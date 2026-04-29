Desalojan de su casa en Miramar a la familia del ex ministro Alejandro Gil

La propiedad fue confiscada como parte de la ejecución de la sentencia dictada contra el ex viceprimer ministro, condenado a cadena perpetua

Madrid/La familia de Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía de Cuba, condenado a cadena perpetua por espionaje, fue desalojada este miércoles de la casa en la que vivía, en el privilegiado barrio habanero de Miramar. En la planta de arriba del inmueble –de dos alturas–, situado en la calle 24 entre 1ra y 3ra, en el municipio de Playa, vivían la esposa del ex viceprimer ministro, Gina González García; la hija de ambos, Laura Gil González; su yerno, Álvaro Iglesias, y su pequeña nieta, hija de Laura y Álvaro.

La propiedad fue intervenida como parte de la ejecución de las sanciones accesorias impuestas en la sentencia dictada contra el ex viceprimer ministro, entre ellas la confiscación de bienes, confirma a 14ymedio desde España su hermana, la ex locutora María Victoria (Vicky) Gil.

El operativo comenzó temprano, “a las siete y pico de la mañana”, según fuentes vecinales citadas por CubaNet, que acreditó el hecho con imágenes. Frente al inmueble fueron estacionados al menos dos camiones para cargar pertenencias de la familia, rumbo a su nuevo domicilio, el Johnson 160, en La Víbora, acredita también Vicky Gil.

"Laura está contenta, dentro de todas las dificultades, porque dice que la casa de Miramar nunca la sintieron como suya"

Se trata de la casa familiar de los Gil Fernández que la propia ex locutora le había donado a su sobrina cuando la primera se fue a vivir a España. “La casa lleva cerrada dos años o tres, y está llena de polvo, la niña tiene un catarro horrible”, relata Gil a este diario, “pero Laura está contenta, dentro de todas las dificultades, porque dice que la casa de Miramar nunca la sintieron como suya, y que al menos han recuperado la propiedad, que decían que no se la iban a devolver”.

Al respecto, explica que durante el juicio, celebrado con total hermetismo el pasado noviembre –en dos sesiones distintas– “dijeron que yo le había hecho una donación ficticia a mi sobrina, y que entonces la casa familiar era parte de los bienes confiscados”. El inmueble de Miramar, prosigue la ex locutora, se la cedieron a su hermano como ministro de Economía y Planificación, y en su lugar, “a manera de permuta con el Estado”, entregaron la casa familiar que este miércoles les han devuelto.

“Se demostró jurídicamente que había sido un acto legal, una donación de tía a sobrina”, que, asevera, hizo ante notario público, en el municipio de Plaza de la Revolución, “con toda la legalidad requerida”. Esto, concluye, “se han visto obligados a reconocerlo”.

Vicky Gil describe la propiedad, heredada de sus padres –Esperanza Fernández Castells y Miguel Ángel Gil Castilla– como “un buen departamento” del año 1958, que además les han entregado “pintado completamente, puertas, ventanas, techos, paredes, en perfecto estado”. Tiene, continúa la ex locutora, “80 metros cuadrados, balcón a la calle con vistas al Parque de la Sola, dos dormitorios grandes con sus armarios empotrados, baño intercalado, sala comedor muy amplia, cocina, patio de servicio y baño auxiliar. No tiene colindantes”.

Vicky Gil describe la propiedad como “un buen departamento”, que además les han entregado “pintado completamente, puertas, ventanas, techos, paredes, en perfecto estado”

Eran, ciertamente, una familia acomodada. Su padre fue ingeniero de minas y su madre, una prestigiosa arquitecta, que formó parte, por ejemplo, del grupo de profesionales involucrados en el diseño y la construcción del emblemático túnel de la Bahía de la Habana, construido entre 1957 y 1958. En el momento del fallecimiento de Fernández Castells, Vicky Gil vivía con ella, y su hermano hizo dejación de sus derechos sobre el departamento, por eso pasó a manos de la ex locutora.

Agentes desplegados en los alrededores impidieron que vecinos grabaran o tomaran fotografías, según testimonios recogidos por CubaNet. Uno de los relatos indica que una mujer que salió de su vivienda con el teléfono móvil fue interceptada por un hombre que le exigió mostrar la galería del dispositivo para comprobar que no hubiera registrado imágenes del desalojo.

La confiscación de bienes contra Gil ya había sido confirmada por el Tribunal Supremo Popular (TSP), aunque sin detallar públicamente qué propiedades serían decomisadas. El TSP notificó el 8 de diciembre de 2025 las sentencias contra el ex ministro y aplicó sanciones accesorias de confiscación de bienes, prohibición de ejercer funciones con administración de recursos y privación de derechos públicos, entre otras. A finales de enero, el tribunal dejó firmes las condenas al no admitir los recursos de apelación presentados por la defensa. Desde ese momento, las sanciones accesorias podían comenzar a ejecutarse.

Gil fue condenado en una primera causa a privación perpetua de libertad por espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, sustracción y daño de documentos u objetos en custodia oficial, violación de sellos oficiales e infracción de normas de protección de documentos clasificados. En un segundo proceso recibió 20 años de cárcel por cohecho como medio para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. La suma de cargos lo convierte en uno de los casos más graves contra un alto funcionario cubano en décadas.

Antes de su ascenso al Ministerio de Economía, Gil había desarrollado una carrera en el entramado financiero y asegurador estatal. Registros mercantiles británicos lo ubican como director, ya renunciado, de tres sociedades en Reino Unido: Anglo-Caribbean Insurance Agents Limited, ACIA (UK) Limited y Seaclaim Limited. Esa documentación prueba sus cargos societarios entre 2004 y 2010, aunque no acredita por sí sola propiedad personal ni empleo laboral directo. Las empresas aparecen vinculadas al ámbito de seguros y reaseguros en Londres, un sector asociado a operaciones financieras cubanas en el exterior.