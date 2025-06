Una detención impide a Jorge F. Era realizar la protesta del 18, Alina Bárbara López logra manifestarse

Madrid/El periodista y colaborador de 14ymedio Jorge Fernández Era fue arrestado este miércoles en torno a la 1:30 pm en los alrededores de su casa, en La Habana, y permaneció detenido en la estación policial de Aguilera hasta la noche, cuando él mismo anunció su salida. “Libre tras siete horas de arresto en que me sentí más libre aún”, escribió en su perfil de Facebook.

Horas antes, el escritor había advertido también en la misma red social de lo que le esperaba. “Ahí está. Hoy me toca el carro patrullero 448”, avanzó en un post en torno a las 8 am. “Cuando me conduzcan y me encierren con enorme sensibilidad en una de sus mazmorras, llevarán sobre sus hombros la tranquilidad de millones por los que unos pocos clamamos derechos a costa de que nos encadenen”, expuso.

Fernández Era citaba en ese mensaje los elogios de Granma a la Policía en una nota en la que ensalzaba su presencia en las calles como garantía de la tranquilidad ciudadana. “Lástima que desde enero de 2023 yo sienta otra cosa. Debe ser que mi grado de peligrosidad desborda cualquier noción de ciudadanía, pues eso de intentar pararse, como intentaré hoy de dos a tres de la tarde, frente al monumento a Martí del Parque Central, es algo que lacera la integridad de los transeúntes y hasta de los pájaros que allí anidan”.

“Lástima que desde enero de 2023 yo sienta otra cosa. Debe ser que mi grado de peligrosidad desborda cualquier noción de ciudadanía"

El periodista también reivindicaba, pese a todo, su derecho a pensar y escribir lo que quisiera, así como a denunciar el tarifazo de Etecsa o pedir la liberación de los presos políticos y exigir el fin de la represión. ”El derecho, en fin, a denunciarlos por traicionar una Revolución que no triunfó para que imperara tanta porquería”, concluía.

Fernández Era estaba ayer bajo vigilancia, como tantos 18 de cada mes, el día escogido por su colega, la historiadora Alina Bárbara López Hernández para reivindicar elecciones libres, una Asamblea Constituyente, libertad para presos políticos sin exilio y el cese del acoso del Estado a los ciudadanos que piensen distinto. La profesora comenzó esta acción de protesta en junio de 2023 y ha sufrido, desde entonces, varias detenciones. Por una de ellas, ejecutada violentamente en junio de 2024, está imputada por los delitos de atentado, desobediencia y desacato.

La Fiscalía pidió hace tres semanas cuatro años de prisión para la profesora, que ha solicitado amparo. Por este mismo caso está procesada también Jenny Victoria Pantoja Torres, que vivió la misma situación que su amiga, aunque en su caso se le solicita una condena de tres años también sustituida por trabajo correccional.

"Creo que se han adaptado a la idea de que no dejaré de hacerlo”, dijo

López Hernández, curiosamente, sí pudo realizar libremente su acto de protesta de este miércoles, como consta en sus redes sociales, donde dejó una fotografía con la bandera cubana ante la estatua de José Martí en Matanzas. “Creo que se han adaptado a la idea de que no dejaré de hacerlo”, dijo a la vez que informaba de que estaba bien, pese a los problemas de conexión. También se unieron a esta acción Jenny Pantoja y los activistas Zulema Gutierrez y Javier L. Mora. La primera, además, citó en su perfil de Facebook al intelectual de izquierdas Noam Chomsky y sus palabras: “Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas".

López Hernández se solidarizó, también en su perfil de Facebook, con Fernández Era por su detención. “Es mi amigo personal, además de compañero de lucha y un compatriota muy admirado. Supe que nuevamente está detenido. Su libertad no es solo una cuestión de derecho y de justicia para mí, es también un problema personal. Estaré al tanto de todo, y si fuera necesario, a la calle otra vez”, dijo horas antes de que el periodista volviera a casa.