Al igual que las anteriores, se les permitirá seguir vendiendo de forma minorista si está en su objeto social y tienen licencia. Si quisieran dedicarse al mayoreo, deberán modificar su objeto social, supeditándose al Estado (“definiendo como actividad principal el comercio mayorista con participación de entidades estatales, según los procedimientos establecidos”, indica la ley).

Por último, el trabajador por cuenta propia que actualmente realice comercio mayorista, tiene un máximo de 120 días hábiles para la liquidación de las mercancías al por mayor, aunque puede seguir vendiéndolas de manera minorista.

Se les revocará la licencia comercial, indica la resolución, a las mipymes y CNA que tengan el mayoreo como actividad secundaria, desde este mismo jueves. Además, el Registro Central Comercial “cancela de oficio la inscripción de la actividad de comercio mayorista de bienes nacionales o importados a los trabajadores por cuenta propia”.

"El Estado se sitúa como un intermediario más en vez de competir, elevando el precio y demora del proceso"

Sin las “comercializadoras mayoristas estatales”, el mayoreo no podrá ser para los privados. En su artículo pedagógico, Cubadebate esgrime los “beneficios” que esto aporta, entre ellos, permitir “a los actores económicos no estatales utilizar infraestructura, transporte y experiencia comercial” de las entidades estatales, o que contribuir a la “disminución de los costos de transportación y almacenamiento, impactando en los precios minoristas de los productos con destino a la población”.

Sin embargo, algunos comentaristas no han tardado en contradecir al oficialismo. “Disculpen, pero lo anterior no es cierto”, expresa con contundencia un usuario que se identifica como Preocupado Colorado. “El Estado se sitúa como un intermediario más en vez de competir, elevando el precio y demora del proceso. Emplea la divisa de los privados (a los que no les vende divisas) en vez de la suya”.

Y prosigue con un rosario de inconvenientes puestos en las ruedas de los emprendedores cubanos por parte del Gobierno, como impedir “la posibilidad de importar directo, para introducir las importadoras estatales y no tener que competir en la importación” o topar a los privados “los precios de los alimentos estrella, pollo, aceite, etc. para desalentar su venta mientras las tiendas estatales los venden al doble”.

“Ya habían reducido en agosto la posibilidad de venderse entre personas jurídicas no estatales, ahora la eliminan”, continúa Preocupado Colorado. “De esta forma eliminan la competencia privada en el comercio a gran escala, manteniendo el monopolio y las mismas estructuras ineficientes que nos han llevado a la necesidad de abrir actores no estatales”. Al mismo tiempo que “alientan la inversión extranjera, cubanoamericana”, no dan “las mismas facilidades fiscales a cubanos de Cuba que quisieran invertir”, lamenta el mismo ciudadano. “Les cobran en divisas, no les venden divisas y persiguen de dónde las sacaron. Quitan el CUC por el MLC, ahora están quitando cosas de MLC por el USD”.

¿Cuál es el próximo paso?, se pregunta. “¿Eliminar cualquier mipyme que haga competencia a una entidad estatal de lo que sea? ¿Es así como será eficiente la empresa estatal ‘socialista’, quitando la posible competencia?”. Y concluye amargamente: “Yo creo que no. Están defraudando la confianza de todos los que pusieron sus ahorros y proyectos de vida en este país. Una vez más”.