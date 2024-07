Disminuyen los accidentes de tránsito en Cuba pese al deterioro de las carreteras

El 29% de los choferes involucrados en accidentes no poseía licencia de conducción

La Habana/Los movimientos masivos de viajeros a playas y destinos vacacionales en verano mantienen en vilo a las autoridades de Tránsito en la Isla, que temen que la actual crisis económica pueda influir en la accidentalidad. Lo reconoció en el programa oficialista Mesa Redonda el jefe del Órgano Especializado de Tránsito del Ministerio del Interior, Roberto Rodríguez, que admitió además que la entidad no ha podido “detener el deterioro de las vías y de la señalización”.

El militar se congratuló de que el primer semestre de este año tenga mejores indicadores que el mismo período de 2023. Según enumeró, ocurrieron 543 siniestros menos –una bajada del 13%–, el número de muertes cayó un 23% y el de lesionados un 5%. Asimismo, la cifra de víctimas entre 21 y 35 años –en este rango de edad está el 35% de los fallecidos en accidentes– también decayó, aunque Rodríguez no ofreció cifras concretas en este caso.

Rodríguez no profundizó en la causa de la disminución de los accidentes, aunque es posible que la reducida circulación de vehículos por la falta de combustible sea un factor importante.

Entre las principales infracciones, el militar señaló que el 29% de los choferes involucrados en accidentes no poseía licencia de conducción. “Se han retirado 5.572 licencias de conducción por acumulación de puntos, deudas, no actualización del chequeo médico; suspendiéndose 3.647 licencias y 422 fueron canceladas. Por la ingestión de alcohol se suspendieron 633 licencias, 58 fueron canceladas por reincidencia y se radicaron 88 denuncias a la policía por conducir en estado de embriaguez”, añadió.

“Luego sobresalen el irrespeto al derecho de vía, no guardar distancia, no respetar los derechos del peatón y otras indisciplinas”

“Luego sobresalen el irrespeto al derecho de vía, no guardar distancia, no respetar los derechos del peatón y otras indisciplinas. En el caso de las motos y ciclomotores, disminuyen su incidencia en los accidentes, sin embargo, la no atención al control del vehículo y el irrespeto al derecho de vía son el 59% de los responsables de los siniestros. Además del 52% de los fallecidos y el 56% de los lesionados”, continuó la enumeración.

Según explicó Rodríguez, casi un tercio de la cifra global de fallecidos –que no ofreció– fueron peatones, y las provincias de mayor accidentalidad, La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín. “Los sábados son cuando se reporta la mayor cantidad de víctimas, sobre todo en el horario de tres de la tarde a seis”, explicó.

Otro de los aspectos mencionados fue la reparación y compra de semáforos, muchos en mal estado o que ya no funcionan, que no es fácil para el país, dijo el militar. Su precio en el mercado internacional –entre 12.000 y 14.000 dólares– es muy elevado para el presupuesto estatal, aunque Rodríguez insistió en que el país “trabaja” en adquirirlos. Los apagones que mantienen a estos equipos fuera de servicio durante horas –y que han causado varios siniestros– no fueron mencionados en el programa.

Pese a las cifras “positivas”, el coronel admitió que el pésimo estado de las carreteras, las señales de tránsito y el parque automotor estatal y privado, son factores que propician la ocurrencia de accidentes, especialmente en verano, cuando las personas viajan de forma masiva por las vacaciones. No obstante, estos no suelen ser tenidos en cuenta a la hora de ofrecer estadísticas sobre las causas de los accidentes, cuyo peso recae en los conductores. Según Rodríguez, los choferes son culpables del 52% de los accidentes, el 75% de los fallecidos y el 55% de los lesionados.

A ello se suma la escasez de combustible y la incapacidad de las empresas de Transporte de lidiar con la cantidad de viajeros, lo que muchas veces se traduce en vehículos con exceso de pasajeros. Para evitar estas infracciones, Teresa Albentosa, secretaria de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, explicó que se realiza en todo el país un seguimiento a los transportistas, especialmente a los privados, a los que considera más propensos a incurrir en estos casos.

Entre las acciones se encuentra supervisar a los conductores designados al transporte masivo a destinos vacacionales

Entre las acciones se encuentra supervisar a los conductores designados al transporte masivo a destinos vacacionales, regular los horarios de estos viajes teniendo en cuenta la distancia y la velocidad permitida en la carretera, la revisión de licencias, así como evitar designar a conductores que tengan multas acumuladas por peligrosidad o antecedentes de licencias suspendidas.

“Ningún vehículo queda fuera de estas disposiciones, tanto si pertenecen a actores estatales o privados o si se dedican a las cortas distancias o a los viajes interprovinciales”, aclaró Albentosa, quien explicó que también se prioriza la reparación de señales y carreteras que conduzcan a destinos de veraneo. En cuanto a los que se mantienen en mal estado, acotó, lo indicado es reducir la velocidad.

Sin embargo, las autoridades no mencionaron un detalle importante, y es que en muchas ciudades de la Isla son los privados quienes transportan a más de la mitad de los pasajeros, que deben atenerse a sus precios y viajar con exceso de pasaje si el chofer lo estima.