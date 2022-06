Las intensas lluvias en Cuba dejan hasta el momento un fallecido y una persona desaparecida

Un fallecido debido a un derrumbe en San Miguel y Escobar, en el municipio de Centro Habana y un residente de Pinar del Río que cayó a un arroyo crecido en el reparto de Diez de Octubre y es reportado como desaparecido por las autoridades locales, han dejado las intensas lluvias que afectan principalmente al occidente y centro del país.

En el encuentro del Grupo Temporal de Trabajo de La Habana la tarde de este viernes, se confirmó el fallecimiento de una persona de 69 años y un lesionado, ambos del municipio de Centro Habana. "En la provincia, hasta el momento, se registran 40 derrumbes, 398 evacuados y 1.836 autoevacuados", indicaron las autoridades.

Sobre el desaparecido, según refieren vecinos en el reparto de Diez de Octubre a los medios oficiales, el hombre "no logró salir del agua" y es buscado por agentes del Ministerio del Interior y vecinos del lugar.

En la provincia de Pinar del Río, pasadas más de 28 horas de lluvias ininterrumpidas e intensas por largos intervalos en algunos puntos se han acumulado hasta 300 milímetros (o litros por metro cuadrado), como en la Comunidad Alonso de Rojas del municipio de Consolación del Sur.

Otros acumulados significativos en esa región se han reportado en los municipios de San Juan y Martínez, y de San Diego, que registraron entre las 8 y las 11 de la mañana, con 177 y 162 milímetros, respectivamente.

Varias zonas se encuentran inundadas e incomunicadas, como es el caso del consejo popular Isabel Rubio en Guane, donde las aguas del Cuyaguateje se salieron de su cauce, situación que obligó a evacuar a 253 personas en casas de amigos y familiares.

El fenómeno climático está vinculado a la zona de bajas presiones que se desplaza lentamente sobre el sudeste del golfo de México y ha provocado la evacuación de familias en varios territorios, caída de árboles, deslizamientos de tierra y desbordes de ríos. También se reportan interrupciones en el servicio eléctrico en Pinar del Río, amplias zonas de Artemisa, La Habana y otras provincias.

La gente está molesta por la desinformación, según testimonios hechos llegar a este diario. Las afectaciones que ha ocasionado este fenómeno coinciden con que este 3 de junio, Raúl Castro cumple 91 años, entonces, las personas que han intentado sintonizar los medios oficiales se han encontrado con un desequilibrio informativo.

"Se habla más del cumpleaños de Castro que en detallar informaciones metereológicas", dice a 14ymedio una afectada. "No hay una cobertura y eso a pesar de que se anunció meteorológicamente; sin embargo desde el punto de los llamados de la Defensa Civil de las informaciones a no transitar, eso prácticamente no se hizo".

En la capital cubana han sido afectados barrios y zonas próximas a la Plaza de Cuatro Caminos, un área que normalmente reporta problemas de inundación y en la que los vecinos, en las últimas horas, viven con el agua por encima de las rodillas.

La esquina de Infanta y Amenidad está seriamente afectada por las lluvias e incluso el agua cubre parte de los vehículos estacionados en las cercanías. Igual panorama se vive en las zonas bajas de Centro Habana, especialmente en la barriada de Los Sitios, muy cercana al Centro Deportivo El Pontón.

Un mes atrás, el Instituto de Meteorología recordaba que junio es considerado el mes más lluvioso del año en Cuba. "Una parte considerable de los acumulados de precipitación se produce asociada a eventos lluviosos de varios días de duración, los que ocurren principalmente en las primeras dos decenas del mes".

Entonces adelantaba que "las precipitaciones dependen de la influencia de los sistemas migratorios de la zona tropical, tales como las ondas y las bajas tropicales, y de su importante interacción con sistemas de latitudes medias", al tiempo que recordó que en este mes comienza "el período de gran actividad de las tormentas eléctricas".

Este miércoles 1 de junio comenzó la nueva temporada de ciclones tropicales en el Atlántico que cerrará el próximo 30 de noviembre, y en la que se prevé la formación de hasta 17 ciclones, de los que nueve podrían alcanzar la categoría de huracán.

Con esta perspectiva, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología ha avanzado que con un 85% de probabilidades, uno de esos huracanes podría afectar a Cuba en la temporada que se avecina.

📸 La Habana bajo intensas lluvias este viernes https://t.co/tQiKYHN4yO pic.twitter.com/fWyAtspSFP — 14ymedio (@14ymedio) June 3, 2022

La institución oficial hizo un llamamiento a prestar atención ante la persistencia de las precipitaciones, debido a la saturación de los suelos principalmente en zonas bajas y de mal drenaje.

La nueva temporada ciclónica llega favorecida por la presencia de temperaturas del mar más cálidas que lo normal en la franja tropical del Atlántico Norte y el Caribe durante los primeros meses de este año, de acuerdo con observaciones de los meteorólogos cubanos.

