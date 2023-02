A punto de ser diputado, el "niño Elián" lamenta que todos reciban los "mismos beneficios" en Cuba

Con 29 años, un cargo de directivo en una empresa militar de Varadero y su reciente designación para ser candidato al Parlamento cubano por Cárdenas, el otrora "niño" Elián González tiene un alto concepto de sí mismo. En una entrevista publicada este jueves en el diario de la juventud comunista, el también padre de una niña de dos años asegura sentirse orgulloso de que los electores de Matanzas se hayan fijado por fin en sus "cualidades".

Sin ambages, González muestra su mejor carta en el tablero político: la reputación que le dio la campaña mediática lanzada por Fidel Castro en el año 2000 para lograr el regreso del "balserito" a la Isla desde EE UU. Ese episodio es, para el joven, una "responsabilidad" que le debe a Castro, por haber "movilizado" al mismo pueblo que votó por él.

"Siempre tendré la mano de Fidel y Raúl sobre mi hombro", insiste González, que ya disfruta por adelantado el "simple hecho de ser nominado", incluso sin "ser diputado" todavía. En caso de ocupar un escaño en el Parlamento, de lo cual el joven tiene absoluta seguridad, planea "aprobar las leyes más justas y equitativas", representar las "inquietudes" de su territorio y ser "fiel" al legado de los Castro. Aun así, González no se compromete a nada: "Muchas veces no tendremos los recursos ni vamos a tener la respuesta inmediata", advirtió.

En ningún momento de la entrevista mencionó a Miguel Díaz-Canel ni a los demás miembros del actual Gobierno. Tampoco menciona que la zona de Matanzas a la que le tocará representar se ha caracterizado en los últimos años por la caída del turismo, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Además, fue precisamente en Cárdenas donde ocurrió, el 11 de julio de 2021, una de las más sonadas protestas populares de la historia en la Isla, y donde la represión policial cayó con más dureza.

"Yo sé que la formación que tengo, el respaldo y admiración que gozo del pueblo de Cuba, incluso esta responsabilidad, se la debo a Fidel", asegura

Su designación para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) lleva a González, más bien, a evocar el pasado y resucitar su obsesión por Fidel, que lo convirtió en estandarte de la "batalla de ideas" y lo obligaba a estar presente en sus actos públicos.

Su padre, Juan Miguel González, también ocupó un lugar en el Parlamento. Elián ve esta "coincidencia" como otra responsabilidad con el régimen. "Yo sé que la formación que tengo, el respaldo y admiración que gozo del pueblo de Cuba, incluso esta responsabilidad, se la debo a Fidel", asegura.

A pesar de su meteórico ascenso en la administración económica de la Isla y, próximamente, en el propio Gobierno, González alega que jamás aspiró a ningún cargo, aunque matiza diciendo que "iba a estar dispuesto a asumirlo siempre y cuando lo requiriese". "Me llena de orgullo el hecho de saber que voy a compartir con una parte de la dirección histórica; saber que allí estará Raúl me redobla la felicidad", aunque lamenta no haber podido estar "en esa sala" con Fidel Castro.

Ambos dirigentes, admite, lo instaron en más de una ocasión a seguir "ese camino" de la política. Su entrada al Parlamento, dice, es la señal de que "seguí ese camino y lo he hecho bien".

González dedica varios párrafos a reflexionar sobre el impacto que su cargo tendrá en su familia. "No sería un buen cubano si no me llevo los problemas a la casa", asegura, al tiempo que señala que advierte que el trabajo le "robará tiempo".

En Cuba hay democracia porque entre sus compañeros está tanto un "general de división" como el "presidente del Consejo de Iglesias de Cuba"

Preguntado sobre la democracia cubana, González evitó valorar el sistema en general y ofreció una respuesta vaga: en Cuba hay democracia porque entre sus compañeros está tanto un "general de división" como el "presidente del Consejo de Iglesias de Cuba".

Como era de esperar, se refirió al "bloqueo" de EE UU como causa de todos los males de Cuba y detalló su visión idílica de la Isla, "un país [en el] que hay tantas gratuidades y beneficios sociales". Además del embargo, González supone que la economía cubana tiene un fallo por consentir que quienes "no aportan nada" reciban los "mismos beneficios" en la salud y la educación. "Eso nos lacera", lamentó.

Pidió que, a pesar de la crisis económica evidente, la gente "no pierda la confianza en sus dirigentes" y diga sus problemas "sin temor". No aclaró si dentro de las maneras de hacerse escuchar por los dirigentes estaba la protesta pacífica, por la que han sido juzgados centenares de cubanos en los últimos meses.

González, militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y con formación militar, es una de las grandes apuestas del régimen para rejuvenecer su imagen. La elección de diputados jóvenes ha sido, al menos desde la última legislatura del Parlamento, un instrumento para aparentar una actualización que matice la tradicional política de "continuidad", el eslogan de Díaz-Canel.

El victimismo ante EE UU y la autocrítica "políticamente correcta" caracterizan el discurso de los jóvenes afines al régimen. A pesar de sus cincuenta años, el cantante oficialista Israel Rojas repitió el pasado martes en una entrevista las mismas ideas sobre los jóvenes que sostuvo Elián González.

En suma, Rojas dijo defender "la causa cubana, Gobierno aparte. Porque el Gobierno también la caga". Rápidamente matizó su afirmación y dijo que no le molestaba ser tildado de músico "oficialista", pues "todos los discursos son oficiales".

________________________

