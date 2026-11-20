Condenada a 13 años de prisión por un tribunal militar en 2017, la profesora cubanoamericana estaba en libertad condicional desde 2022, con prohibición de salir de la Isla hasta 2030

La Habana/La profesora cubanoamericana Alina López Miyares, de 68 años, condenada en 2017 a 13 años de prisión por espionaje, regresó a Estados Unidos en septiembre pasado, después de casi una década sin poder abandonar Cuba. La operación, realizada discretamente por Washington y revelada este viernes por CNN, permitió el retorno de la mujer, que había obtenido la libertad condicional en julio de 2022, aunque las autoridades cubanas le prohibieron salir del país hasta 2030.

Un equipo del Gobierno estadounidense viajó a La Habana para recoger a López Miyares y trasladarla a su país. Según confirmó el Departamento de Estado a CNN, la operación no estuvo acompañada de un intercambio de prisioneros. Una fuente familiarizada con las gestiones aseguró además que Washington no entregó dinero a cambio de su liberación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó los esfuerzos para conseguir su regreso, de acuerdo con dos fuentes consultadas por la cadena estadounidense. En marzo pasado, funcionarios de Washington habían planteado el caso ante las autoridades cubanas por motivos humanitarios, aunque no se han divulgado los detalles de los contactos que finalmente permitieron su salida.

La operación se mantuvo fuera del conocimiento público durante aproximadamente dos meses. Los abogados de López Miyares, Jason Poblete y Dylan Barket, declinaron hacer declaraciones y solicitaron respeto a la privacidad de su clienta. Tampoco se conoce qué decisión adoptaron las autoridades cubanas para autorizar su viaje antes del cumplimiento de la condena.

El Gobierno cubano sostuvo que López Miyares había mantenido contactos con agentes del FBI y la CIA, y que recibió dinero por su colaboración

Nacida en Cuba y nacionalizada estadounidense, López Miyares trabajaba como profesora de educación especial. Fue detenida el 15 de enero de 2017 durante una visita a la Isla, acusada de participar en una supuesta operación de espionaje relacionada con su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, ex diplomático cubano y teniente coronel de la reserva.

Según la versión presentada por las autoridades de La Habana, la profesora habría servido de intermediaria entre su esposo y funcionarios estadounidenses para transmitir información clasificada. El Gobierno cubano sostuvo que López Miyares había mantenido contactos con agentes del FBI y la CIA, y que recibió dinero por su colaboración. La defensa rechazó las acusaciones y denunció irregularidades en el proceso.

En octubre de 2017, un tribunal militar condenó a López Miyares a 13 años de privación de libertad, mientras que Milanés Fajardo recibió una sanción de 17 años. La profesora estuvo recluida en la prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, y posteriormente fue trasladada al campamento Ceiba 4, en Caimito, Artemisa.

En julio de 2022, el Tribunal Militar Territorial Occidental le concedió la libertad condicional por su buen comportamiento en prisión. La resolución, fechada el 8 de julio, establecía que no podía abandonar el territorio cubano hasta 2030, cuando estaba previsto que concluyera su condena.

Sin embargo, su situación volvió a complicarse a finales de 2023. Según denunció posteriormente su familia y recogió la Fundación James Foley, las autoridades cubanas volvieron a ponerla bajo custodia y la trasladaron a un lugar cuya ubicación sus allegados desconocían. No se han esclarecido públicamente las circunstancias jurídicas de esa medida ni cuánto tiempo permaneció en esas condiciones.

Durante los años que permaneció retenida en Cuba, López Miyares tampoco pudo asistir a los funerales de sus padres

El caso había sido examinado por Naciones Unidas. En abril de 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que su privación de libertad era arbitraria y pidió al Gobierno cubano que la liberara y le reconociera el derecho a una reparación.

El organismo cuestionó especialmente que una ciudadana civil hubiera sido juzgada por un tribunal militar. También señaló que permaneció cuatro meses sin asistencia letrada y que no existían pruebas de que hubiera recibido la protección consular estadounidense correspondiente. El dictamen identificó graves vulneraciones del derecho a un juicio justo.

En marzo de este año, Michael Peralta, hijo de López Miyares, denunció en una entrevista con CNN la situación de su madre y expresó su temor a que el régimen cubano la utilizara como instrumento de negociación con Estados Unidos. También explicó que padecía problemas de salud que podían requerir intervenciones quirúrgicas y que prefería recibir atención médica en territorio estadounidense.

Durante los años que permaneció retenida en Cuba, López Miyares tampoco pudo asistir a los funerales de sus padres. Su familia había reclamado reiteradamente la intervención de Washington para conseguir su regreso.

Por el momento, La Habana no ha explicado públicamente las condiciones en que autorizó su salida ni si la medida supuso alguna modificación de la sentencia. Tampoco se ha podido confirmar la situación actual de Milanés Fajardo, condenado en el mismo proceso.