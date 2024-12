Díaz-Canel convoca a los cubanos a una "marcha del pueblo combatiente" contra EE UU

La Habana/Como respuesta al mantenimiento, un año más, de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, Miguel Díaz-Canel ha convocado a una “marcha del pueblo combatiente” para el próximo 20 de diciembre. En su intervención en la segunda y última jornada del Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), este viernes –calificada por la prensa oficial como "rica en razones, esclarecedora sobre caminos posibles, con un alcance generador de emociones"–, el mandatario arremetió contra el "bloqueo imperial" y "la injusta inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo".

Antes de llegar a ese punto, sin embargo, el discurso comenzó difuso. "Está a punto de terminar otro año tremendo. Los pesimistas dirán que no pudo ser peor. Los optimistas, bando en el que militamos los revolucionarios, creemos que lo importante es haber vencido la prueba. Y los aprendizajes que nos deja", dijo Díaz-Canel, sin especificar en qué consiste esa supuesta victoria, cuando a la vez el Pleno del PCC reconoció el "momento complejo" que vive la Isla.

"Saldremos de las dificultades actuales con creatividad"

El mandatario aseguró también que el "más reciente resultado electoral en Estados Unidos", que da una segunda presidencia a Donald Trump, "no nos sorprendió, como no nos sorprende la eufórica danza de los odiadores, desesperados por cantar el fin de la Revolución que no han podido derrotar".

Sus enérgicas palabras, sin embargo, apenas escondían el voluntarismo de siempre: "Saldremos de las dificultades actuales con creatividad, potenciando los programas de desarrollo sobre la base del talento, la innovación, el trabajo, la resistencia creativa".

El concepto de "marcha del pueblo combatiente" es obra de Fidel Castro, que lo usó por primera vez en 1980, para nombrar a las manifestaciones oficialistas contra los cubanos que irrumpieron en la Embajada del Perú en abril de aquel año y cuya acción dio inicio al éxodo del Mariel.

Aquellas manifestaciones se convirtieron en un capítulo tristemente célebre de la historia reciente en la Isla pues incluían consignas agresivas al estilo de “¡Qué se vaya la escoria!” y el uso despectivo del término “gusano” para calificar a quienes querían emigrar a Estados Unidos. Esas jornadas estuvieron también marcadas por la violencia física y los actos de repudio organizados en escuelas y centros laborales contra aquellos que declaraban su intención de salir del país.

Más de un millón de cubanos asegura Ecured que participaron en aquellas demostraciones, una cifra que hace mucho no concita el régimen en sus llamados, cada vez más mermados por la desidia, el disgusto y la migración imparable.