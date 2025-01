"El deterioro se acumula", reconoce el ministro de Transporte sobre las carreteras cubanas

La Habana/El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, ha reconocido que, pese a que los datos de accidentalidad en 2024 resultaron mejores que los del año anterior, “el deterioro se acumula” en torno a las carreteras y los vehículos. Esto puede estar, de hecjindicaron una mejora se ha vuelto popular entre quienes siguen sus publicaciones. De hecho, señala los accidentes masivos que han ocurrido este enero como una señal preocupante de ese deterioro.

“Las reiteradas noticias sobre accidentes en Cuba en los últimos días duelen y tienen que estremecernos a los que tenemos alguna responsabilidad en este asunto”, valora este martes en sus redes el ministro. No obstante, tampoco deja de criticar la publicación de esas noticias en la prensa independiente: “Algunos titulares pretenden generar una matriz de que culpamos a los choferes y no analizamos las causas en su complejidad. Y no es así”.

Dávila sostiene que el factor humano es el principal causante de accidentes de tránsito en la Isla, pero reconoce que el estado de las carreteras –un parámetro que los informes de accidentalidad no incluyen– “cobra factura directamente en accidentes y en el deterioro de los vehículos”.

"Es difícil saber con precisión el impacto de los viales en mal estado en la cantidad y gravedad de los accidentes"

El ministro alega que “es difícil saber con precisión el impacto de los viales en mal estado en la cantidad y gravedad de los accidentes; incluso los accidentes de más fatales consecuencias sufridos en los últimos días han sido en algunos de los viales en mejor estado”. Sin embargo, admite que las carreteras son una tarea pendiente de su cartera, y que, por lo pronto, hay pocas esperanzas de combatir de manera efectiva y rápida la debacle.

“En los últimos años el programa de conservación de viales no ha avanzado como necesitamos por causas materiales, principalmente el déficit de combustible que sufre el país; aunque también son factores determinantes la falta de fuerza especializada en labores viales, la carencia de equipos y la obsolescencia de los existentes, entre otras”, enumera.

Según el funcionario, la situación es peor en las carreteras y caminos periféricos, a los que no se destinan tantos recursos como a las llamadas “vías de interés nacional” –autopistas y carreteras centrales–, donde existe mayor trasiego de vehículos.

No hay mucho más que pueda hacer su cartera –además de lo poco que ya logra– debido a sus limitados recursos, explica el ministro, quien incluso asegura que pasó “un tiempo” manejando un taxi para “entender la complejidad de ciertos asuntos y poder contribuir mejor a la formulación de políticas públicas en nuestro sector”.

En 2024 Cuba registró un total de 7.507 accidentes de tráfico, un 12% menos que los reportados en 2023 (8.556). También disminuyeron en un 13% las muertes (634) y las personas heridas fueron 6.613, un 4% menos. El año fue, vale añadir, un período lastrado por la poca movilidad debido a la falta de combustible.

Entre las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas, las autoridades han citado la falta de atención al control del vehículo –en el 30% de los casos–, no conceder el derecho de vía (29,9%), el exceso de velocidad, la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas y los desperfectos técnicos de los vehículos.

Las cuatro primeras causas están relacionadas, como explica Dávila, con el comportamiento de los choferes: “Suele decirse con frecuencia que en Cuba no existe la cortesía vial, pero cuando las consecuencias son fatales, la educación de los conductores no puede ser opcional, especialmente cuando se trata de los profesionales”.