La deportación le "tronchó" a mi hijo su vida profesional y "viene lo peor", dice una madre cubana

"Lo peor está por venir", advierte la madre de Emir Rodríguez, que este miércoles fue deportado por Estados Unidos junto con otros 65 cubanos. "Me preocupa que vengan a mi casa, se lo quieran llevar para reprimirlo y maltratarlo física y psicológicamente y entonces suceda algo peor", dice esta matancera durante una entrevista para el canal televisivo estadounidense Telemundo 51.

Rodríguez, de apenas 19 años, es uno de los 36 balseros devueltos por el Gobierno de EE UU en el segundo vuelo que salió desde el sur de Florida con destino a La Habana (el primero fue el 24 de abril con 123 migrantes). El joven pensó haber logrado el sueño americano cuando desembarcó en enero, pero desde que fue puesto bajo custodia por la Patrulla Fronteriza, ha pasado por varios centros de detención.

El futuro de Rodríguez es incierto. Su madre lamenta la situación actual y sabe que "la vida profesional de su hijo se tronchó" desde que se fugó de la Isla en una balsa. "La carrera universitaria que solicitó antes de irse para Estados Unidos ya la perdió", explica la mujer, "ya no tiene derecho porque tiene una salida ilegal y le sale como un antecedente".

Emir tampoco podrá, si así lo deseara, trabajar en ninguna empresa estatal. "El primer requisito que te piden es que tienes que haber cumplido el servicio militar", menciona la mujer en un video. Rodríguez "no realizó el servicio ni lo va cumplir porque no está de acuerdo".

Por otra parte, Dachel Caballero, un cubano con una I-220B que perdió su caso de asilo político ante las autoridades migratorias, fue llevado el miércoles al aeropuerto de Miami para su deportación, pero a última hora lo regresaron.

Caballero, que había sido liberado en octubre junto con otros 36 cubanos con una I-220B, teme ser devuelto a la Isla: "Sé que para mí sería muy duro que me separaran de mi familia".

Su esposa, Yudisleidy Molina, encabezó el martes pasado una protesta frente al Centro de Detención Krome para pedir la liberación de Caballero. En caso de que lo suban a un vuelo, advirtió, que buscaría regresar a Cuba "con el niño, no me parece bien que me quede aquí y él por allá", dice refiriéndose al hijo que tienen en común.

Este jueves liberaron a Caballero, pero tiene la obligación de portar un monitor electrónico en el tobillo y se le exigió que se presentara regularmente en las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

En un comunicado hecho público este miércoles, el ICE indicó que sigue con el procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes, incluido "el procesamiento y la expulsión expeditos de personas sin base legal para permanecer en los Estados Unidos".

Desde que inició 2023, la Administración de Joe Biden ha devuelto a 2.708 personas a la Isla a través de 40 operativos diferentes de la Guardia Costera estadounidense y dos por vía aérea.

El Ministerio del Interior precisó que el número total asciende a 3.646 cubanos deportados y 69 operaciones si se consideran los devueltos por México, Islas Caimán y las Bahamas.

El Gobierno estadounidense endureció las medidas para tratar de contrarrestar el flujo de migración con el fin del Título 42. A partir de este jueves, a los migrantes que cruzan de forma ilegal se les incluye en el procedimiento de expulsión del Título 8 y serán repatriados en cuestión de días. Según reiteraron, no podrán entrar en EE UU en cinco años y corren el riesgo de que se les abra una causa penal.

