Denuncias de madres y residentes sacuden al Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño

Tras la muerte de un niño de dos años, las denuncias de familiar descubren negligencias en el hospital pediátrico de Matanzas

Matanzas/La muerte de un niño de dos años el pasado 14 de febrero ha desatado denuncias públicas contra el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño, principal institución pediátrica de Matanzas. Las declaraciones de la madre, junto a las de otras familias que han sufrido experiencias similares y a los testimonios de estudiantes de Medicina en prácticas, describen un panorama de negligencias, maltrato institucional, demoras y carencia de recursos materiales y humanos.

En un comunicado oficial “con el objetivo de responder a las inquietudes de la comunidad y ofrecer transparencia sobre la atención brindada”, el hospital aseguró haber actuado bajo “cumplimiento estricto de los protocolos”. Según el comunicado, al bebé se le realizaron estudios, recibió antibióticos de amplio espectro y se mantuvo inicialmente estable. Posteriormente presentó complicaciones neurológicas, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Progresivos y, pese a las medidas de sostén y ventilación mecánica, desarrolló una sepsis generalizada que derivó en shock séptico irreversible. Se esperan los resultados de la necropsia para precisar las causas definitivas.

La publicación institucional, con su énfasis en el “cumplimiendo de los protocolos” contrasta con las denuncias de la madre y ha puesto en crisis la credibilidad del centro.

“Yo soy la madre de ese bebé y yo solo sé el trato que nos dieron ahí”, expresó la madre del pequeño Liam, de dos años, en declaraciones públicas confirmadas a este medio por familiares. “A mí jamás me dijeron de la sepsis que tenía mi niño”, afirma la madre.

Cuando finalmente se llegó a realizar el ultrasonido, pospuesto por tres días, ya el bebé tenía inflamación de órganos abdominales

Según su denuncia, únicamente se le informó de que el menor presentaba una neumonía severa “que no era grave”. Declara además que al ser remitidos desde terapia intensiva en Jovellanos, permanecieron cerca de dos horas en un pasillo antes de ser atendidos formalmente en el cuerpo de guardia y que, en ese proceso, el padre del bebé tuvo que discutir para lograr que se formalizara el ingreso.

La madre cuestiona por qué no se realizó el ultrasonido indicado desde el martes y se pospuso hasta el jueves, reclama que se les informó sobre una posible sepsis y reporta que debieron gestionar sangre por sus propios medios. Mencionó además un corte eléctrico en terapia intensiva, que aunque duró solo segundos, puso en riesgo al bebé que estaba en coma inducido y conectado a ventilación mecánica.

Según su declaración, cuando finalmente se llegó a realizar el ultrasonido, pospuesto por tres días, ya el bebé tenía inflamación de órganos abdominales.

La indignación de la madre se suma a otros testimonios recientes de incidencias en el mismo centro médico, que este medio pudo corroborar mediante intercambios en línea con familiares.

Otra madre que perdió a su bebé de tres meses en la misma institución, relata que para trasladar al menor desde Unión de Reyes hasta Matanzas, estuvieron a la espera de la ambulancia desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Al llegar al hospital, a pesar de los esfuerzos médicos, el bebé no pudo ser salvado. Aunque esta madre no acusa al hospital de negligencia por su caso, confirma el testimonio de la madre de Liam, habiendo coincidido con ella en el pediátrico.

La misma familia reportó además graves problemas de higiene dentro del centro: ratas y cucarachas en pasillos y salas, que representan un alto riesgo biológico para pacientes pediátricos con sistemas inmunológicos debilitados.

Estuvieron a la espera de la ambulancia desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Al llegar al hospital, el bebé no pudo ser salvado

En una declaración similar, otra madre relató que su hija solo logró sobrevivir gracias a su propia insistencia y al consejo de otras compañeras en la sala. Según cuenta, inicialmente el estado de la menor fue minimizado en sala, donde una jefa atribuyó los síntomas del menor a un “empacho”.

“Gracias a las madres que estaban en la sala de dengue que me dijeron que la moviera rápido para terapia, hoy mi niña está viva”, expresó. De acuerdo con su testimonio, apenas 40 minutos después de ingresar en terapia intensiva, la menor dejó de responder. “Si hubiese sido por la sala, mi niña se me muere”.

Las coincidencias en estas denuncias –demoras, subestimación inicial de síntomas, deficiencias higiénicas, desorganización, escasez de recursos sanitarios– revelan un fallo institucional más que incidentes aislados.

Esta percepción se refuerza con el reciente pronunciamiento de estudiantes de cuarto año de Medicina asignados al hospital, dirigido a la Universidad de Ciencias Médicas y a las autoridades educativas. Los estudiantes señalan gastos elevados de transporte sin apoyo institucional, falta de modelos impresos de historia clínica pediátrica y ausencia de docencia formal pese a no haber iniciado oficialmente el semestre. “Estamos agotados de trabajar y caminar diariamente para nada”, señalan, afirmando que asumen cargas administrativas sin recibir formación académica efectiva.

Fuentes vinculadas al sector de la salud reconocen que el sistema sanitario cubano atraviesa una etapa crítica, marcada por déficit de insumos, problemas eléctricos y migración de profesionales. Sin embargo, para el turismo de salud extranjero las condiciones materiales suelen garantizarse, lo que revela una clara desigualdad en la asignación de recursos.

Las deficiencias que han llevado a estas consecuencias trágicas han generado indignación en la población, que exige transparencia en la respuesta institucional. El comunicado oficial publicado, lejos de tranquilizar, ha profundizado la frustración de los familiares y el descontento de los ciudadanos.