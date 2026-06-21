Se eliminan los topes de precios del pollo, el aceite y otros tres alimentos importados

Desde julio de 2024, el pollo troceado no podía venderse por encima de 680 pesos por kilogramo, mientras que el precio máximo del aceite comestible era de 990 pesos por litro.

La medida mantiene la exoneración arancelaria para esos productos, pero deja fuera al detergente en polvo

La Habana/El Gobierno cubano eliminó los precios máximos establecidos para la venta minorista de pollo troceado, aceite comestible, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas, después de que el propio Miguel Díaz-Canel reconociera esta semana que los topes no lograron contener la inflación y terminaron provocando la desaparición de productos.

La decisión aparece en la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada este sábado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 73. La norma entró en vigor el mismo día y mantiene la exoneración del pago de aranceles para la importación de esos cinco grupos de alimentos.

La resolución deroga las disposiciones 225 y 310 de 2024, mediante las cuales el Ejecutivo había aprobado tanto el beneficio aduanero como los precios minoristas máximos. Al dejar sin efecto ambas normas, desaparecen los límites nacionales impuestos a los comerciantes.

Desde julio de 2024, el pollo troceado no podía venderse por encima de 680 pesos por kilogramo, mientras que el precio máximo del aceite comestible era de 990 pesos por litro. La leche en polvo tenía un límite de 1.675 pesos por kilogramo, las pastas alimenticias de 835 y las salchichas de 1.075.

“Los topes de precios, en la práctica, no lograron contener la inflación”

Sin embargo, los topes oficiales habían quedado ampliamente rebasados en la práctica. Según la actualización de precios de este domingo realizada por 14ymedio, el litro de aceite se vende en las mipymes a 1.600 pesos y alcanza los 1.850 en la feria Correo de Pueblo Nuevo, en Holguín; y los 1.900 en el recinto ferial Delio Luna Echemendía, en Sancti Spíritus, casi el doble del antiguo máximo.

El kilogramo de leche en polvo cuesta 3.200 pesos en las mipymes y llega a 3.700 en la feria holguinera, más del doble del límite fijado en 2024. La libra de pollo, por su parte, se vende a 550 pesos en ese mismo mercado y a 650 en el recinto espirituano. Convertidos a kilogramos, esos precios equivalen aproximadamente a 1.213 y 1.433 pesos, respectivamente, muy por encima de los 680 pesos autorizados hasta este sábado.

El fracaso de la política de topes fue reconocido esta semana por Díaz-Canel durante la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista. “Los topes de precios, en la práctica, no lograron contener la inflación”, admitió el gobernante. Según su diagnóstico, esas medidas “muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde”.

Díaz-Canel reconoció además que los límites se mantuvieron “inamovibles en desconocimiento de la realidad económica cambiante” y que obstaculizaron a quienes intentaban desarrollar su actividad económica dentro de la legalidad. “Por eso, no vamos a seguir topando precios de manera general, como explicó el primer ministro”, sentenció.

Muchos economistas reclamaban desde hacía años el fin de los topes, incapaces de contener la inflación y responsables, con frecuencia, de vaciar los mercados

El mandatario añadió que el Gobierno debe corregir “distorsiones del sistema tributario” que encarecen los encadenamientos productivos y acaban trasladándose al precio final. También vinculó el abandono de los topes con el anunciado tránsito de subsidiar productos a subsidiar personas, una vieja promesa del oficialismo que todavía no se ha materializado de forma general.

El texto de la Gaceta dispone que quedan exoneradas del pago del impuesto aduanero las importaciones de pollo troceado, aceites comestibles –excepto el de oliva–, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas, de acuerdo con las subpartidas incluidas en el anexo.

En el caso del pollo, la exención comprende los trozos y despojos congelados de gallina. Para los aceites se enumeran partidas correspondientes a los de soja, palma, girasol, cártamo y algodón. La relación incluye también diferentes tipos de leche y crema en polvo, pastas alimenticias y varias preparaciones de carne.

Una de las novedades es la exclusión del detergente en polvo. Este producto formaba parte del paquete de seis mercancías beneficiadas en 2024, pero no aparece entre las importaciones exoneradas por la Resolución 150. El propio preámbulo especifica que se mantiene la exención anterior, “excepto el producto detergente en polvo”.

Muchos economistas reclamaban desde hacía años el fin de los topes, incapaces de contener la inflación y responsables, con frecuencia, de vaciar los mercados. Pero levantarlos en medio de la actual crisis, sin una recuperación de la oferta, del salario real ni del valor del peso, alimenta el miedo de muchos cubanos a que los precios se disparen hasta cifras hoy difíciles de imaginar.