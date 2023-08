La falta de efectivo desespera a los cubanos: "He salido a luchar los pesos a la calle"

La cola del cajero automático del Banco Metropolitano de la calle Marino y Conill, en Nuevo Vedado, era un hervidero este martes. A la cantidad de personas mayores del barrio, que esperaba para poder extraer el abono de su pensión, se sumaban vecinos que llegaron desde la Calzada del Cerro y la calle 26 porque los cajeros de esas zonas no tenían efectivo.

La situación no era exclusiva para esas partes de La Habana. En Línea, El Vedado, el aspecto de la cola del cajero era más de turba que de fila ordenada. La pelea por el efectivo alcanza cotas cada día más elevadas en un país en el que las transacciones electrónicas siguen siendo escasas, tanto por la envergadura de la economía sumergida como por la falta de conectividad y el rechazo de la población a la fiscalización de sus movimientos.

"El efectivo es con lo que tú compras la comida y compras todo lo que necesitas. Cuando tú vas a una mipyme a comprar una bolsa de leche, si vale 2.000 pesos tienes que pagarlos en efectivo, porque el vendedor no quiere que lo hagas con transferencia", lamenta una habanera en la cola de la sucursal. "Si vas a comer en un restaurante te pasa lo mismo. Si vas a coger un taxi privado, porque el transporte está fatal y tienes que recurrir a los privados, tienes que pagar en efectivo. Todo así".

Entre el tumulto hay muchos que repiten, porque el día anterior no pudieron sacar ni un peso, pero Rachel no puede esperar. Esta tarde un veterinario opera a su gata y solo acepta el pago en pesos. "He salido a luchar a la calle, después de que una mujer a la que compro divisas me cambiara los euros, y a ver ahora de qué manera puedo yo sacarlo, en qué cola meterme o cómo resolver el banco o el cajero para poder sacar, porque es una una cantidad considerable la que necesito", dice preocupada.

El cambio de moneda, añade, tuvo que recibirlo por vía bancaria, porque la persona que le vendió la divisa se negó a cambiarlo en efectivo. Cualquier operación que se mueva en la ilegalidad está abocada sin remedio a realizarse en efectivo y es ahí donde se materializa la mayor parte de las actividades de la Isla. Las operaciones bancarias están controladas por los bancos, todos –además–estatales, y nadie que preste servicios al margen de la legalidad quiere estar expuesto a un control de sus movimientos.

El mal estado de los cajeros automáticos, que a menudo no funcionan, y la gran cantidad de zonas en la Isla que aún no disponen de conexión 4G impidiendo el pago a través de las pasarelas electrónicas, que funcionan desde aplicaciones para móviles, terminan de complicar la situación.

Aunque el Estado ha hecho lo posible para bancarizar la economía, pero solo han logrado hacerlo en el sector estatal donde, muchas veces, los ciudadanos no encuentran sus necesidades satisfechas o la calidad es tan baja que huyen despavoridos al mercado informal. Este lunes, en una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros se aprobó el programa para la bancarización del país, del que se desconocen detalles que se ampliarán a corto plazo.

En el tema, cuenta la prensa oficial, "se ha venido trabajando durante los últimos meses y comprende un conjunto de medidas para incentivar gradualmente el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en el territorio nacional". La nota, publicada en Cubadebate, añade que en breve se darán más detalles "sobre este proceso de vital importancia para la economía cubana".

"A medida que los cajeros se han ido vaciando, los vendedores y comerciantes que hasta ahora sí estaban aceptando transferencias han empezado a rechazarlas"

Pero hará falta un buen incentivo para recuperar un sector que, al contrario de lo que las autoridades pretenden, pierde terreno lejos de avanzar. "A medida que los cajeros se han ido vaciando, los vendedores y comerciantes que hasta ahora sí estaban aceptando transferencias han empezado a rechazarlas, porque tienen miedo de que su cuenta esté llena de dinero virtual pero no pueden extraerlo", explica una vecina que apura sus 300 últimos pesos mientras busca un cajero del que extraer más.

La falta de billetes en la Isla no es nueva. A lo largo de 2023, la escasez se ha ido agravando y no resuelta ya noticioso que haya dificultades para pagar salarios o extraer efectivo. En mayo, el propio ministro de Economía, Alejandro Gil, admitió ante la Asamblea Nacional que la inflación galopante en la que se ha instalado el país a partir de la Tarea Ordenamiento ha llevado a esta escasez de billetes en las sucursales bancarias. La situación económica es tan precaria que tampoco es viable imprimir otros con denominaciones más altas para solventar la situación.

Los grandes ganadores son las divisas, específicamente el dólar y también el euro (que superan los 230 pesos en el mercado informal), porque a falta de pesos muchos realizan directamente sus operaciones en otra moneda. "Ya muchos precios están pasando automáticamente a dólares", añade otra clienta en la cola del cajero. "Conozco varias operaciones diferentes, desde compras de alimentos hasta ferretería pasando por otros servicios, que ya, en los últimos días, la persona ofrece el bien o el servicio en divisas porque ya presupone que el cliente no va a tener el dinero".

