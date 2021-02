"El férreo adoctrinamiento político de los niños en Cuba es violencia extrema"

Erik Ravelo no puede olvidar el día en que, en quinto o sexto de primaria, su maestro sacó a los niños de clase para llevarlos a un acto de repudio salvaje en El Vedado. "Una señora anciana, madre de un opositor, fue agredida, golpeada y prácticamente linchada delante de mí. Le rajaron la cara con un casco de constructor. Le reventaron los espejuelos. Sangrante, se la arrebataron a la masa enardecida y la metieron en una patrulla. Y se la llevaron".

Así lo contó el propio artista en sus redes sociales, cuando presentó, este martes, su obra Doctrina, en la que contrapone una imagen de un niño uniformado en una cruz formada por los brazos de Fidel Castro.

Ravelo cuenta a 14ymedio que la pieza la terminó el mismo martes y es su manera de solidarizarse con lo que "por desgracia están teniendo que vivir en Cuba" muchos de los que hoy se atreven a expresarse libremente.

"Como explico en el texto sobre mi propia experiencia, es una seria falta con la infancia exponer a niños a la violencia directa como a la que se les expone cuando les llevan a un mitín de repudio", refiere. Como él mismo denuncia en su post: "Hay mucha gente que me ha dicho ‘pero en Cuba no hay niños descalzos oliendo cola en los semáforos, limpiando coches y zapatos por la calle, durmiendo en las veredas’. Y sí, eso puede ser verdad, pero esta obra quiere demostrar que hay muchas maneras de violencia infantil. No es solamente el abandono y la pobreza extrema, pues el férreo adoctrinamiento político al que un niño viene expuesto en Cuba en mi opinión es también violencia. Y extrema".

De aquella vivencia de infancia, incluso recuerda la canción que cantaban todos a coro: "No los queremos más, no los queremos más"

De aquella vivencia de infancia, incluso recuerda la canción que cantaban todos a coro: "No los queremos más, no los queremos más, no los queremos más, que se vayan pal carajo y que no jodan más".

¿Por qué?, se pregunta. "¿Fue para inculcarnos el amor a la patria? No. ¿Fue para enseñarnos a defender a nuestro país, dándole golpes a una viejita? No ¿Fue para hacernos mejores hombres? No. Fue simplemente para inculcarnos el miedo".

Ravelo señala que le impresionaron los comentarios que ha suscitado la obra. "Uno escribió: ‘Yo fui también ese niño’. Yo le respondí: ‘Sí, tigre, por desgracia todos fuimos ese niño’".

Ravelo dice que en ninguna otra parte del mundo ha sufrido "graves consecuencias" por ninguna de las campañas anteriores

En cuanto a utilizar semejantes figuras "sagradas" en su obra, algo que no es nuevo en su carrera, Ravelo dice que en ninguna otra parte del mundo ha sufrido "graves consecuencias" por ninguna de las campañas anteriores que realizó. De hecho, su obra Unhate para Benetton, que muestra a varios líderes mundiales, entre ellos Barack Obama y Hugo Chávez, besándose en la boca, ganó el Grand Prix de Cannes. "Con esto quiero demostrar que el arte y la comunicación gráfica no puede ser criminalizada, y si lo es, pues entonces lo es solamente en Cuba".

"No puede ser que yo haga a Trump con un niño inmigrante crucificado y estando en Estados Unidos no me pasé absolutamente nada, o que haga a Salvini en Italia y a Merkel en Europa, o al Papa viviendo por más de 18 años en Italia y que con Cuba sea diferente", continúa.

"Yo hago arte, y si el arte es criminalizado o un artista es censurado, en realidad nos toca a todos", asevera, al tiempo que reivindica el uso de la imagen de Fidel Castro "para representar una idea" que a su juicio "es necesaria", pues los actos de repudio "son una de las páginas más tristes, más bajas y más inhumanas" de la historia de Cuba.

