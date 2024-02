Díaz-Canel pide a los agricultores cubanos que "trabajen distinto"

La Habana/Casi mil representantes del sector agrícola cubano se reunieron este jueves por videoconferencia con la plana mayor del Gobierno para hacer un diagnóstico del sector en el que, sin duda, coincidirá el 100% de la población: "mal". Esa es la palabra con la que calificaron los resultados de 2023 y mal también se prevé el futuro inmediato, aunque directivos y productores coincidieron en que "es propósito detener la tendencia de los últimos años hacia el decrecimiento".

De las doce "funciones estatales" que corresponden al Ministerio de Agricultura, siete no cumplieron las previsiones, el arroz para la libreta, el tabaco torcido para la exportación, la carne bovina para la industria, la leche fresca, el café, los huevos y la madera. El sector fue tajante: no se alcanzaron los volúmenes planificados, ni se garantizaron la demanda de la población, la industria y el consumo social; y la entrega de las producciones contratadas a los campesinos se quedó por debajo de lo previsto.

Allí estaba Miguel Díaz-Canel, que delegó toda la responsabilidad en los productores –"la alimentación del pueblo está en las manos de ustedes"– y, a la hora de presentar soluciones, solo pudo balbucear. "¿Los planes?… Bueno –dijo textualmente según el oficialista Trabajadores–, hay un plan y es la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es decir, nuestro plan debe ser poner las producciones agropecuarias en la mesa de cubanas y cubanos de manera accesible, a buenos precios y que garanticen una alimentación sana y adecuada".

A falta de directrices, al jefe de Estado apenas se le ocurrió afirmar que los guajiros a los que no les da la cuenta miren a los que sí cumplen "y aprendan"

A falta de directrices, al jefe de Estado apenas se le ocurrió afirmar que los guajiros a los que no les da la cuenta miren a los que sí cumplen "y aprendan". Díaz-Canel insistió en que existen "potencialidades", algo que le ha dicho –afirmó– la delegación de agricultores estadounidenses que visitó la Isla esta semana en un viaje organizado por la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos (Nasda).

El Gobierno volvió a recurrir al discurso motivacional para sustituir las propuestas. "Tenemos el convencimiento de que este es un Ministerio que trabaja mucho", dijo Manuel Marrero. "Tenemos un campesinado noble, que acompañó la lucha revolucionaria y sigue acompañando la Revolución; es gente humilde, trabajadora. Y en la agricultura ha habido transformaciones; pero estamos lejos de ver los resultados", admitió. Y en la asunción de que las transformaciones no funcionan está gran parte del problema.

Las famosas 63 medidas aprobadas para "dinamizar la producción agropecuaria" cumplen pronto tres años sin que se vislumbre mejoría alguna, como ya advirtieron los campesinos desde el mismo momento del anuncio. El contexto internacional no ha ayudado a unas propuestas que sirven de poco mientras siga habiendo restricciones de todo tipo para los productores.

"En el tabaco no se honraron los planes en varias líneas de producción, aunque creció en otras"

Los datos desgranados en la reunión no pudieron ser más desalentadores, aunque a pocos sorprenden. Se dejaron de producir casi 238.000 toneladas de viandas, más de 171.000 toneladas de hortalizas y miles de toneladas de frutas. El plan de acopio de leche se quedó, ni más ni menos que a 212 millones de litros, un situación alarmante atribuida, entre otros factores, a las muertes del ganado por desnutrición y enfermedades, la baja natalidad de las reses y, por supuesto, al grave incremento de hurto y sacrificio de ganado.

Las cifras, una tras otras, rompen los límites de la sorpresa. Casi mil millones de huevos faltaron, así como 400.000 toneladas de pienso. Fruto de ello, tampoco hubo carne de cerdo, aunque no se dijo por cuánto se incumplieron las previsiones.

"En el tabaco no se honraron los planes en varias líneas de producción, aunque creció en otras", señala la nota de Trabajadores, buscando consuelo en la tragedia. En cuanto a los otros productos, en el café se dejaron de obtener 4.667 toneladas; en el cacao, 870; en la miel, 3.609 toneladas y en la madera aserrada, más de 50.000 metros cúbicos. Un panorama desastroso, se mire donde se mire.

La información es optimista, al menos, con la agricultura urbana, suburbana y familiar, "que honró sus principales planes, aunque también con insuficiencias y limitaciones". No obstante, cuando el problema es de índole nacional, los pequeños huertos están lejos de ser la solución para alimentar más que, apenas, a quien los siembra.

En la reunión se atribuyeron los malos resultados a la falta de insumos, fertilizantes y pesticidas o "limitaciones con portadores energéticos para la siembra y el riego", por un lado. Por otro, falta de control, robos y corrupción: nada nuevo con respecto a los últimos años, solo que peor y sin que haya un paquete de medidas urgentes ni una fuerte inversión destinada al campo, cuya situación se ha convertido ya en emergencia nacional.

Para 2024 se prevén unos planes que desde ya parecen complicados. Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura, dijo que está planificado aportar 100.000 toneladas de arroz, 20.000 de las cuales serán para semillas. Lo mismo se hará con el café, que debe entregar 9.000 toneladas y, a la vez, incrementar la siembra. En el tabaco se prevé un fuerte crecimiento que está por ver si se cumple, con 20.000 toneladas de tabaco agrícola y 80 millones de unidades de tabaco torcido.

Las gallinas deben poner 1.000 millones de huevos, los mismos que faltaron este año, pero no se explica cómo

Las gallinas deben poner 1.000 millones de huevos, los mismos que faltaron este año, pero no se explica cómo, puesto que la previsión de "crecer en el número de gallinas" cuando se ha explicado por qué no nacen, no parece tener ninguna garantía. El mismo caso que en porcino y bovino: ambos deben incrementarse, ¿cómo? Al parecer deberá bastar con la voluntad.

El ministro afirmó que la exportación debe facturar 433 millones de dólares (11 más que el pasado año), por el tabaco principalmente, aunque también por carbón vegetal, miel y café. Ninguno de los cuatro ha empezado con buen pie y la escasez de combustible no augura nada bueno. Y al exterior también se fian las inversiones, mientras el Gobierno sigue gastando en turismo. "Existen 37 proyectos con socios extranjeros identificados y hay 21 constituidos", dijo Pérez Brito, pero no fue una gran noticia, ya que la falta de concreción de los proyectos de inversión extranjera ha sido la norma desde que se aprobó la ley.

"Las soluciones sí están, pero para eso hay que trabajar distinto", dijo Díaz-Canel. Lo que no está, ni se espera, es la comida.