El dólar acelera su carrera imparable y alcanza los 900 pesos en el mercado informal

Madrid/El dólar alcanzó los 900 pesos en el mercado informal de divisas la madrugada de este 2 de noviembre, según el registro en tiempo real que realiza el medio El Toque. A pesar de que la gráfica diaria de este lunes aún ubica la moneda estadounidense en 890 CUP, la tasa de los 900, alcanzada a las 5:16 a m puede quedar fijada de mantenerse la tendencia durante toda la jornada.

La evolución de la divisa ha sido muy veloz a lo largo de la última semana. Hace tan solo siete días, la moneda se cambiaba en el mercado informal por 840 pesos y fue subiendo cinco cada día hasta que, del jueves al viernes, lo hizo en diez pesos. El sábado, el salto fue aún mayor, de 865 a 880 CUP en solo 24 horas y este domingo, nuevamente 10 pesos. Además, hay que recordar que solo ha pasado medio mes desde que se alcanzó la anterior cifra redonda, cuando el 15 de octubre la divisa estadounidense llegó a 800 pesos cubanos.

Solo ha pasado medio mes desde que se alcanzó la anterior cifra redonda, cuando el 15 de octubre la divisa estadounidense llegó a 800 pesos cubanos

La brecha con la tarifa oficial vuelve a ser notable. El Banco Central de Cuba mantiene este lunes en 768 pesos el dólar para el llamado segmento 3, el tipo de cambio flotante añadido por el Gobierno a finales de 2025 para “ordenar la economía y avanzar hacia una futura unificación monetaria”. En aquel momento, las autoridades financieras tenían dos tarifas. Por un lado, el primer segmento, a 1×24, para asignaciones centralizadas del Estado destinadas a bienes y servicios considerados esenciales, como combustibles, medicamentos, electricidad, transporte público y la canasta básica. Por otro, el segundo, a 1×120, para entidades con capacidad de generar divisas, en particular el turismo.

Con este tercero, denominado tarifa flotante y para personas naturales y formas de gestión no estatal, se pretendía reflejar mejor la realidad en un momento en que la tasa de cambio en el mercado informal era de 440 pesos por dólar y el BCC arrancó con un precio relativamente cercano, de 410, pero en menos de un año la subida del dólar ha sido del 119,5%.

La depreciación galopante de la moneda nacional se ve también en el euro, cuyo precio está a punto de alcanzar los 1000. Esta mañana, la divisa europea alcanzó los 990 pesos, después de subir 20 en una sola jornada. La moneda, aunque menos utilizada en las transacciones diarias de la población y los privados que el dólar, tiene un público notorio al ser muy demandada para trámites en los consulados de países tan importantes para ello como la española. Además, el exilio cubano en ese país ya supone cerca del 10% de todos los migrantes de la Isla, por lo que muchas remesas llegan también con esa moneda. El cambio oficial del euro está en 856,6, de acuerdo con la página del BCC.

La depreciación galopante de la moneda nacional se ve también en el euro, cuyo precio está a punto de alcanzar los 1000

Tampoco ha servido para contener la caída del CUP la creación de casas de cambio privadas. La primera –y, por ahora, única– cuya existencia ha trascendido es ADT 64, ubicada en Santa Clara, que abrió a finales de agosto y se conoció a mediados de septiembre. La mipyme comenzó comprando la moneda estadounidense a 710 pesos y vendiéndola a 730, cuando la tarifa del Estado era de 664 ese día y la de El Toque, era 700.

Entonces, el economista Pedro Monreal avisó de que la opacidad con que había comenzado este “experimento” que se iba a extender por el país era uno de sus muchos lastres, unido a la falta de un reglamento y de información en la formación de los precios. “Para el BCC, el riesgo es doble. Por un lado, la tasa del segmento III (actores privados) podría terminar acercándose más a la tasa de ‘la calle’ y perder el ancla actual de 1 dólar = 660 pesos. Por otro, si el banco central ignora el dato inicial del piloto y conserva la tasa administrada, el experimento quedaría como un escaparate costoso e incoherente con la cotización que el propio Estado publica”, dijo. Poco tiempo ha hecho falta para darle la razón. Y el ascenso de la moneda divisa estadounidense lleva una carrera imparable hacia los 1.000 pesos, algo impensable hace apenas unos meses.