Detienen al intendente de Manzanillo por su vinculación con el robo de combustible

Manzanillo (Granma)/En Manzanillo no se habla de otra cosa. El municipio de la provincia de Granma se ha visto sacudido por la detención de varios funcionarios del gobierno local por su implicación en el robo de combustible destinado a los servicios y las empresas estatales. Entre los arrestados está el intendente Osvaldo Antonio Incencio Piñeiro y las pesquisas policiales apuntan también a un mal manejo de la presidenta del Consejo de la Administración Municipal (CAM), Rossío Naranjo Figueredo.

La detención de Incencio Piñeiro ocurrió hace pocos días, según confirma a 14ymedio una fuente cercana que detalla la extrema discreción con la que se maneja la investigación: "Todo se está haciendo a puerta cerrada en las oficinas del Partido Comunista Municipal y del gobierno". Ninguno de estos organismos ha difundido información, aunque "en las calles de Manzanillo no se habla de otra cosa".

"Eso ahí está que arde", explica Aurelio, un vendedor ambulante, mientras señala la sede del gobierno municipal. "Empezaron por encerrar al pipero, que estaba vendiendo el combustible por la izquierda. Lo mismo vendía a motoristas, boteros, que a cualquiera aunque no tiraran pasajes. Le cayeron al directo, pero lo que han destapado es candela. El hombre no estaba solo. Dicen que ya empezaron las averiguaciones y que la cadena es larga, pero no quieren poner a nadie sobreaviso".

En los últimos días los manzanilleros habían notado un incremento en la presencia de policías en las calles y asociaron la vigilancia a alguna inspección a comerciantes o transportistas privados. Sin embargo, ya se ha filtrado que el despliegue está relacionado con un caso por corrupción, malversación y tráfico de influencias en la propia cúpula del poder de la ciudad.

Incencio Piñeiro era, además, la mano derecha de Naranjo Figueredo, de ahí que los residentes especulen con la pronta caída de la presidenta del gobierno local. "Todavía continúan las pesquisas por acaparamiento, desvío y venta ilegal de combustibles que debían ser asignados a empresas u otros encargos sociales", aclara la fuente cercana al intendente detenido, quien considera que "el centralismo, eso de concentrar en unos pocos la decisión de qué hacer con el petróleo y la gasolina" es la causa principal de la actual trama de corrupción.

Con el poder de decidir qué entidades y servicios podían recibir combustible y qué cantidad, los funcionarios locales utilizaron su autoridad para llenarse los bolsillos. "Fue mermando el acceso de ciertas empresas a esos recursos, especialmente las vinculadas a los servicios a la población, mientras que negocios particulares, individuos privados y ciertas empresas locales recibían el combustible de forma expresa".

"Todo el mundo sabía lo que pasaba. Mientras la gente común no tenía cómo transportarse, se veía que había algunos a los que no les faltaba la gasolina", clamaba este martes un internauta en un grupo de Facebook local donde el arresto del intendente era el centro de los comentarios. "El gobierno local está podrido de arriba a abajo y eso lleva años. Cada vez que sustituyen a uno y traen a otro, no pasa ni un mes para que ese nuevo ya esté también mojándose con los recursos que son para el pueblo".

En el caso de la actual investigación policial, el detonante parece haber sido el caso de un niño enfermo de cáncer que necesitaba ser trasladado a una consulta en La Habana, El padre del menor pidió ayuda para trasladarse hacia la capital pero solo recibió largas de las autoridades y decidió enviar una carta al Consejo de Estado denunciando la falta de combustible para mover a los pacientes desde Manzanillo.

"Ahí van a rodar cabezas y no las de cualquiera", augura el curtido vendedor que desde su posición privilegiada frente a la sede del gobierno manzanillero ha estado al tanto de lo que sucede. "Hay que tener un corazón de piedra para no ayudar a un padre en esa situación. Ya no hay petróleo ni para las ambulancias, ni para el carro de la funeraria siquiera. Es más, las guaguas casi ni se ven, aquí la gente se mueve en coches o catibanas tiradas por caballos. A veces ni anda la ruta del hospital o solo da un par de viajes", sentencia el comerciante.

Tras la denuncia del padre, el intendente quedó bajo la lupa de los investigadores. Un perfil en Facebook, que parece pertenecer al Departamento de Investigaciones Técnicas (DTI), había publicado a inicios de este mes una convocatoria a los manzanilleros para colaborar con denuncias sobre Incencio Piñeiro: "Sabemos que su intendente está malversando combustible, no tienen apoyo del gobierno, el tema del agua está pésimo, vamos a resolver muchos problemas, escriban al privado con todo lo que sepan".

La corrupción llegó a afectar también la reserva estratégica de combustible con la que cuentan los consejos de administración popular de la Isla. Se trata de una asignación destinada a casos sensibles, urgentes o inesperados. No obstante, la gasolina otorgada para esos fines terminó siendo vendida mes tras mes a transportistas y particulares. "Se había convertido en un lucrativo negocio del cual se beneficiaban algunos trabajadores de las dependencias internas del CAM", añade otra fuente cercana al Consejo que pide el anonimato.

"Enseguida se notaron los cambios ostensibles en sus niveles de vida. Algunos no solo cobraban en dinero, sino en prebendas para favorecer a socios y allegados", añade. Los damnificados de esos malos manejos eran los ciudadanos y las empresas estatales. Estas últimas llegaron a ver muy dañadas sus actividades productivas y los servicios a la población por la falta de combustible. "Es imposible que el intendente y los cargos bajo su mando desconocieran lo que pasaba"

A finales de enero, Incencio Piñeiro participó en una reunión con directores de empresas locales donde, entre los temas tratados, se abordó el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades. Las asistentes debatieron sobre la necesidad de "evitar los hurtos en estas unidades y centros laborales" y en el encuentro "se orientaron nuevas indicaciones sobre el control y uso de los controles energéticos para casos de contingencias", en especial el combustible.

"Después de aquella aparición se le vio un par de veces y ya no salió más", cuenta una manzanillera en el grupo de Facebook donde la noticia de la detención del intendente dio alas a las denuncias. "A ese lo chuparon y debe estar hablando hasta por los codos, pero eso no cambia nada, se va él y ponen a otro que se va a ser rico igual revendiendo gasolina".