EE UU duplica las ventas de China a Cuba, pero Pekín sigue siendo el primer socio de La Habana

La Isla compró apenas por 523 millones de dólares a su aliado asiático de enero a septiembre, mientras las ventas del 'enemigo' del norte han superado los 1.000 millones14:22

Madrid/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha volado a Vietnam tras concluir una visita a China de la que no ha obtenido más resultados concretos que la habitual solidaridad de Pekín frente a las sanciones de EE UU al régimen. Es el segundo viaje del ministro de Relaciones Exteriores de la Isla al gigante asiático, pero ambos se han saldado con poco más que declaraciones sobre el “potencial de la cooperación económica bilateral y la disposición de las empresas chinas a ampliar sus vínculos con Cuba”.

Este jueves, Rodríguez participó en un foro de comercio e inversión en Pekín junto con el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga en el que Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, “resaltó los avances en las exportaciones chinas de productos electromecánicos hacia Cuba, así como la presencia en el mercado chino de mercancías cubanas, entre ellas ron, miel y productos pesqueros”. Pero el intercambio comercial es tan favorable a China que resulta imposible pensar en una asociación remotamente equilibrada.

Los datos de exportaciones de China a Cuba revelan que el país asiático ha enviado productos por valor de 523 millones de dólares entre enero y septiembre de este año. Las cifras, de la Administración General de Aduanas de China, reflejan una caída del 35,5% si se compara con el mismo período del año 2025. Ese ejercicio se cerró con un volumen de 1.080 millones de dólares, la mayoría correspondientes a equipos eléctricos –paneles, baterías y teléfonos principalmente–, por 445,88 millones. Le siguieron los vehículos y piezas –autos, motos eléctricas, transporte–, por 187,11 millones, la maquinaria y aparatos mecánicos con 123,8, las manufacturas de hierro y acero, con 59,41 millones y un grupo variado de otros productos –aluminio, plásticos y aparatos ópticos y médicos–, con 263,8 millones.

Los datos de exportaciones de China a Cuba revelan que el país asiático ha enviado productos por valor de 523 millones de dólares entre enero y septiembre de este año

Cuba, mientras, apenas envió al país asiático unos 229 millones de dólares, dejando el déficit comercial bilateral en aproximadamente 854 millones. La peculiaridad del pasado año está en que la gran mayoría de esas ventas (136,1 millones de dólares) fueron en metales –zinc, níquel, cobalto y otros metales– a los que se suman otros 24,6 millones de chatarra de cobre, pero actualmente la Isla no puede exportar estos productos por el colapso de la industria minera y la salida de algunas empresas extranjeras como consecuencia de las sanciones de EE UU.

El tabaco (42 millones) y la langosta (12 millones) continúan en lo alto de la tabla, en la que los productos químicos y farmacéuticos a los que Cuba da tanta importancia apenas ascendieron a dos millones, poco más que el ron, con 1,94. La Isla perdió una de sus grandes exportaciones a China con el naufragio de la zafra azucarera, que en 2023 aportó a La Habana 13,5 millones y después desapareció de los registros tanto como de los ingenios y los propios anaqueles de las tiendas.

Para entender la gravedad de la situación, basta con revisar el histórico de las exportaciones de este producto a China. En 2019, se exportó azúcar por valor de 134 millones e, incluso, en 2020, por 130. En ambos ejercicios fue lo más vendido a Pekín, aunque ya empezaban los problemas de escasez en la Isla.

Cuba sigue considerando a China su principal socio comercial por encima de EE UU, pese a que el país vecino ha conseguido este año ponerse muy por delante de su gran rival internacional. Entre enero y septiembre de 2026, Estados Unidos ha vendido a la Isla bienes por valor de 1.096,5 millones, un aumento del 91%, en comparación con el mismo período del año anterior (572,8 millones), según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Si se compara con el dato de enero a septiembre chino –los 523 millones citados– la diferencia es del doble (573,5).

El salto es espectacular si se compara con los años precedentes. En 2024, China vendió a Cuba 644 millones, frente a 585,2 de EE UU; mientras en 2025 Pekín superó aún con más holgura a Washington: 1.080 millones frente a 809,6 millones. El gran cambio está impulsado principalmente por la venta de combustible estadounidense. Solo hasta agosto, el comercio de carburantes entre estadounidenses y privados cubanos asciende a 231.744.309 dólares, un capítulo antes inexistente.

En 2024, China vendió a Cuba 644 millones, frente a 585,2 de EE UU; mientras en 2025 Pekín superó aún con más holgura a Washington: 1.080 millones frente a 809,6 millones

Además, 314,3 millones proceden de las ventas de productos agrícolas, una excepción (vigente desde 2000) al embargo que ha convertido a EE UU en uno de los principales suministradores de alimentos a Cuba. Ese papel se ha consolidado con la aprobación de las mipymes desde 2021, que importan desde Miami volúmenes ingentes de comida a la vez que el Estado se queda sin recursos para hacer algo comparable.

No obstante, EE UU no podría considerarse un socio de Cuba en términos de comercio internacional, ya que esa denominación implica un flujo de ida y vuelta que es imposible por motivos legales y prácticos. Según los registros oficiales de la Oficina del Censo, las exportaciones totales de bienes desde EE UU apenas alcanzan entre 1 y 5 millones de dólares al año, permitidos por autorizaciones muy concretas. Entre los productos citados se encuentran obras de arte, muestras de investigación y bienes elaborados por el sector privado, como el café, el carbón vegetal y la miel.

Estados Unidos es, a través de los envíos que realiza, un proveedor de alimentos y bienes autorizados pero no como un socio de cooperación económica como lo es China, que además ejecuta proyectos estratégicos en la Isla y le proporciona asistencia financiera, incluyendo las condonaciones y reestructuraciones de su deuda.

Paradoja de la geopolítica, Pekín sigue siendo el principal socio del régimen de La Habana, mientras la población cubana depende cada día más de los envíos de alimentos y combustible procedentes del imperio.