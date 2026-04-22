Difunden un mensaje de Raúl Castro llamando a "enfrentar con firmeza cualquier agresión enemiga"

Es la segunda vez en tres semanas que la prensa oficial atribuye al ex presidente mensajes de apoyo al Ejército, coincidiendo con el aumento de las presiones de EE UU sobre el régimen cubano

Madrid/La última vez que Raúl Castro apareció en público fue para asistir al homenaje previo al funeral por los 32 militares cubanos fallecidos en la operación militar de EE UU para capturar a Nicolás Maduro. El acto se llevó a cabo el pasado 15 de enero y el general, que en poco más de un mes cumplirá 95 años, se mantuvo erguido pese a verse considerablemente más avejentado que solo un mes antes, cuando apareció en la Asamblea Nacional para el período ordinario de sesiones en 2025.

No se muestra en mejor estado su caligrafía, más temblorosa que de costumbre, en la firma de la carta que envió este martes para felicitar al Ejército Oriental por los 65 años de su fundación, solo “dos días después de la gran victoria en las arenas de Playa Girón y en medio de la efervescencia revolucionaria que sentíamos todos luego de propinarle al imperio su primera derrota en América”.

En su mensaje, difundido por la prensa oficial, Castro recuerda la “orden dada” por su hermano mayor, que dijo: “‘Si salvamos Oriente, salvamos la Revolución’”, convencido de la importancia estratégica de esa región histórica y geográficamente crucial”. El texto incluye menciones a este “Señor Ejército”, al que denomina así por “su poderío militar”, “su historia combativa” y el “decidido enfrentamiento a las provocaciones y agresiones enemigas”, además de su “probada abnegación en las gloriosas misiones internacionalistas”.

Castro también señala la contribución del Ejército al concepto de guerra de todo el pueblo, “sobre todo en estos tiempos de constante amenaza a la patria socialista”, aunque también de su papel en misiones de salvamento y rescate, como en el reciente caso del huracán Melissa. Además, rinde tributo a los caídos en combate y envía a los fundadores y combatientes un abrazo.

“Que la honra diaria a nuestros héroes impulse la firme convicción de que el Ejército Oriental enfrentará con firmeza cualquier agresión enemiga, hasta alcanzar la victoria”, indica.

La misiva es muy similar a la que ya envió el pasado 3 de abril al Ejército Central. Aunque cada una tiene sus particularidades locales e históricas, ambas contienen una idea común: la épica de la resistencia frente a la amenaza estadounidense. Castro no duda en ejercer su papel de líder ideológico de la Revolución en estas cartas, a pesar de que a la vez –y de forma más pragmática– envía a su nieto, Raúl Guillermo El Cangrejo Rodríguez Castro, y persona de máxima confianza, a negociar con EE UU los términos de un posible acuerdo que evite una intervención más que difícil de resistir.

Este mismo lunes, Washington ha confirmado por primera vez de manera oficial lo que ya se había filtrado desde hace meses a la prensa estadounidense: que es directamente la familia Castro la que conversa con la Casa Blanca. La última cita, que incluyó un encuentro privado entre el nieto del general y un alto funcionario de EE UU, se celebró el pasado 10 de abril en La Habana y, según la prensa de ese país, hubo un ultimátum del Departamento de Estado para que se liberen presos políticos de alto nivel en dos semanas, un plazo que concluiría este sábado.

Este martes, el diario español El País conversó en una brevísima llamada con Maykel Castillo Osorbo, uno de los claros objetivos de esa excarcelación que la Casa Blanca precisa como gesto de buena voluntad para seguir negociando asuntos más amplios. “Yo estoy tranquilo, en mi esquina, esperando”, dijo el artista al medio. “Si salgo de aquí vivo, seguiré siendo lo que ya soy, un músico, un cubano que tuvo una vida difícil y se levantó mil veces. Pero si ellos deciden, por maldad, que yo debo seguir preso, ahí sí van a tener que matarme”.

Entre los asuntos que EE UU quiere negociar con el régimen están también garantías de un proceso que incluya libertades económicas y políticas, así como a la inversión extranjera, y el permiso para ofrecer internet a través de Starlink, de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, que ya tiene una presencia clandestina en la Isla.

Un alto funcionario del Departamento de Estado explicó este martes a la agencia EFE que la iniciativa busca ofrecer una conexión “gratuita, confiable y rápida en toda la Isla”, rompiendo con el monopolio estatal de Etecsa sobre el servicio.