Detienen al presunto asesino de un trabajador de la Empresa Mecánica del Níquel en Moa

Ramón Gresequi Rodríguez, trabajador de la Empresa Mecánica del Níquel, fue hallado muerto el 11 de septiembre en la loma de Miraflores, Moa.

El acusado, compañero de trabajo de la víctima, habría trasladado el cadáver en la camioneta y vendido después el vehículo a dos personas, también detenidas

Madrid/Las autoridades cubanas han detenido a Yoandris Reyes Mariño, conocido como Pichi, señalado como responsable de la muerte de Ramón Gresequi Rodríguez, un trabajador de la Empresa Mecánica del Níquel que había sido reportado como desaparecido en Moa, Holguín, y posteriormente hallado muerto. La información fue divulgada este jueves por el perfil oficialista Cazador Cazado, vinculado a la Policía Nacional.

Según la publicación, Reyes Mariño trabajaba como chofer en la misma empresa que Gresequi y lo identifica como “su victimario”. Después del crimen, de acuerdo con la fuente, el acusado trasladó el cadáver en la parte trasera de la camioneta que conducía la víctima hasta el lugar donde fue encontrado muerto.

Posteriormente, el acusado llevó el vehículo hasta la zona de Granadillo, en el municipio de Sagua de Tánamo, donde lo vendió a dos personas. Ambos compradores también fueron detenidos, según la información publicada. Sus identidades y el proceso penal que enfrentan no han sido divulgados.

El acusado trasladó el cadáver en la parte trasera de la camioneta que conducía la víctima hasta el lugar donde fue encontrado muerto

Ramón Gresequi, de 59 años, solía conducir una camioneta Toyota blanca perteneciente a la Empresa Mecánica del Níquel en la que trabajaba, vehículo que ha sido señalado como posible móvil del asesinato. Gresequi fue reportado como desaparecido el pasado 8 de septiembre. La última vez que había sido visto por testigos conducía la camioneta.

Familiares y allegados difundieron en redes sociales su fotografía y los datos del vehículo para ayudar a localizarlo. Durante días, la búsqueda se extendió entre las autoridades del Ministerio del Interior, compañeros de trabajo, familiares y los residentes del municipio.

El cuerpo de Gresequi fue hallado el 11 de septiembre en las inmediaciones de la torre de televisión de Moa, en la loma de Miraflores, localidad de Yaguaneque. El perfil oficialista Realidades desde Holguín, vinculado al Ministerio del Interior, informó que el cadáver presentaba múltiples signos de violencia y que se había abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y encontrar a los responsables.

Reportes difundidos en redes sociales indicaron que el cuerpo había sido localizado “oculto dentro de un hueco” y “envuelto en nylon o material plástico”

Reportes difundidos en redes sociales indicaron que el cuerpo había sido localizado “oculto dentro de un hueco” y “envuelto en nylon o material plástico”. Según declaró un familiar de Gresequi al periodista independiente Niover Licea, la víctima habría recibido “fuertes golpes en la cabeza” y posteriormente habría sido “estrangulada con un cable eléctrico”.

Una versión divulgada el miércoles por La Tijera señalaba que la camioneta había sido encontrada quemada y trasladada a Holguín para ser sometida a peritajes. Esta información no ha sido confirmada de manera independiente.

El caso se suma a un clima de creciente inseguridad ciudadana en Cuba. Denuncias de robos, asaltos y hechos violentos tanto en zonas rurales como urbanas han aumentado a la par que progresa la crisis que atraviesa el país. Según la organización independiente Cubalex, solo en agosto se registraron 52 homicidios y más de 300 delitos violentos en Cuba, una cifra récord que refleja la magnitud del deterioro de la seguridad en la Isla.