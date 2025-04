EE UU deporta a Cuba a la ex jueza detenida en Miami por mentir sobre su afiliación al PCC

La Habana/Solo 21 días vivió en Estados Unidos, “en las condiciones que fueron”, la ex jueza cubana Juana Orquídea Acanda Rodríguez tras ser detenida en el aeropuerto de Miami. Acusada de mentir en su entrevista de reunificación familiar sobre su afiliación al Partido Comunista (PCC), la jurista fue deportada este sábado a la Isla.

En una breve llamada telefónica ya desde su residencia en La Habana, la ex jueza de 62 años contó al periodista Mario J. Pentón su reacción tras ser devuelta al país. Acompañada por su pareja, dijo estar “tranquila”. “Hoy llegué a Cuba. Estoy bien, no me siento ni mal ni bien. Creo que tuve una experiencia. Tener experiencias es una cosa buena, y viví por lo menos –en las condiciones que fueron– 21 días en Estados Unidos. Yo no lo conocía. Es algo que conocí”, dijo al reportero.

Preguntada por su falsa declaración a las autoridades migratorias estadounidenses, a las que aseguró que no tenía vínculos con el PCC en la entrevista consular, Acanda respondió: “No importa, los hombres se equivocan”. Según la jubilada, siempre ha llevado una “vida digna”.

“La vida sigue. Todos nos equivocamos. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Soy una mujer humilde”, zanjó.

Acanda fue interceptada el pasado 20 de marzo por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami. Para las autoridades estadounidenses, cualquier vínculo con el PCC, el sistema judicial o las fuerzas del orden del régimen cubano puede ser considerado un factor crítico en la evaluación de solicitudes de visa, asilo o residencia de ciudadanos de la Isla.

La ex jueza aparece en varios medios matanceros, en artículos que cubren galas, ceremonias y condecoraciones, muchas de ellas en su honor

A pesar de haber trabajado por más de tres décadas en los tribunales de la Isla, Acanda borró su pasado como funcionaria y, de hecho, no pueden encontrarse perfiles con su nombre en las redes sociales.

Sin embargo, la ex jueza aparece en varios medios matanceros, en artículos que cubren galas, ceremonias y condecoraciones, muchas de ellas en su honor. En uno de esos reportajes donde se le menciona, se lee: “Quizás la jubilación la mantenga apartada, entre comillas, de los tribunales, pero en su mente y corazón, Orquídea siempre será una jueza”.

Un caso similar, aunque no ha llegado a la deportación, es el de la también jueza cubana Melody González Pedraza, quien llegó con parole pero fue detenida en una terminal aérea de Estados Unidos tras revelarse su historial represivo. La ex funcionaria había condenado en Cuba a cuatro manifestantes del 11J.

A inicios de abril también se conoció el caso de Misael Enamorado Dager, ex primer secretario del PCC en Santiago de Cuba, quien se autodeportó desde Estados Unidos a Cuba a finales del pasado mes de marzo.

El ex funcionario regresó a la Isla junto a su familia tras llegar a territorio estadounidense, hace aproximadamente un año, a través del programa de 'parole'

Según reportó entonces Pentón, el ex funcionario regresó a la Isla junto a su familia tras llegar a territorio estadounidense, hace aproximadamente un año, a través del programa de parole humanitario.

"El ex dirigente comunista tomó la decisión voluntaria de regresar a Cuba luego de recibir múltiples notificaciones legales y un incremento del escrutinio público", detalló entonces el periodista. Las presiones sobre Enamorado se habían intensificado después de que el congresista republicano Carlos Giménez incluyó su nombre en un listado de 100 represores cubanos que debían ser deportados a la Isla.