EE UU sanciona a Cupet y apunta al corazón del combustible en Cuba

La medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a limitar la capacidad financiera y operativa del régimen.

La medida anunciada por Marco Rubio llega después de que trascendiera un acuerdo para enviar 250.000 barriles de diésel y gasolina a la Isla

La Habana/El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), la empresa estatal que controla la cadena de combustibles en la Isla. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó al régimen de convertir la energía en un instrumento de control social y de beneficio para las élites.

“Hoy sanciono a la empresa estatal de energía de Cuba, Unión Cuba-Petróleo, Cupet, bajo la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Trump”, escribió Rubio en la red social X, refiriéndose a la norma firmada por el mandatario estadounidense el pasado 1 de mayo. En su mensaje, el secretario de Estado afirmó que “las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma de control social y lucro cleptocrático”.

El anuncio se produce dos días después de que se haya hecho público un acuerdo de Vanguard Energy, una compañía con sede en Coral Gables, Florida, para enviar a Cuba 250.000 barriles de diésel y gasolina. Según esa operación, el combustible estaría destinado al sector privado, pero el esquema contemplaba el uso de instalaciones de Cupet para el almacenamiento y la distribución bajo supervisión de la empresa estadounidense.

Con Cupet figurando ahora como entidad sancionada, cualquier contrato que implique alquiler de tanques, servicios logísticos, pagos o coordinación directa con la petrolera estatal cubana enfrenta serios obstáculos. El diseño del acuerdo de Vanguard buscaba abrir una vía para abastecer a mipymes, actores privados y posibles clientes no estatales, pero dependía de una infraestructura controlada por la empresa ahora señalada por Washington.

Rubio sostuvo que el régimen ha “robado y acaparado” durante décadas el combustible disponible, destinándolo al “jet privado de los Castro”

La medida se inscribe en la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el régimen cubano, después de que la Casa Blanca ampliara en mayo el marco de sanciones bajo la mencionada orden ejecutiva. Esa disposición permite bloquear bienes e intereses de personas o entidades vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.

Rubio sostuvo que el régimen ha “robado y acaparado” durante décadas el combustible disponible, destinándolo al “jet privado de los Castro”, a las fuerzas de seguridad, a los hoteles turísticos y al traslado de personas a actos políticos, mientras la población sufre apagones y largas esperas para llenar los tanques de sus vehículos.

La decisión llega en medio de una crisis sostenida de generación eléctrica, falta de combustible y parálisis del transporte. En los últimos meses, los partes de la Unión Eléctrica han vuelto a registrar déficits diarios cercanos o, incluso, superiores a los 2.000 megavatios, equivalentes al 40% o más de la demanda nacional. que las autoridades atribuyen al "cerco energético" de EE UU, pero también a averías, falta de mantenimiento y problemas con el suministro de combustible.

Rubio afirmó que el presidente estadounidense quiere “un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidad económica y política”

La sanción también ha generado inquietud entre sectores del exilio favorables a abrir espacios económicos para actores privados dentro de la Isla. Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, cuestionó la inclusión de Cupet en la medida anunciada por Rubio y advirtió que la decisión puede golpear precisamente los canales que Washington decía querer proteger. “¿Cómo se supone que los importadores privados almacenen diésel y lo pongan en los vehículos sin usar las instalaciones de Cupet?”, escribió en X.

A su juicio, la medida “socava lo que, hasta esta mañana, había sido una prioridad humanitaria para EE UU”, salvo que haya “algo mucho más grande” en marcha o la política haya entrado en una fase de “crueldad indiscriminada”.

Para el Gobierno de Trump, la medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a limitar la capacidad financiera y operativa del régimen. Rubio afirmó que el presidente estadounidense quiere “un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidad económica y política”. Hasta entonces, añadió, Washington continuará apuntando contra la capacidad del régimen de usar el comercio energético para “avanzar su agenda corrupta” y reprimir a la población.