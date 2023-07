Casi tres meses después del crimen, se confirma que Deyanira Fontanill fue asesinada por su pareja

La plataforma Alas Tensas (AT), confirmó el feminicidio, el pasado 19 de abril, de Deyanira Fontanill, de 32 años, a manos de su pareja en Trinidad, Sancti Spíritus. La víctima se convirtió en la mujer número 49 en ser asesinada en Cuba en el primer semestre de 2023.

El periodista cubano Alberto Arego, residente en los Estados Unidos, quien publicó originalmente la información en su cuenta de Facebook, aseguró que había sido contactado por la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC) para que brindara su ayuda en el esclarecimiento de los hechos. Los resultados del proceso de verificación no fueron publicados hasta este viernes.

Según Arego, una fuente cercana a la víctima declaró que la mujer. "Ella ya no quería seguir con él", contó la persona que no se identificó, y describió al agresor como alguien controlador que "le quitaba hasta el celular", aunque la mujer no tuviera ningún perfil en las redes sociales.

Fontanill, de cuyo asesinato no se conocen más detalles, deja huérfanos a tres hijos, según declaró el periodista. Tampoco se sabe si el agresor ha sido detenido.

Arego se une a los colectivos feministas para reclamar una Ley Integral contra la Violencia Machista, un proyecto que han estado solicitando AT y YSTC desde su creación, y que podría contener el estado de inseguridad y desamparo legal de las mujeres de la Isla.

Este miércoles se conoció la muerte de Saray Moya Moreno, asesinada el pasado lunes por su pareja en la localidad de Chambas, Ciego de Ávila, y, el martes, se registró el asesinato de Yunisleive Fernández en Jagüey Grande, Matanzas.

Por su parte, las instituciones estatales como la Federación de Mujeres Cubanas o el propio Partido Comunista prefieren ignorar los llamados constantes de atención sobre violencia a la mujer o a reconocer una crisis que ya exige medidas urgentes.

El Tribunal Supremo Popular de la Isla informó a mediados del pasado mayo que en 2022 se impusieron 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. Sin más detalles, se sigue sin saber a qué casos corresponden esas sentencias.

