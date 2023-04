El mayor embalse de Cuba cumplió apenas un 40% de su plan de pesca en el primer trimestre de 2023

Las redes vacías en la presa Zaza, el mayor embalse de Cuba, se han vuelto una constante para los pescadores, quienes alertan de que para este año no hay suficientes peces. La situación se refleja en los maltrechos resultados de la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus, que cerró con una producción de apenas 40% del plan para el primer trimestre de 2023.

Al cierre de marzo, se procesaron 291 toneladas de pescado de las 726 previstas para los primeros tres meses del año, detalla un nota el diario provincial Escambray, que también advierte de que la baja producción no solo afectará a los trabajadores de la empresa, sino al "surtido" de este alimento de alto valor proteico en la mesa de las familias cubanas.

"Los pescadores aseguran que no existen peces suficientes en desarrollo", pero lo más grave, agrega el diario provincial, es la reducción acelerada del área de operaciones. Los "hombres de piel curtida" tienen que ir a sitios más lejanos, exponiéndose a condiciones más peligrosas y con fuertes vientos, para encontrar las piezas que aún siguen siendo insuficientes para cumplir con la cuota de producción.

La Dirección de la Acuicultura en Sancti Spíritus depositó entre 2018 y 2022 un poco más de 100 millones de alevines de ciprínidos, una especie de agua dulce, un 95% de ellos procedentes de la propia provincia. Pero existe otro problema: no hay alimentos para acelerar su crecimiento.

Miriam Solano Valle, directora de Acuicultura en la provincia, recordó al diario que tampoco ha sido posible limpiar la vegetación del embalse, que dificulta tanto la crianza de peces como la extracción. Sin embargo, aseguró que "ya se ha comenzado a trabajar" en la eliminación de la maleza gracias a una dotación de combustible y, por el momento, han logrado recuperar 13,5 hectáreas.

El sector pesquero se enfrenta a una profunda crisis de baja producción, en parte porque no tiene embarcaciones para trabajar en aguas internacionales

Solano supone que los peces están ocultos en la maleza porque no han ocurrido eventos climáticos extremos ni se han abierto las compuertas de la presa.

Como casi todos los eslabones productivos en la Isla, el sector pesquero se enfrenta a una profunda crisis de baja producción, en parte porque no tiene embarcaciones para trabajar en aguas internacionales y tampoco cuenta con ríos caudalosos que permitan una adecuada extracción en aguas dulces.

Este año se enfrentan a otro problema: la sequía. Este es el caso del reservorio Gramal, en el municipio de Manatí, en Las Tunas, que casi llega al final de su vida útil con apenas un 18% de disponibilidad de agua, confirmó la prensa provincial a inicios de abril.

Una nota de Periódico 26 asegura que los pescadores no han detenido sus actividades y extraen una "cantidad importante" de tilapias, una especie que no se produce actualmente pero gracias su reproducción natural compite con otras variedades de demanda en el mercado como la tenca o los ciprínidos. Para algunos, sin embargo, este tipo de pescado no es atractivo por su sabor a tierra y moho.

Ángel Hidalgo Torres, jefe de la brigada de pesca local, dijo al diario que sólo en el municipio de Jesús Menéndez extrajeron 96 toneladas de tilapia en marzo. No es el caso de la micropresa tunera Colombia, donde el volumen de agua está en un 10% de su capacidad, mientras que El Canario apenas subsiste con 6%. Para colmo de males, Lavado 5 está casi seco, aseguró.

"En los próximos días trataremos de sacar la mayor cantidad de peces, para que no se afecte la supervivencia de esos animales por el déficit de oxígeno y la mala calidad de agua", adelantó el pescador, quien cree que habrá suficientes para ofrecer 100 toneladas a las familias tuneras.

