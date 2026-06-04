EE UU golpea el entorno familiar de Díaz-Canel y Raúl Castro con nuevas sanciones

La inclusión implica el bloqueo de cualquier propiedad o interés bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos, empresas y bancos de EE UU realizar transacciones con ellos.

La Habana/La nueva ofensiva de Washington contra La Habana apunta esta vez directamente al corazón familiar, político y militar del régimen cubano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves en su lista de sancionados al gobernante Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza, al hijo de esta, Manuel Anido Cuesta, y a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. También fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Castro Espín.

La medida, anunciada este 4 de junio, incorpora a los cinco nombres a la lista de Nacionales Especialmente Designados, lo que implica el bloqueo de cualquier propiedad o interés bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos, empresas y bancos de EE UU realizar transacciones con ellos. La decisión se adopta bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, que amplió el marco de sanciones contra personas y entidades vinculadas a la represión en Cuba o consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La lista oficial identifica a Díaz-Canel como nacido en Santa Clara el 20 de abril de 1960. Lis Cuesta aparece como nacida en Holguín el 28 de marzo de 1971 y vinculada directamente al gobernante cubano. Su hijo, Manuel Anido Cuesta, figura con residencia en Madrid, fecha de nacimiento 3 de noviembre de 1994 y lugar de nacimiento en Holguín. En los últimos años, Anido ha sido visto en varias delegaciones oficiales junto a Díaz-Canel, aunque el Gobierno cubano nunca ha precisado públicamente cuál es su cargo, su salario ni las funciones institucionales que desempeña.

La lista deja fuera, sin embargo, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo

La inclusión de Alejandro Castro Espín tiene un peso político especial. Hijo de Raúl Castro, alto oficial del Ministerio del Interior y durante años una de las figuras menos visibles pero más influyentes del aparato de seguridad, aparece en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) con el alias de “El Tuerto”. También fue añadido su hijo Raúl Alejandro Castro Calis. Con ello, Washington no solo golpea al presidente formal del país, sino también a una rama directa de la familia Castro.

La lista deja fuera, sin embargo, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto de Raúl Castro e hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, durante años jefe de Gaesa. La omisión resulta llamativa porque su nombre ha sido mencionado en los últimos meses por medios estadounidenses como uno de los interlocutores en los contactos discretos entre Washington y La Habana.

El paquete de sanciones incluye además a cinco entidades cubanas: la agencia de viajes Amistur Cuba S.A.; el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; los Comités de Defensa de la Revolución; la Minera La Victoria S.A.; y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En el caso de este último, la medida refuerza el cerco sobre el entramado militar que controla sectores estratégicos de la economía nacional, desde el turismo hasta el comercio en divisas.

La Orden Ejecutiva 14404 autoriza sanciones contra quienes operen en sectores como energía, defensa, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana; contra funcionarios o directivos del Gobierno; contra personas responsables de abusos graves de derechos humanos o corrupción; y también contra familiares adultos de personas ya designadas. El texto permite bloquear bienes, suspender la entrada a Estados Unidos e imponer restricciones a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas para los sancionados.

El riesgo, precisa el Tesoro, se extiende a cualquier entidad en la que esas estructuras posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 50%

El alcance de la medida quedó reforzado con una nueva pregunta frecuente publicada por Ofac el mismo día. La FAQ 1258 advierte que, desde este 4 de junio, el conglomerado estatal Gaesa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las FAR están bloqueados bajo la Orden Ejecutiva 14404. El riesgo, precisa el Tesoro, se extiende a cualquier entidad en la que esas estructuras posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 50%. También advierte que las personas o empresas no estadounidenses, incluidas instituciones financieras extranjeras, pueden exponerse a sanciones si realizan transacciones con personas o entidades designadas.

La advertencia es especialmente sensible para empresas extranjeras con operaciones en Cuba. La economía de la Isla depende de sociedades, bancos corresponsales, navieras, procesadores de pagos, aseguradoras y cadenas hoteleras que necesitan interactuar con entidades estatales o militares.

La decisión llega en un momento de fuerte presión financiera sobre el régimen cubano. En semanas anteriores, Washington ya había impuesto medidas contra funcionarios del aparato de seguridad y organismos vinculados al Ministerio del Interior. La inclusión ahora de Díaz-Canel, de su círculo familiar y de figuras de la familia Castro eleva el nivel político de la confrontación.