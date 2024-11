Después de su derrota judicial en Londres, el Banco Nacional de Cuba habla de "diálogo"

El BNC asegura que no debe nada al "fondo buitre".

La Habana/En contraste con la prepotencia y la rapidez de sus reacciones en las fases previas del juicio, el Banco Nacional de Cuba (BNC) se ha tomado varios días de reflexión antes de comentar el rechazo de su recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres en su litigio contra el fondo inversor CRF, que le reclama el pago de unos 78 millones de dólares en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en los años 1980. Su tono, además, fue sosegado, al anunciar este viernes que "analiza su posición de defensa para los próximos pasos a seguir (y) ratifica, una vez más, su firme voluntad de diálogo e invariable respeto hacia las deudas que han sido contraídas de forma legítima".

“Desde el inicio mismo del proceso hemos sostenido que dicho fondo no mantiene ninguna relación con los instrumentos financieros de la institución y, por ende, no ha sido ni es acreedor del Banco Nacional de Cuba”, asegura en un comunicado en sus redes sociales.

La posición oficial del BNC había sido revelada horas antes por el vocero oficial del régimen, Humberto López, que al pie de una publicación de Facebook, y con palabras no muy distantes a las usadas por la entidad financiera, declaró que Cuba no debe nada “al fondo buitre”.

Al igual que el comunicado oficial, López minimizó la desestimación del tribunal londinense: “Lo que ha ocurrido ahora no es más que la determinación de jurisdicción. En otras palabras, el recurso de apelación determina que se abra o no un nuevo proceso para conocer el fondo del asunto”, aseguró el vocero que, además, recordó que el Estado cubano “ya ganó” en abril de 2023.

En realidad, el fallo de la Justicia en esa fecha solo determinó que no era el Estado el garante de la deuda, pero, como admite López, “se mantiene dentro” del pleito el BNC, “con implicaciones mucho menos nocivas” para Cuba y “reglas diferentes”.

Las declaraciones a medias de López no fueron pasadas por alto por los usuarios, que le recordaron que la batalla legal sigue y “no han ganado nada”. “Solo le cambiaron el nombre al deudor. El problema de fondo sigue estando ahí. Si no jamás hubieran apelado la sentencia. Se han puesto la soga al cuello porque, al negarles la apelación no han hecho más que legitimar la deuda”, respondió el jurista Manuel Viera.

El Banco Nacional de Cuba, no obstante, no lo considera así y, la decisión del Tribunal de Apelación es solo una afirmación de que la entidad “se mantendría en el proceso”.

Por su parte, Jeet Gordhandas, representante del fondo de inversión registrado en 2009 en las Islas Caimán, dijo el martes que “esta decisión unánime es un hito fundamental en nuestros esfuerzos por lograr justicia y hacer cumplir los derechos contractuales”. CRF señala que posee una cartera por un valor total de unos 1.200 millones de euros, aunque ahora no la reclaman en su totalidad a la Isla.

El fondo de inversiones también adelantó que procederá con la siguiente fase del juicio, donde confía en “conseguir una victoria”, si bien el BNC puede recurrir el fallo de este martes ante el Tribunal Supremo. “Los hechos son claros: Cuba pidió prestadas esas sumas y no cumplió con sus obligaciones de pago, un patrón constante en sus tratos”, dijo en su nota.

El Banco Nacional de Cuba argumentaba que esa cesión no fue válida porque Olivera no siguió los procesos internos adecuados

El pasado abril, la jueza Sara Cockerill concluyó que el BNC –hoy dedicado a la gestión de la deuda externa anterior a 1997– es el deudor de CRF. La entidad financiera cubana respondió entonces con un recurso en el que sostuvo que Cockerill se equivocó al dar por buena la cesión a CRF de los derechos contractuales sobre los títulos derivados de los préstamos originales concedidos por dos bancos europeos, firmada el 25 de noviembre de 2019 por su ex director de operaciones Rául Olivera Lozano, encarcelado en Cuba en relación a este caso.

El Banco Nacional de Cuba argumentaba que esa cesión no fue válida porque Olivera no siguió los procesos internos adecuados, lo que el fondo disputó. Asimismo, aseguraba que no recibió en la forma requerida por contrato el preaviso necesario para la reasignación de la deuda, que contrajo inicialmente en 1984 con Credit Lyonnais e Istituto Banco Italiano y que transfirió después al ICBC Standard Bank (filial británica del banco chino ICBC), del cual la obtuvo CRF.

Durante el proceso, CRF mantuvo también que, aun suponiendo que Olivera hubiera actuado sin autorización cuando aprobó la reasignación de la deuda, el BNC la validó después en la práctica al responder a sendas cartas de sus representantes legales británicos.

El banco cubano, por su parte, afirmó que CRF quiere usar su litigio para “bloquear a Cuba en los mercados financieros” con el fin de facilitar que pueda cobrar toda esa cartera de deuda impagada.