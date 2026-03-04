Ecuador declara ‘persona non grata’ a todo el personal de la embajada cubana y les da 48 horas para abandonar el país

La cancillería esgrime para su decisión el artículo 9 de la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas.

Madrid/El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador declaró este miércoles persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y a todo el personal diplomático de la misión y les dio un límite de 48 horas para abandonar el país. La noticia le fue comunicada a la legación, recoge la agencia oficial Prensa Latina, por la Dirección de Ceremonial y Protocolo.

En una carta remitida a la Embajada de la República de Cuba, el organismo incluye los nombres de los empleados cubanos de la misión, un total de 21 personas, incluidos el cónsul, Vladimir González Fernández; el ministro consejero, Samuel Bibilonia Ballate, la primera secretaria, Ivette Franco Senen, y el vicecónsul, Armando Bencomo Zamora. Les otorga el plazo de dos días para dejar el país “de acuerdo con la práctica diplomática”.

La cancillería esgrime para su decisión el artículo 9 de la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas. Este establece que “el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que explicar su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe de la misión o cualquier miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”. Ecuador, en efecto, no ha dado explicaciones, y tampoco especifica si la comunicación “implicará una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países”, se pregunta Prensa Latina.

La medida se toma al día siguiente de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, diera por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador del país en La Habana

Al hacerse eco de la noticia, el periodista cubano residente en México José Raúl Gallego apuntó: “Las misiones diplomáticas cubanas desde 1959 han sido focos de injerencia y desestabilización regional. La embajada cubana en Ecuador ha sido una de las más activas en estas funciones”.

La medida se toma al día siguiente de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, diera por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador del país en La Habana, desde donde también se desempeñaba como representante ecuatoriano ante Dominica, Jamaica y San Vicente y Granadinas. Había sido nombrado para el puesto en octubre de 2021, siendo mandatario de su país el liberal Guillermo Lasso.

En abril de 2025, Noboa logró con una holgada victoria su reelección a la presidencia de Ecuador, a la que había llegado por primera vez en noviembre de 2023 con un discurso económico liberal y de “mano dura” contra el crimen, muy alejado del correísmo que gobernó el país durante más de diez años y que estaba en abierta sintonía con La Habana.

El pasado septiembre, Ecuador endureció su política migratoria y decretó la exigencia de un visado de visitante temporal de transeúnte para 25 de países, entre ellos Cuba.