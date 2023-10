La prensa oficial cubana señala el deterioro de las vías como un factor importante en los accidentes

El 65% de las carreteras de Ciego de Ávila están en regular o mal estado, y no lo dice la prensa independiente, sino, este sábado, el periódico provincial Invasor. No se explica, señala el medio, que "el estado de las vías no aparezca en ningún informe como factor causante de accidentes", cuando tantos conductores se han quejado de que, con los baches que maltratan los vehículos y la mala iluminación de las calles en horario nocturno, es necesario tener el doble de cuidado.

El diario también cuestionó las funciones de prevención de accidentes de las autoridades de tránsito avileñas en una de las provincias con mayor accidentalidad del país.

"Otro asunto sobre el cual reflexionar es qué tan eficaces y sostenidas resultan las medidas tomadas por las autoridades. Por ejemplo, agosto mostró un escenario más favorable que los meses anteriores, sin accidentes relacionados con peatones, consumo de bebidas alcohólicas o hechos cercanos a playas y centros recreativos. La Comisión Provincial de Seguridad Vial (CPSV) lo atribuye a las medidas adoptadas. Entonces, si más rigor es sinónimo de menos accidentes, ¿por qué no se mantiene ese control estricto durante todo el año? ¿Por qué este no se implementó antes de la etapa veraniega?", resalta.

El pasado julio, el también oficialista Cubadebate reveló una cifra alarmante. Según el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, el 75% de los viales del país está en regular o mal estado, una cifra que se ha mantenido al menos desde 2019, cuando aumentó en un 15% respecto al año anterior.

La peor noticia, sin embargo, vino después, cuando el funcionario admitió que no solo el deterioro avanzaba a un ritmo acelerado, sino que ya era imposible de contener, pues el ministerio no cuenta con la maquinaria o el "financiamiento" necesarios para ello.

Los tramos más peligrosos, aseguró entonces Rodríguez Dávila, son los de zonas montañosas, como las que rodean al Pico Turquino, en la Sierra Maestra. "Una situación similar se presenta en los viales de interés municipal, incluyendo los de las cabeceras provinciales", agregó.

Para aliviar la responsabilidad del ministerio, Rodríguez Dávila señaló como otras causas del mal estado técnico de las vías las "insuficiencias en las gestiones" e "indisciplinas" de los patronatos regionales, que utilizan el "presupuesto destinado a la vialidad en otras áreas". El ministro no señaló en ningún momento, no obstante, el peligro para la vida de los conductores que supone el estado crítico de tres cuartas partes de las carreteras del país.

El elevado número de accidentes de tránsito en lo que va de año en la provincia ha puesto a las autoridades avileñas en alerta. Hasta agosto, el territorio reportaba 179 siniestros, 19 muertos, 97 lesionados y una afectación económica de 1.239.500 pesos. Según la CPSV, los municipios de mayor incidencia fueron la ciudad cabecera y Morón, seguidos de lejos por Baraguá, Ciro Rendondo, Chambas y Majagua.

En ese mismo período, los automóviles –más de la mitad de ellos estatales– fueron los que con mayor frecuencia se vieron involucrados en accidentes en comparación con otros vehículos, reportando 58 siniestros, cinco muertos y 16 lesionados.

Casi a la par (51 accidentes), y con mayor número de fallecidos (ocho), los siguen las motorinas. " Las cifras más preocupantes de todo el país en materia de accidentes de ciclomotores, según trascendió en la última reunión de la CPSV", añade Invasor, que señala como los horarios de mayor peligrosidad los períodos entre las tres y las seis de la tarde, y entre las nueve y las 12 de la noche.

Las causas más comunes de accidentes, añade la CPSV, son el exceso de velocidad, la pérdida de control del vehículo, no respetar el derecho a la vía, fallos técnicos de los vehículos o los relacionados al consumo de bebidas alcohólicas. Una vez más, el estado de las carreteras fue pasado por alto.

A lo largo de 2023, este diario informó de varios accidentes en los que la situación de las vías pudo jugar un papel importante. A inicios de septiembre un camión quedó suspendido entre dos puentes tras salirse de la Autopista Nacional, en el tramo perteneciente a Cienfuegos. El pasado diciembre, tres personas fallecieron y otras diez sufrieron heridas en un siniestro en la misma vía, en la provincia de Sancti Spíritus.

Otros muchos siniestros han ocurrido en las zonas montañosas de las provincias orientales, donde los caminos son muy empinados y estrechos, sin iluminación, barandas para evitar la caída de los vehículos o mallas que retengan los frecuentes desprendimientos de tierra.

También han sido comunes los accidentes que involucran camiones de carga modificados para el traslado de pasajeros –algunos de ellos estatales– y que, debido casi siempre a la sobreexplotación del vehículo y el precario mantenimiento, han provocado la muerte de varias personas este año.

