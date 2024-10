Cienfuegos/Quien desee adquirir en Cienfuegos artículos de aseo personal a un precio razonable tendrá que recorrer toda la ciudad sin la garantía de obtener lo que busca. Desodorantes, pastas dentales y otros productos de primera necesidad han desaparecido de los establecimientos estatales. Cuando se encuentran, se exhiben en mesas y estantes de negocios particulares a precios inalcanzables para la mayoría de la población. Llevar un perfume, pues, se ha convertido en un lujo que pocos tienen la oportunidad de darse.

"Comprarse un desodorante en una tienda en MLC (moneda libremente convertible) simplemente es imposible”, lamenta Irene, una cienfueguera de unos 40 años. “Las contadas veces que sacan, los acaparan rápidamente negociantes que luego lo revenden a un precio mínimo de 800 pesos”. La mañana de este lunes, cuenta, ha caminado por todo el Paseo del Prado y los ha visto hasta en 2.500 CUP. “En mi casa somos cuatro personas y entre mi esposo y yo ganamos sólo 7.000 mensuales. Yo me pongo como la Cucarachita Martina, con la diferencia de que con ese dinero no podemos comprar casi nada”, lamenta.

Según esta madre de familia –tiene dos hijos varones–, la escasez de este tipo de artículos es más acuciante en las zonas rurales. Allí, asegura, los comerciantes privados suben más las tarifas y “sacan provecho del problema”. "Si en la ciudad de Cienfuegos un jabón común cuesta 160 pesos, en Palmira puede valer 200 o 250, en dependencia de cómo lo haya conseguido el vendedor”, cuenta. “Lo más triste es que esa vía es nuestra única opción. El que dependa de la canasta básica no se baña en Cienfuegos".

Por su parte, Michel, dueño de un restaurante, asevera que destina no menos de 5.000 pesos al mes únicamente en aseo básico. "Siempre me ha gustado echarme colonia después de bañarme. Recorriendo los puntos de venta en el bulevar, el precio más económico ronda los 1.500 pesos y en la tienda Eureka, por ejemplo, lo más asequible está en 7 MLC”, refiere. “Me pregunto cómo pueden resolver el aseo las personas que no reciben ayuda financiera del exterior y las que perciben el salario miserable que paga el gobierno cubano a sus trabajadores”.

Este cuentapropista asegura que, sin embargo, hace algún tiempo era relativamente fácil comprar en las mypimes jabones y detergentes, por sólo citar dos productos. Sin embargo, con las más recientes medidas gubernamentales, estos artículos también se han perdido de los establecimientos. "A lo largo de la Calzada de Dolores se podía encontrar lo necesario, incluso había variedad. Hoy resulta un tremendo dolor de cabeza conseguir lo indispensable para mantener limpia la casa y, en mi caso, también el negocio", recalca Michel.

En los comercios particulares de la calle San Carlos las pastas dentales cuestan entre 1.300 y 2.000 pesos. / 14ymedio

En los comercios particulares que se ubican a lo largo de la calle San Carlos, las pastas dentales pueden hallarse por un precio que va entre los 1.300 y los 2.000 pesos, según la marca y la calidad del producto. “No compro un tubo de pasta todos los meses, pero la sola compra es casi un sacrificio familiar”, dice Annia, que acaba de comprar el artículo en una tienda privada. “No queda más alternativa que ahorrar hasta donde sea posible, porque no es un producto opcional: afecta directamente a la salud”.

Esta cienfueguera confiesa que debe hacer malabares para mantener la ropa bien lavada y tener champú y acondicionador para el cabello es prácticamente un capricho: "Nos han sumido en una miseria espeluznante. La gente, además de hambrienta, está descuidada y sucia, pasando por necesidades extremas que atentan contra la calidad de vida y contra la existencia misma. La miseria se nos ha colado hasta en la piel y será muy complicado eliminarla".