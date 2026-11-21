"Siempre lo que buscamos es un diálogo; pero tiene que ser un diálogo respetuoso, sin presión", señaló el mandatario.

El gobernante exige que las conversaciones se produzcan sin presiones y sin cuestionar el sistema político cubano, mientras mantiene los ejercicios militares

La Habana/El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abogó por "un acercamiento, cooperación y un diálogo" con Estados Unidos durante la jornada del Día de la Defensa celebrada este viernes, en medio de las mayores tensiones entre La Habana y Washington en décadas.

"Los pueblos cubano y norteamericano lo que merecen no es una confrontación; lo que merecen es que haya un acercamiento y que podamos tener espacios de cooperación entre ambos pueblos", manifestó el gobernante ante más de un centenar de estudiantes universitarios que participaban en un ejercicio de tiro, según informó la Presidencia cubana en sus redes sociales.

Díaz-Canel trasladó a los alumnos de la Universidad Tecnológica de La Habana y de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) la decisión de "mantener la intensidad de la preparación para la defensa, siempre bajo la premisa de persuadir al enemigo de que la salida no es la confrontación".

"Pero tiene que ser un diálogo respetuoso, sin presión, sin condicionamiento y sin cuestionamiento a nuestro sistema político"

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily, durante una de las jornadas de preparación militar que se realizan cada viernes ante una eventual agresión estadounidense.

"Siempre lo que buscamos es un diálogo; pero tiene que ser un diálogo respetuoso, sin presión, sin condicionamiento y sin cuestionamiento a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación", señaló el mandatario.

Díaz-Canel, que preside el Consejo de Defensa Nacional, había denunciado la semana anterior que se han reiterado las declaraciones de voceros y políticos estadounidenses "alentando y ratificando su propósito de agresión militar" contra la Isla.

En aquella ocasión, el gobernante subrayó que Cuba rechazaría "cualquier intento de agresión militar extranjera" y justificó la continuidad de los ejercicios militares como parte de la preparación del país ante ese escenario.

El mandatario estadounidense también declaró que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de abandonar la Casa Blanca en 2029

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó recientemente en una entrevista con la cadena Salem News Channel que "lo consideraría", al ser preguntado sobre la posibilidad de una intervención militar en Cuba.

El mandatario estadounidense también declaró que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de abandonar la Casa Blanca en 2029.

Desde enero, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, la Administración de Trump ha incrementado las presiones sobre el Gobierno cubano para exigir reformas políticas y económicas.

El cerco petrolero y las sanciones adicionales impuestas por Washington han agravado la crisis económica y energética que atraviesa la Isla, mientras se intensifica la confrontación verbal entre ambos gobiernos.