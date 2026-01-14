La Embajada de EE UU en La Habana cancela visas de reunificación familiar aprobadas a cubanos

Un cubanoamericano cuenta que a connacionales con pasaporte español sí les otorgan el documento

La Habana/“Usted no es elegible para una visa de inmigrante”. Es el mensaje que entregan en un cartón verde en la Embajada de EE UU en La Habana para informar a los cubanos de la cancelación de visas de reunificación familiar que ya habían sido aprobadas, según una publicación de América TeVé.

El cubano Gabriel Agramonte Samper contó en redes sociales que a su madre le aprobaron la entrevista el pasado 19 de diciembre y le notificaron el 6 de enero a través de un email que podía recoger la visa en la Embajada de EE UU en La Habana. La mujer se presentó dos días después en la sede con la intención de recoger el documento, pero “le dieron el cartón verde sin explicación”.

Según el texto del documento, “un oficial consular determinó” que no se es elegible bajo la Sección 212 (f) por razones de "proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública".

“Resulta incomprensible y profundamente ofensivo que, tras un riguroso proceso de investigación y revisión, a un niño o adolescente, (menores de edad) se le entregue un documento de tal magnitud”, denunció en noviembre pasado la periodista Indira Solís en sus redes sociales. De acuerdo con la comunicadora, el proceso de reunificación familiar “ya validó que el peticionario es un residente legal y que su familiar es un hijo o hija menor de edad que busca unirse a su padre o madre”.

El pasado 9 de enero, un cubano contó al periodista Javier Díaz que “de 90 cubanos que entraron con su madre el día de la cita, sólamente fue aprobada la visa a su padre”. Según el cubanoamericano, se la otorgaron porque “cuenta con pasaporte español y España no entra dentro del Travel Ban”.

El cartón verde que entrega la Embajada de EE UU en La Habana a los cubanos. / Facebook

“Nadie se espera que después de dos años esperando, haciendo todo bien, poniendo una Affidavit [declaración escrita y jurada], la reclamación, todos los pasos, como es debido, de pronto porque se le ocurre a alguien queda todo cancelado”.

Las cancelaciones han afectado especialmente a visados de inmigrante en la categoría IR5, destinados a padres, hijos y cónyuges de ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con las notificaciones oficiales entregadas a los solicitantes, las visas han sido invalidadas de forma definitiva, incluso en casos donde el proceso ya había sido aprobado antes de la entrada en vigor de las restricciones más recientes.

Los documentos oficiales precisan que no existe posibilidad de apelación y que no se otorgarán Excepciones de Interés Nacional (NIE) para revertir la decisión.

La situación no se limita a las visas de inmigrante. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ampliado el programa de “visa bonds”, imponiendo fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitantes de visas B1/B2, correspondientes a turismo y negocios.

Esta exigencia aplica especialmente a ciudadanos cubanos, aunque también alcanza a solicitantes de otros países incluidos en la expansión del programa. Es importante subrayar que el pago de la fianza no garantiza la aprobación de la visa.

La autoridad consular aclara que el monto solo será reembolsado si, la visa es negada, o el solicitante cumple estrictamente con todas las condiciones de ingreso, estancia y salida del país.