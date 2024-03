Destituyen al primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila

Roberto Morales Ojeda aseguró que a Liván Izquierdo Alonso le esperan “nuevas tareas”, pero no dejó claro cuáles ni a qué nivel

La Habana/Liván Izquierdo Alonso fue destituido este viernes como primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Ciego de Ávila, aunque mantiene por el momento su cargo dentro del comité central. El partido único emitió una breve nota para comunicar que su lugar lo ocupará Julio Heriberto Gómez Casanova, de 44 años y hasta ahora primer secretario del Comité Provincial.

Con la habitual prosa de estos casos, el PCC informó de que, tras el pleno del comité provincial este mismo viernes, “acordó a solicitud del Buró Político liberar como primer secretario de este organismo al compañero Liván Izquierdo Alonso, el que asumirá otras responsabilidades en la organización” y que tendrá que dejar su oficina en quince días.

El ex primer secretario prestó especial atención, durante su cargo, al periódico del Partido Comunista en la provincia, Invasor. El rotativo, que hacía uso habitual de un tono crítico contra los dirigentes e instituciones locales, reservaba un lugar especial en cada nota para destacar lo que el Partido –y en particular, su primer secretario– hacían para resolver la situación.

De ahí que la primera plana de Invasor, este sábado, reseñara los elogios de Morales Ojeda al ex primer secretario y subrayara que a Izquierdo Alonso le esperan “nuevas tareas”, si bien no dejó claro cuáles y a qué nivel del Partido. Sugiriendo que el propio directivo había votado a favor de su salida en la reunión local, el periódico asegura que “hubo unanimidad en la aprobación”.

Sobre su sucesor, Izquierdo Alonso aseguró que “Julito no va a fallar” y alegó que “hay un sistema de trabajo que es de todos y no es perfecto”. Los miembros del comité provincial –que Gómez presidía– lo despidieron con “un adiós enfundado en palabras de elogio y respeto”, a las que el ex primer secretario respondió exclamando –”con un atisbo de nostalgia”– la consigna “¡Patria o Muerte!”.

'Invasor' aseguró que, como “máximo líder político en el territorio”, Izquierdo Alonso había promovido a varios jóvenes a secretarios municipales

Invasor aseguró que, como “máximo líder político en el territorio”, Izquierdo Alonso había promovido a varios jóvenes a secretarios municipales en los últimos dos años, cuya “formación” había atendido personalmente. “Nos enseñó que lo importante no es medir esfuerzos, sino disfrutar resultados”, dijo uno de ellos. Otros, sobre la destitución, opinaron que fue “un tránsito lógico”.

Por su parte Gómez recordó a los presentes con quién debía estar la lealtad de la generación de dirigentes formada por Izquierdo Alonso. “Lo más importante con lo que cuento son ustedes”, y definió a su predecesor como “un triunfador”. Morales Ojeda, por su parte, celebró a ambos funcionarios, pero dijo que en la provincia seguía existiendo “corrupción, delito e ilegalidades”. Después, entregó a Izquierdo Alonso varios “regalos” en nombre de Díaz-Canel: un diploma, un retrato gigante de Fidel Castro firmada por Humberto del Río y un “saludo” del mandatario.

El periodista Mario Pentón asegura, en una transmisión, que la destitución del funcionario está relacionada con la detención de Fernando Javier Albán Torres, uno de los dueños de la mipyme Media Luna, sometida a una “auditoría”. Según contó el Nuevo Herald el pasado viernes, Albán fue detenido en fechas cercanas a la destitución del ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, investigado por delitos cuya naturaleza se desconoce pero insinuados como corrupción desde la prensa oficial.

Sin embargo, el PCC no deja entrever nada de esto en su comunicado sobre el relevo de “cuadros”, que incluye elogios y un tono positivo, más cercanos a una promoción que a una caída: “Los integrantes del Comité Provincial expresaron su reconocimiento a Liván Izquierdo Alonso por su desempeño al frente de la organización y su contribución al desarrollo político, económico y social del territorio”.

El periodista Mario Pentón asegura que la destitución del funcionario está relacionada con la detención de Fernando Javier Albán Torres

Albán Torres es dueño también de otra firma en España, de donde tiene la nacionalidad. Se trata de Yamfer Global Import Export S.L., dedicada, indica el Registro Mercantil, al “comercio al por mayor de frutas y hortalizas", como la empresa Media Luna en Cuba.

Domiciliada en Maliaño, un municipio de Cantabria, en el norte español, la empresa comenzó sus operaciones en junio de 2022, ocho meses después de que Media Luna, en Cuba, iniciara sus actividades. A pesar de dedicarse a una actividad de envergadura como la importación y exportación, la firma, según ha podido saber 14ymedio de fuentes especialistas en España, en 2022 no tuvo ingresos, no tiene personal y solo tuvo 500 euros de gastos.

El lunes, el activista Adniel Álvarez López recordó el historial como represor de Fernando Javier Albán antes de ser exitoso empresario alabado por el régimen. En concreto, mencionó su responsabilidad en la expulsión de la Universidad de Camagüey de Harold Cepero –fallecido junto a Oswaldo Payá en un accidente de tráfico en 2012 que sigue sin aclararse–, cuando el joven opositor recogía firmas para el Proyecto Varela.

Media Luna fue fundada el 18 de octubre de 2021 como mediana empresa y creció en muy poco tiempo, llegando a tener la exclusividad en el abastecimiento del sector hotelero de la Cayería Norte. La marca también posee un punto de venta, La Casa del Jugo, y un rosario de elogios en la prensa oficial que han llevado a muchos a creer que se ha beneficiado de sus buenas relaciones con las autoridades.

Los productos de Media Luna, básicamente conservas de frutas, concentrados y zumos, se habían colocado ampliamente en los portales digitales que venden en divisas. Aunque con una presentación mejor que otros alimentos salidos de las industrias nacionales, al parecer sus néctares y jugos no gozan de mucho favor entre los clientes, una tendencia que se nota en las frecuentes rebajas y en agregarlos como “premios” en compras grandes.

Según el Nuevo Herald, Alejandro Gil intervino para obstaculizar una investigación a la empresa mediante la que las autoridades querían comprobar si su éxito era genuino.