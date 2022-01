La desesperación por huir de Cuba provoca tumultos en las colas para los visados

Es cada vez más patente la desesperación de los cubanos por abandonar la Isla. Una treintena de personas protagonizaron este miércoles un altercado a las puertas del consulado de Colombia en La Habana al ser informados de que sus visados de tránsito, necesarios para el viaje que pretenden hacer a Nicaragua vía Bogotá, no estaban listos.

Algunos de ellos viajan este mismo jueves, pero el oficial que custodia la sede consular –cubano, no colombiano– ya no los dejó pasar. "Voy a decirlo una sola vez, voy a entregar 44 pasaportes. Cuando termine con este listado se pueden ir todos, que ya no vamos a atender a nadie más", decía con dureza.

El malestar creció cuando se unió al funcionario un agente de seguridad, que los intentó despachar de mala forma. "Fuera del listado del señor, todo el personal que no esté incluido allí, por favor tiene que abandonar el área, no se puede merodear por aquí y la decisión de la embajada es irrevocable", decía a la multitud, exacerbada. "A dormir todo el mundo y a descansar, me da mucha pena pero no se va a hacer nada", insistía.

"Ustedes están violando nuestros derechos; nosotros no podremos estar adentro de la embajada, pero aquí afuera sí podemos estar, nadie me puede decir que no puedo estar aquí"

Ante la pretensión del agente de sacarlos también de la calle, uno de los hombres que esperaban se rebeló: "Si al final a mí no me van a atender, yo me voy a quedar porque yo no he molestado a nadie y no me lo pueden impedir".

El agente miraba sorprendido al hombre, que repetía con firmeza: "Ustedes están violando nuestros derechos; nosotros no podremos estar adentro de la embajada, pero aquí afuera sí podemos estar, nadie me puede decir que yo no puedo estar aquí. Hoy me voy, pero el día antes de mi viaje me voy a plantar aquí".

La discusión repetía la escena del día anterior, cuando, asegura un testigo a 14ymedio, la policía desalojó el lugar tras el ataque de nervios de una señora que viaja próximamente.

Lo sucedido ante la embajada colombiana no es la única muestra de que, ahora más que nunca, el éxodo es imparable. El destino principal es, claro, Estados Unidos, y el trampolín, Nicaragua, que el pasado noviembre estableció el "libre visado" para los cubanos.

Las historias se multiplican en todo el país. En la capital, Rosa María ya vendió su casa y otras propiedades y solo se quedó con alguna ropa. Mientras espera su vuelo a Managua, programado para el próximo mes, está alojada en casa de una hermana. Su plan es, junto con sus niños, reunirse con su marido, que ya se encuentra en Estados Unidos.

En Sancti Spíritus, en una calle completa del residencial San Luis, casi todos los jóvenes han vendido sus motos y sus pertenencias para salir de la Isla.

"Nunca antes había conocido tanta gente que se va, ni cuando la crisis de los balseros", dijo una vecina de El Vedado al ver, este martes, la cola con cientos de personas esperando para entrar en Inmigración y Extranjería

"Nunca antes había conocido tanta gente que se va, ni cuando la crisis de los balseros", dijo una vecina de El Vedado al ver, este martes, la cola con cientos de personas esperando para entrar en las oficinas de Inmigración y Extranjería de la calle 17, entre J y K, que expide los pasaportes.

"Ya estoy harto de vivir aquí, necesito salir porque en este país no hay futuro, y para poder tener algo tienes que vivir con la soga al cuello todo el tiempo", contaba a este diario Alejandro, un cubano de 40 años que espera para hacer su pasaporte por primera vez.

En su caso, su periplo camino del norte será un poco más enrevesado. Según asegura, quiere emplear sus ahorros en viajar a Rusia para traer artículos y venderlos en Cuba. Si todo sale bien, y con el dinero reunido, piensa salir definitivamente. "Lo que quiero es irme a Estados Unidos, por la vía de Nicaragua, pero necesito más dinero para lograrlo", asevera Alejandro.

Los pasajes a Managua se han estado vendiendo a precios que oscilan entre los 1.500 y más de 3.000 dólares.

José, que también espera en la fila para el pasaporte, reside en Sancti Spíritus, y relata que ha vendido su casa y un auto para partir junto a su familia, incluidos menores de edad. "Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero sí necesaria", argumenta. "Aquí salgo con 2.000 pesos a la calle y regreso prácticamente sin nada para mis hijos". Por ellos lo hace, sentencia, porque "los años van pasando y nada cambia, cada vez estamos peor".

"Le hicimos un poder a mi tío para que cuide la casa de mi marido por al menos dos años, por si algo sale mal y decidimos regresar", explica, cruzando los dedos

Otros, como Kenia, en lugar de ir a EE UU pondrá rumbo a Europa. Ciudadana española y con un hermano viviendo en Francia, este será su destino final. Hasta ahora, ha debido pagar dos prórrogas de su pasaporte por un valor de 500 pesos cada una. "Le hicimos un poder a mi tío para que cuide la casa de mi marido por al menos dos años, por si algo sale mal y decidimos regresar", explica, cruzando los dedos. "En París tenemos posibilidad de trabajar gracias a amistades de mi hermano. Él nos pagará los pasajes y luego le devolveremos el préstamo". Y confía: "Espero que podamos salir adelante allí, porque esto no hay quien lo aguante".

Una cuadra más adelante de ese lugar, en la esquina de 17 y la calle J, un tumulto similar se aglomera delante del Policlínico Universitario La Rampa, donde se realizan las PCR para los cubanos que pretenden viajar al exterior, para probar que no están contagiados de covid-19.

Sin nombrar las largas colas a las puertas de los policlínicos, las autoridades de La Habana determinaron que a partir de este miércoles las pruebas PCR y los test de antígenos para "las personas que saldrán temporal o permanentemente del país" se realizarán en el municipio de residencia del interesado. Para ello, informa Tribuna de La Habana, necesitarán presentar el carné de identidad, el boleto de viaje y el pasaporte.

Entre 8:00 am y 1:00 pm tomarán las muestras y entregarán los resultados entre la 1:00 pm y las 4:00 pm.

A los cubanos que no vivan en La Habana pero se encuentren en la capital esperando su salida por el aeropuerto José Martí, dice la nota oficial, se les realizará la prueba "según el municipio donde se encuentran residiendo antes de su salida al exterior".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.