Detienen a un transportista en Artemisa por llevar un cartel en su triciclo contra “clarias y chivatos”

Felipe Rodríguez, de 68 años, es descrito por sus vecinos como un hombre querido en San Antonio de los Baños.

El incidente fue denunciado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa

La Habana/El transportista Felipe Rodríguez, de 68 años, fue detenido en el municipio de San Antonio de los Baños, en Artemisa, después de colocar en su triciclo de pasajeros un mensaje que las autoridades consideraron ofensivo. La frase “No monto ni clarias ni chivatos, solo hombres libres” provocó su arresto.

El caso fue denunciado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), que alertó sobre la situación del artemiseño, muy conocido entre los vecinos de la localidad por su carácter jovial y su trato cercano con los pasajeros.

Las imágenes que circulan en internet muestran el vehículo con el cartel colocado en la parte trasera del asiento. En el lenguaje popular cubano, “clarias” y “chivatos” son términos usados de forma despectiva para referirse a informantes o personas que colaboran con las autoridades. El mensaje, según varias denuncias, habría sido interpretado por la policía como una provocación.

“Clarias” y “chivatos” son términos usados de forma despectiva para referirse a informantes o personas que colaboran con el régimen. / Facebook / Odalys H Rizo

La usuaria Odalys H. Rizo fue una de las primeras en denunciar el hecho. En un mensaje publicado en redes sociales aseguró que Rodríguez es una persona muy apreciada en San Antonio de los Baños. “Es uno de los seres que conoces y se te ilumina el día por sus ocurrencias y su buen humor”, escribió, al tiempo que denunciaba su arresto por el mensaje colocado en el triciclo.

En la misma publicación afirmó que el agente que lo detuvo no solo lo arrestó sino que también lo amenazó. Según su relato, el oficial le dijo al conductor: “Me dan ganas de darte un tiro aquí mismo”. Rizo también aseguró que el transportista fue golpeado durante el procedimiento.

En varias publicaciones también se reiteró que Rodríguez es una figura habitual en las calles de San Antonio de los Baños y que su carácter bromista forma parte de su personalidad. Algunos internautas lo describieron como “un gran ser humano”, “tremenda persona” y “un hombre de gran corazón”.

El Iclep señaló que el incidente refleja el clima de intimidación que enfrentan quienes expresan críticas o burlas contra los mecanismos de vigilancia política en la Isla. Según la organización, la detención del transportista constituye un ejemplo de cómo una simple expresión puede desencadenar represalias.

Organizaciones independientes y ciudadanos han responsabilizado públicamente a las autoridades de San Antonio de los Baños por la integridad física del transportista y han exigido información clara sobre su situación.