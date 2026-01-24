Drones de EE UU frente a Yucatán: ¿una advertencia a México para que cese sus envíos de petróleo a Cuba?

Según una de las fuentes citadas por 'Politico', "la energía es la clave para matar al régimen y esto ocurrirá en 2026".

Reuters y 'Politico' citan fuentes de alto nivel sobre una inminente escalada de las presiones de Washington para impedir cualquier entrega de crudo a la Isla

La Habana/La posibilidad de que México frene o reduzca los envíos de petróleo a Cuba ha dejado de ser un rumor diplomático para convertirse en un debate interno en el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Según una investigación de Reuters, tres fuentes de alto nivel confirmaron que el Ejecutivo mexicano está evaluando si mantiene, reduce o suspende el suministro de crudo a la Isla, en medio del temor a represalias directas de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

El digital estadounidense Politico va incluso más allá al asegurar, que según "tres fuentes conocedoras del plan", la Casa Blanca baraja la opción de recurrir a la Ley Helms-Burton para "imponer un bloqueo total de las importaciones de petróleo realizadas por Cuba". Según una de las fuentes citadas por el medio, "la energía es la clave para matar al régimen y esto ocurrirá en 2026, con una probabilidad del 100%".

La interrupción de los envíos venezolanos, tras la paralización forzada de los petroleros en diciembre y la captura de Nicolás Maduro, ha dejado a México como el principal proveedor de combustible de un país sumido en apagones prolongados y una crisis energética que se agudiza cada día. “México se ha convertido en el último salvavidas”, reconoció una de las fuentes citadas por Reuters, al describir el impacto que tendría cualquier cambio en la política petrolera de esa nación.

Más allá de los cálculos geopolíticos, el impacto ya se siente en las calles de La Habana. Un transportista privado consultado por 14ymedio describe una escena que se repite en distintos puntos de la capital: “Ayer, de todas las gasolineras que vi, solo había cola en la de Vía Blanca, porque es la de asignación por el Gobierno. Ninguna de las tres de Guanabacoa tenía combustible”.

Aunque la presidenta Sheinbaum ha defendido públicamente los envíos como “ayuda humanitaria” y parte de contratos de largo plazo, dentro de su gabinete crece la preocupación por el costo político de ese empeño. “Existe un temor real de antagonizar a Trump justo cuando México necesita margen de negociación con Washington”, señaló otro funcionario consultado por la agencia.

El costo de desafiar a Trump podría ser demasiado alto en un momento de máxima tensión bilateral

Ese margen es crucial. México busca renegociar aspectos del acuerdo comercial T-MEC con EE UU y Canadá y, al mismo tiempo, convencer a Washington de que está actuando con firmeza contra los cárteles del narcotráfico. En ese contexto, el petróleo que llega a Cuba se ha convertido en un elemento incómodo. Trump ha sido explícito: en un mensaje publicado en su red Truth Social el 11 de enero aseguró que no habría “más petróleo ni dinero para Cuba”. Para varios miembros del gabinete mexicano, esas palabras son una advertencia directa.

Según Reuters, el asunto fue abordado incluso en una llamada telefónica reciente entre Trump y Sheinbaum. Dos fuentes indicaron que el mandatario estadounidense preguntó de forma directa por los envíos de crudo y por la presencia de miles de médicos cubanos en México. La respuesta de Sheinbaum fue insistir en el carácter humanitario del petróleo y en la legalidad del acuerdo sanitario. Trump, añaden las fuentes, no exigió explícitamente la suspensión, pero dejó claro su descontento.

Los funcionarios consultados por Reuters expresaron inquietud por la creciente presencia de drones de la Marina estadounidense sobre el Golfo de México. Datos de seguimiento de vuelos, difundidos por medios locales, muestran al menos una docena de misiones de drones Northrop Grumman MQ-4C Triton sobre la Bahía de Campeche, siguiendo rutas similares a las de los buques cisterna que transportan combustible mexicano hacia Cuba. “Es imposible no leer eso como un mensaje”, admitió una de las fuentes.

En paralelo, Trump ha intensificado su discurso contra México, al afirmar que el país está “gobernado por los cárteles” y sugerir la posibilidad de ataques terrestres. Sheinbaum ha ofrecido una mayor cooperación judicial –incluida la extradición de casi un centenar de capos–, pero también marcando una línea roja frente a cualquier acción militar unilateral. “El miedo es que una decisión sobre Cuba se mezcle con el tema de seguridad y soberanía”, explicó otro funcionario a Reuters.

Dentro del Gobierno mexicano, el debate está lejos de resolverse. Algunas voces consideran que mantener el suministro es una obligación moral y una inversión en estabilidad regional. “Cortar el petróleo podría llevar a una catástrofe humanitaria en Cuba y provocar una migración masiva hacia México”, alertó una de las fuentes. Otras, en cambio, advierten que el costo de desafiar a Trump podría ser demasiado alto en un momento de máxima tensión bilateral.

El régimen se aferra a su modelo económico y político mientras la Casa Blanca insiste en que Cuba “fracasa por su propia voluntad”

Los datos muestran que el volumen enviado a Cuba no no afecta a la industria mexicana. Entre enero y septiembre del año pasado, Pemex exportó a la Isla unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 de productos refinados, por un valor aproximado de 400 millones de dólares. “Es poco crudo para México, pero vital para Cuba”, resumió Sheinbaum esta semana al defender que esa solidaridad “no tiene por qué desaparecer”.

La falta de combustible no solo paraliza el transporte privado, sino que también ha secado el mercado informal, tradicional válvula de escape en tiempos de crisis. “Mi vecino de al lado vende gasolina. Le acabo de preguntar y me dice que no tiene. Le pregunto en cuánto está y dónde la puedo conseguir. Me dice que es por gusto. Que ni en la calle hay”, añade el conductor a 14ymedio, resignado ante una escasez que ya no admite atajos.

La falta de electricidad ha convertido a las panaderías con plantas eléctricas en uno de los pocos puntos de abastecimiento regular de alimentos. “Hay que ver cómo se ponen las panaderías por la noche. Es lo único que hay para comer, y porque tienen planta”, explica. El pan, muchas veces duro y racionado, se ha transformado en la última garantía frente al apagón y el desabastecimiento.

En los barrios cubanos la espera no se mide en barriles ni en millones de dólares, sino en horas de cola, noches sin luz y mesas cada vez más vacías. El régimen se aferra a su modelo económico y político mientras la Casa Blanca insiste en que Cuba “fracasa por su propia voluntad” e insiste que el país debería “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.