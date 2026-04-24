Detenido tras ocho días de protesta solitaria el deportista cubano Javier Martín ‘Spiderman’

Agentes de civil lo interceptaron en Marianao y lo golpearon antes de llevárselo en un vehículo sin identificar

La Habana/El campeón cubano de artes marciales mixtas Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman, fue detenido este viernes en La Habana tras más de una semana de protesta pacífica en solitario contra la situación del país. Según denunció el periodista independiente José Raúl Gallego, el joven fue interceptado en Marianao por agentes vestidos de civil que lo golpearon antes de llevárselo en un vehículo sin identificación.

“Lo detuvieron en 90 entre 41 y 43, cerca del complejo deportivo Jesús Menéndez. Le dieron una brutal golpiza y se lo llevaron”, escribió Gallego en sus redes sociales, citando a familiares del deportista. La familia asegura que, hasta el momento, no ha recibido información oficial sobre su paradero ni su estado de salud.

El arresto ocurrió apenas horas después de que Martín publicara un video entrenando. La escena –vehículo negro, agentes sin uniforme, violencia previa al traslado– encaja con patrones de detención documentados en la Isla contra opositores.

El peleador denunciaba la crisis económica, acusaba al Gobierno cubano y a la Seguridad del Estado y pedía “¡Libertad!”

Este mismo viernes, la hermana del deportista, Yonexi Gutiérrez –ex presa política y residente en EE UU–, publicó un video denunciando que, a pesar del apoyo en redes y la difusión de los medios, dentro de la Isla el joven Gutiérrez no recibía apoyo: “Lleva una semana solo. Sí tiene apoyo de los que están fuera, pero dentro de Cuba no tiene a nadie. Ni siquiera su propia familia: para algunos es un loco o un drogadicto”, afirmó en el video.

La detención llega tras ocho días de protestas en soledad desde el balcón de su casa, en la avenida 31 frente a la terminal de El Lido. El peleador denunciaba la crisis económica, acusaba al Gobierno cubano y a la Seguridad del Estado y pedía “¡Libertad!”, sin más compañía que su teléfono móvil y una audiencia mayoritariamente digital.

“¡El sistema comunista está muerto! ¿Vieron a la Seguridad del Estado? ¡Son ustedes mismos! ¡Mírense las caras! ¡No va a venir nadie!” Así gritaba hacia la calle en sus videos y retaba a la policía para que lo detuvieran: "¡Vengan por mí! ¡Tiren con lo que quieran!”

“No estoy loco, estoy cansado”

Durante los últimos días, el deportista había denunciado vigilancia constante de la Seguridad del Estado, incluyendo la presencia de agentes frente a su vivienda y presiones directas a su madre en su centro de trabajo. Aun así, mantenía el tono desafiante.

Ante los intentos de desacreditarlo por su conducta, había respondido en un video: “No estoy loco, estoy cansado”, y ante las acusaciones, insistió en que no consumía drogas.

La activista Anamely Ramos había advertido previamente, al difundir las protestas solitarias del deportista, sobre una posible detención que dejaría en evidencia el discurso oficial que niega la existencia de represión política en Cuba: "¿Van a ir a cazar a este muchacho con sus hordas de matones a sueldo? Sepan que si lo hacen quedará más en evidencia la mentira escandalosa del que dice ser presidente".

Javier Ernesto Martín, Spiderman, campeón de la Cuban Fighting League en la categoría de 135 libras, se había convertido en una figura incómoda por sus denuncias y por sostener una protesta individual sin organización ni permiso. Su violenta desaparición es un ejemplo más del recrudecimiento de la represión del régimen que se ha desatado este año ante el descontento popular contra el Gobierno cubano.