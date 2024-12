Los diputados constataron la situación penosa del sistema de Salud cubano

La Habana/Los diputados que integran la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano recibieron un baño de realidad durante los últimos meses en un recorrido provincia por provincia. La situación –atizada por el paso de dos ciclones, varios sismos y la debacle energética– se resume en un rosario de “problemáticas” que van desde la falta de especialistas hasta la “ocupación ilegal” de consultorios.

Cristina Luna Morales, presidenta de la comisión, explicó este lunes que los diputados habían viajado a 39 municipios de 15 provincias, inspeccionado 98 instituciones y conversado directamente con más de 2.000 cubanos. La estampida migratoria y hacia otros sectores ha hecho de la falta de personal sanitario el problema más alarmante en estas comunidades.

“No está cubierta la plantilla de cuadros en la atención primaria y los jefes de grupos básicos están incompletos, en su lugar se certifican a especialistas médicos generales integrales para asumir está función, lo que dificulta la asistencia a los pobladores”, dijo Luna Morales. La situación es especialmente crítica en Camagüey, Sancti Spíritus y La Habana. La gente, además, tampoco sabe a qué autoridad dirigirse para ser atendidos tras una reorganización del personal de los consultorios ante la cantidad de puestos vacíos que hay.

La Salud cubana ha aplicado la misma fórmula que otros sectores: mandar estudiantes a cubrir las plazas incompletas

La Salud cubana ha aplicado la misma fórmula que otros sectores: mandar estudiantes de Medicina a partir de su tercer año de carrera a cubrir las plazas incompletas. La diputada alegó que la medida, aunque urgente, está “bien diseñada” y contribuye a la formación de los alumnos.

Notablemente deteriorados, los consultorios y demás instalaciones sanitarias también presentan un cuadro lamentable. Ubicados en zona rurales, que la crisis de transporte ha hecho casi inaccesibles, muchos de los consultorios presentan múltiples “deficiencias en el estado constructivo” y, aunque fueron incluidos en “planes de mantenimiento” del Ministerio de la Construcción, el problema seguirá presente: además de la estructura, el “mobiliario clínico y no clínico” están en mal estado.

Por su parte, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, aludió a los “desafíos” que enfrenta su cartera ante los brotes de dengue y Oropouche, dos enfermedades que han azotado a la población cubana en los últimos meses. Criticó, además, que los gobiernos municipales y provinciales no incluyan la mejora de los consultorios en sus presupuestos anuales.

“Hay problemas de organización y disciplina, que tienen que ver con el territorio; hemos estado afectados por el flujo migratorio –la salida de profesionales del sector, sobre todo en los hospitales–; hay problemas en las condiciones de vida, tenemos que ver de qué manera les damos soluciones a las condiciones de vida de nuestro médico; no es posible que esté sin condiciones y hay que discutirlo en el territorio”, enumeró.

Pidió prestar más atención a los ancianos, que suponen el 35% de la población de la Isla según las cifras oficiales. Resumió en números el estado de la Salud cubana, pero no aportó ningún detalle sobre la situación real de la atención sanitaria: “La atención primaria de salud cuenta con 451 policlínicos y 11.458 consultorios médicos, de ellos, 1.122 ubicados en la comunidad, 168 en centros educacionales, 67 en universidades, 91 en centros de trabajo y otras instituciones”, dijo.

Al pie de la nota de 'Cubadebate', varios lectores llamaban la atención hacia otros problemas del sector

Al pie de la nota de Cubadebate, varios lectores llamaban la atención hacia otros problemas del sector, a los que los diputados no aludieron. “Lo que deben analizar es la falta total de medicamentos”, pedía. “Aunque el médico esté en el consultorio lo que él te indique tienes que buscarlo en la calle a precios astronómicos incluido material de estomatología, eso no en el período especial ocurrió así como lo estamos viendo ahora,sin embargo no veo ese análisis más allá de mencionarlo, ni siquiera proyecciones se ven”.

“Nuestro sistema de salud, los hospitales, los médicos se han acostumbrado a que todos los recursos se busquen fuera de la institución. O sea, para cualquier intervención solicitan a los pacientes buscar todo, hasta los guantes. ¿Ese análisis lo han hecho?, replicaba otro. “Por favor, yo espero que en las altas esferas tengan este conocimiento, si no la comunicación entre el ministerio y las instituciones es muy mala”.