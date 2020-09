A raíz del primer debate sostenido entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se ha reactivado la polémica entre cubanos sobre quién nos conviene más que gane las elecciones de noviembre, si el actual inquilino de la Casa Blanca o el aspirante que fue vicepresidente en los tiempos de Obama.

Como cubano de a pie que soy (ni siquiera tengo bicicleta), considero que no tenemos ni la más mínima oportunidad de influir en los resultados y que a lo sumo, de aquí a que los estadounidenses decidan quién ocupará el cargo en disputa, no nos queda más remedio que llevar dos jabas donde guardaremos, en una (la de Trump), lo que tendremos que hacer en una situación de extrema beligerancia, y en la otra (la de Biden), cómo aprovechar cuatro años de deshielo.

Como Trump no tributa a la Onat, me tienen sin cuidado sus presuntos deslices en el pago de impuestos, y como Ucrania nos queda tan lejos, no creo que los vínculos del hijo de Biden con ese país puedan tener relación con nuestros problemas.

A mí lo que me importa es que las cosas cambien en Cuba

A mí lo que me importa es que las cosas cambien en Cuba. Esto quiere decir que se despenalice la discrepancia política y que todos podamos opinar a favor o en contra de quienes nos gobiernan y que, en lo económico, se le dé libertad a los que son capaces de producir las cosas que necesitamos para vivir.

Y aquí es donde me pongo oportunista.

Cuba y su futuro son mi prioridad. Si el estrangulamiento total con el recrudecimiento de las sanciones trae ese cambio, bienvenido sea. Si el acercamiento es el caballo de Troya que obliga al régimen a cambiar lo que realmente debe ser cambiado, bienvenido sea.

Esta es mi posición “estrictamente personal”, a la que tengo derecho por haber nacido en esta Isla donde mis antepasados se pierden en los tiempos en que Bartolomé de las Casas bautizaba a los indios con mi segundo apellido, en este territorio donde permanezco a pesar de todo.

Si el debate que nos importa es cómo reaccionar ante lo que ocurrirá en relación a la elección de un presidente en otro país, sea cual sea, sépase que este cubano de a pie tiene una sola prioridad que es este país, donde por muchos años vivirán mis hijos y mis nietos.

