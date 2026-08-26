Díaz-Canel se reúne con empresarios privados y les advierte contra “las ganancias ilegítimas”

El mandatario pide colaboración en "la producción de alimentos, bienes y servicios", a la vez que les recrimina por ser un "espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de acaparamiento, de fijación de precios desconectados de las realidades"

Madrid/Representantes del sector privado de Cuba –cuyos nombres no se han dado a conocer– se encontraron este martes con el presidente, Miguel Díaz-Canel, en una reunión a la que también asistieron el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y otros altos funcionarios del país. La intención, indicó Presidencia en un comunicado difundido por los medios oficiales, es establecer un “contacto” que, aseguran, “será constante con el sistema empresarial cubano, que es uno solo e incluye a las formas estatales y no estatales”.

“Si no hay diálogo sistemático, no podemos saber qué estamos pensando y cómo vamos construyendo con consenso”, reiteró el mandatario ante los empresarios. Los asistentes se dedican a “alimentación, agricultura, energía, transporte, asesoramiento jurídico y otros”, según el reporte oficial.

Por lo demás, Díaz-Canel no fue muy claro en ese diálogo, más allá de la insistencia en que las mipymes se alineen con el Gobierno. “No tiene sentido que en nuestro modelo económico y social tengamos en cuenta a todos los actores económicos si estos no están en función de las estrategias de desarrollo territorial y local, y del Plan Nacional de Desarrollo”, estimó.

"Lo que estamos haciendo es para que Cuba crezca y para que haya una relación adecuada entre lo que ustedes pueden aspirar como empresarios y también lo que el país aspira"

Y explicó: “Lo que estamos haciendo es para que Cuba crezca y para que haya una relación adecuada entre lo que ustedes pueden aspirar como empresarios y también lo que el país aspira, y que podamos conjugarlo en una matriz donde todo el mundo se beneficie”. Las declaraciones no abandonaron en ningún momento el habitual tono voluntarista del régimen. Así, aseguró Díaz-Canel que el país “saldrá adelante con la implementación de las transformaciones económicas y sociales”, añadiendo un matiz: “dándole participación a todos, siempre desde una orientación hacia el bienestar del pueblo y el desarrollo del país”.

Sin exponer detalles de cómo se lograría, habida cuenta del estancamiento del sistema y de la crisis sin precedentes, el presidente pidió “aumentar la producción de alimentos, bienes y servicios, reducir los costos improductivos y la dependencia de las importaciones de productos acabados e incorporar tecnología, conocimiento e innovación”.

Más preguntas que respuestas ofreció Díaz-Canel a los comerciantes: “Si el país quiere impulsar el sector energético, ¿cuál es el papel de la empresa estatal en el sector energético? ¿Cuál es el papel de la empresa privada en el sector energético? ¿Cuánto aportaron ustedes en el sector energético, en la creación de empleo, en ingresos para la nación, cuánto aportaron en generación eléctrica?”.

Los empresarios no se libraron de las advertencias contra “las ganancias ilegítimas”. La ganancia, se explayó el jefe del Estado, “tiene que estar vinculada al esfuerzo, a los resultados, a la productividad, a la eficiencia, a la innovación, al riesgo que se asume, y no a la especulación ni al abuso con los precios que van en contra de nuestro pueblo”.

Presidencia indica que “presentaron nuevos proyectos de negocios y pusieron al tanto a la dirección del país sobre programas sociales que desarrollan en sus comunidades”, sin especificar

Desde hace unas semanas, los gobiernos provinciales han puesto en marcha inspecciones y multas para todo aquel establecimiento que viole las nuevas medidas, como el control de precios o el tope de beneficios comerciales. Estas intervenciones han hecho desaparecer productos o encarecerlos en el mercado informal, pero el presidente no hizo referencia a nada de esto en su comparecencia.

En su lugar, prosiguió el camino de las restricciones, aseverando que el sector privado “no puede convertirse en espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de especulación, de corrupción, de acaparamiento, de fijación de precios desconectados de las realidades”.

La nota oficial no detalla mucho de lo que los empresarios dijeron en el encuentro, más allá de que “expusieron sus experiencias de trabajo; y hablaron de prejuicios y trabas que persisten en niveles intermedios de dirección, motivadas a veces por el desconocimiento de las 176 transformaciones económicas y sociales recién aprobadas”.

Presidencia indica que “presentaron nuevos proyectos de negocios y pusieron al tanto a la dirección del país sobre programas sociales que desarrollan en sus comunidades”, sin especificar, y que “abogaron por ser considerados parte del entramado empresarial cubano, en el desafío colectivo de sacar al país adelante”.